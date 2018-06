Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a43e1961-71ce-4ee8-b607-beeaa871e9b2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb történelmi találkozó a láthatáron.","shortLead":"Újabb történelmi találkozó a láthatáron.","id":"20180614_Trump_utan_a_japan_kormanyfo_is_talalkozna_Kim_Dzsong_Unnal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a43e1961-71ce-4ee8-b607-beeaa871e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b93606d-3e63-48d2-82d9-12777c341ffa","keywords":null,"link":"/vilag/20180614_Trump_utan_a_japan_kormanyfo_is_talalkozna_Kim_Dzsong_Unnal","timestamp":"2018. június. 14. 06:16","title":"Trump után a japán kormányfő is találkozna Kim Dzsong Unnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea22d766-dfcc-4ccf-9973-1cb68df64a68","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök kedden este a Fox televízióban beszélt az észak-koreai vezetőről, miután Szingapúrban csúcstalálkozót tartottak.\r

","shortLead":"Az amerikai elnök kedden este a Fox televízióban beszélt az észak-koreai vezetőről, miután Szingapúrban csúcstalálkozót...","id":"20180613_trump_dicseri_kim_dzsong_unt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea22d766-dfcc-4ccf-9973-1cb68df64a68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c91a70-a7cc-41a2-9d97-870bd7803971","keywords":null,"link":"/vilag/20180613_trump_dicseri_kim_dzsong_unt","timestamp":"2018. június. 13. 07:06","title":"Erős, okos, jópofa – Trump így dicséri Kim Dzsong Unt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bcecc5a-2696-4aeb-a63e-2ce2510c0f82","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kitalálja, melyik ország a második azoknak a listáján, akik ugyan nem jutottak ki a vb-re, mégis rengeteg, az ottani bajnokságban játszó focista lesz ott a világbajnokságon? ","shortLead":"Kitalálja, melyik ország a második azoknak a listáján, akik ugyan nem jutottak ki a vb-re, mégis rengeteg, az ottani...","id":"20180614_Nem_jutottak_ki_a_vbre_megis_ott_vannak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bcecc5a-2696-4aeb-a63e-2ce2510c0f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0b0648-8764-4df2-be35-8f18cb189cf3","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Nem_jutottak_ki_a_vbre_megis_ott_vannak","timestamp":"2018. június. 14. 15:42","title":"Nem jutottak ki a vb-re, mégis ott vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kutatás szerint fájdalomcsillapítók és savlekötők betegtájékoztatóinak 37 százalékában szerepelt a depresszió mint lehetséges mellékhatás. Minél többféle ilyen gyógyszert szed valaki, annál nagyobb lehet a kialakulásra az esély.","shortLead":"Egy kutatás szerint fájdalomcsillapítók és savlekötők betegtájékoztatóinak 37 százalékában szerepelt a depresszió mint...","id":"20180613_Sok_gyogyszert_fogyaszt_Nem_kene","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475261d6-bef8-4e86-a276-a4ed1a7e6638","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_Sok_gyogyszert_fogyaszt_Nem_kene","timestamp":"2018. június. 13. 17:14","title":"Több gyógyszer is felelős lehet a depresszió kialakulásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca54cb6-3b85-4704-b672-681e5fc0ec03","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Jól jellemzi hozzáállásunkat a közösségi portálhoz az a vicces(nek indult) mondás, mely szerint, aki nincs fent Facebook-on, nem is létezik. Életünk nagy részét átszövi, mi pedig sokszor „cenzúra” nélkül engedünk be privát szféránkba ismerőst és ismeretlent egyaránt. Ez a normális?","shortLead":"Jól jellemzi hozzáállásunkat a közösségi portálhoz az a vicces(nek indult) mondás, mely szerint, aki nincs fent...","id":"20180613_Te_felvenned_magad_a_Facebookprofilod_alapjan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ca54cb6-3b85-4704-b672-681e5fc0ec03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a80e86-bbcd-4e1d-8416-78024079c916","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180613_Te_felvenned_magad_a_Facebookprofilod_alapjan","timestamp":"2018. június. 14. 09:00","title":"Te felvennéd magad a Facebook-profilod alapján?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"a68dc61a-e550-4893-a561-0a806868c380","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig ügy lett volna. ","shortLead":"Pedig ügy lett volna. ","id":"20180613_Egy_halapenzes_esetet_sem_vizsgalt_2016ban_az_fovarosi_Orvosi_Kamara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a68dc61a-e550-4893-a561-0a806868c380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628cf8ff-f20c-4c21-8da6-1d83e424f9b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Egy_halapenzes_esetet_sem_vizsgalt_2016ban_az_fovarosi_Orvosi_Kamara","timestamp":"2018. június. 13. 15:48","title":"Egy hálapénzes esetet sem vizsgált 2016-ban az fővárosi orvosi kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1fcd48-4f5a-4938-a348-87400ad426bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zavaró szaghatások, zajok és illegális hulladéklerakók bejelentésére hozott létre weboldalt az iASK: az EnviroMind nevű, magyar nyelven is elérhető környezetvédelmi honlapon nem csak panaszt tehetnek a lakókörnyezetükben tapasztalt kellemetlenségekről a felhasználók, a fejlesztők arra is törekednek, hogy a gond híre el is jusson a települések illetékeseihez.","shortLead":"Zavaró szaghatások, zajok és illegális hulladéklerakók bejelentésére hozott létre weboldalt az iASK: az EnviroMind...","id":"20180613_iask_enviromind_kornyezetvedelem_problema_bejelentese","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b1fcd48-4f5a-4938-a348-87400ad426bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"defb590d-53a0-427a-8290-de43e5317ecd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_iask_enviromind_kornyezetvedelem_problema_bejelentese","timestamp":"2018. június. 13. 10:03","title":"Zavaró szagot érez a környéken? Vagy furcsa zajt hall? Itt pár kattintással bejelentheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0faeff9-9620-4e1d-9685-88d3fb97169f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Boring Co. több milliárd dollárért építi meg a chicagói reptérhez vezető nagy sebességű vonatot. Autó, űrhajó, vonat – Musk lassan kipipál mindent, ami egy kisfiú álma.","shortLead":"A Boring Co. több milliárd dollárért építi meg a chicagói reptérhez vezető nagy sebességű vonatot. Autó, űrhajó, vonat...","id":"20180614_Nem_biztos_hogy_lesznek_sinek__Elon_Musk_nagysebessegu_vasutat_epit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0faeff9-9620-4e1d-9685-88d3fb97169f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3fdf7dd-3dc8-4419-9cb1-20669a8d3798","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180614_Nem_biztos_hogy_lesznek_sinek__Elon_Musk_nagysebessegu_vasutat_epit","timestamp":"2018. június. 14. 11:39","title":"„Nem biztos, hogy lesznek sínek” – Elon Musk nagysebességű vasutat épít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]