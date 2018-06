Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27827a32-53a1-4bc4-8213-393e68e6ebd9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még az orosz válogatott kerete is sokkal kevesebbe kerül, mint a vb öt legértékesebb játékosa közül akárki.","shortLead":"Még az orosz válogatott kerete is sokkal kevesebbe kerül, mint a vb öt legértékesebb játékosa közül akárki.","id":"20180614_Hany_Panamat_er_egy_Messi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27827a32-53a1-4bc4-8213-393e68e6ebd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae71c097-a51f-4aae-af22-450cb78f5e29","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Hany_Panamat_er_egy_Messi","timestamp":"2018. június. 14. 14:55","title":"Hány Panamát ér egy Messi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ae32d6-903a-4360-9fc0-489f1683c7b1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Lenyomja-e bárki Putyin oligarcháit? A brazil vagy az argentin politikusok lopnak pofátlanabbul? Ki esik ki az orosz-szaúdi-egyiptomi halálcsoportból? ","shortLead":"Lenyomja-e bárki Putyin oligarcháit? A brazil vagy az argentin politikusok lopnak pofátlanabbul? Ki esik ki...","id":"20180614_Foci_helyett_vesztegetes__lejatszottuk_a_korrupcios_vbt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7ae32d6-903a-4360-9fc0-489f1683c7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b4dc6f-d914-4fb9-ad6a-4682b2734680","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Foci_helyett_vesztegetes__lejatszottuk_a_korrupcios_vbt","timestamp":"2018. június. 14. 15:15","title":"Foci helyett vesztegetés – lejátszottuk a korrupciós vb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1fba9c-5230-40d4-a12b-666f3c232052","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jól halad a Lázár János szülővárosa és a csongrádi megyeszékhely közötti tramtrain vonal építése.","shortLead":"Jól halad a Lázár János szülővárosa és a csongrádi megyeszékhely közötti tramtrain vonal építése.","id":"20180615_Igy_epul_a_hodmezovasarhelyi_vasutvillamos__fotok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f1fba9c-5230-40d4-a12b-666f3c232052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716f98b7-4341-4a95-a1cd-8bcb298c9106","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Igy_epul_a_hodmezovasarhelyi_vasutvillamos__fotok","timestamp":"2018. június. 15. 16:54","title":"Így épül a hódmezővásárhelyi vasútvillamos – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9d2485-eb14-4de9-b11b-d24835d1cbbe","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Sokan úgy gondolják, hogy ha felvették a lakáshitelt, azzal már révbe értek és onnantól nincs is egyéb dolguk vele, csak a terheket fizetni. Pedig számos lehetőség áll a hitelfelvétel után is az ügyfél rendelkezésére, amivel érdemes foglalkozni. ","shortLead":"Sokan úgy gondolják, hogy ha felvették a lakáshitelt, azzal már révbe értek és onnantól nincs is egyéb dolguk vele...","id":"20180616_Lakashitele_van_Itt_van_nehany_tipp_hogyan_csokkentheti_a_torlesztes_terheit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e9d2485-eb14-4de9-b11b-d24835d1cbbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f88be1-8a12-4d31-8112-5fb457b3d44d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180616_Lakashitele_van_Itt_van_nehany_tipp_hogyan_csokkentheti_a_torlesztes_terheit","timestamp":"2018. június. 16. 07:45","title":"Lakáshitele van? Itt van néhány tipp, hogyan csökkentheti a törlesztés terheit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b69cdd-65e2-432b-9fa9-b38d36df50ff","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Érdekli az oroszországi labdarúgó-világbajnokság, de nem ül állandóan a tévé előtt? Segítünk, hogy ne maradjon le semmiről.","shortLead":"Érdekli az oroszországi labdarúgó-világbajnokság, de nem ül állandóan a tévé előtt? Segítünk, hogy ne maradjon le...","id":"20180614_Szeretne_azonnal_ertesulni_a_focivb_hireirol_Iratkozzon_fel_hirlevelunkre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7b69cdd-65e2-432b-9fa9-b38d36df50ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70ca8a7-0531-4db3-a461-9a63bcbb08a2","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Szeretne_azonnal_ertesulni_a_focivb_hireirol_Iratkozzon_fel_hirlevelunkre","timestamp":"2018. június. 14. 18:00","title":"Szeretne azonnal értesülni a foci-vb híreiről? Iratkozzon fel hírlevelünkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93525067-6392-46a5-b3a0-3120be69754c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180612_Ha_jonnek_a_11esek_akkor_ezek_a_csapatok_tuti_nyerok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93525067-6392-46a5-b3a0-3120be69754c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4121749-f26c-4ad6-b775-0f7d6257dd6b","keywords":null,"link":"/sport/20180612_Ha_jonnek_a_11esek_akkor_ezek_a_csapatok_tuti_nyerok","timestamp":"2018. június. 15. 10:32","title":"11-es rúgások: melyik csapat a leglúzerebb és melyik a tuti nyerő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56671ceb-7842-47d5-8434-d792d7585735","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fékezéssel büntette az autóst, holott ő maga gyorsabban hajtott a megengedettnél.","shortLead":"Fékezéssel büntette az autóst, holott ő maga gyorsabban hajtott a megengedettnél.","id":"20180615_audi_buntetofekezes_m0_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56671ceb-7842-47d5-8434-d792d7585735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb25f9c-dd7c-47eb-be37-a20615f5e338","keywords":null,"link":"/cegauto/20180615_audi_buntetofekezes_m0_video","timestamp":"2018. június. 15. 15:21","title":"Videóra vették az audist, aki az M0-son fékezett be egy autó előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40dc17d5-2b8f-4d91-b444-09a6227c2738","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kocsira 17 millió forintot költ a Köztársasági Elnöki Hivatal.","shortLead":"A kocsira 17 millió forintot költ a Köztársasági Elnöki Hivatal.","id":"20180615_Uj_autot_kap_Ader_Janos","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40dc17d5-2b8f-4d91-b444-09a6227c2738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"670234ed-b6a6-4349-835e-e45c224ff7a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Uj_autot_kap_Ader_Janos","timestamp":"2018. június. 15. 11:30","title":"Új autót kap Áder János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]