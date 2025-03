Vannak olyan paraméterek, amik alapvetően meghatározzák az ingatlan piaci értékét, de ezeken nem tudunk változtatni. Ilyen az elhelyezkedés: az hogy melyik településen és a településen belül hol fekszik, alapjaiban határozza meg, hogy milyen intervallumon belül található az itt található ingatlanok négyzetméter ára. Fontos a közvetlen környezet, a jó lokáció, a rendezett szomszédság is. Nem mindegy az sem, hányadik emeleten van egy lakás, van-e lift vagy kilátás. Bár ezekre nincs ráhatásunk, számos tényezővel befolyásolhatjuk ingatlanunk értékét hosszú távon.

Az igényes kivitelezés, a korszerű, energiahatékonyságot növelő, okos fejlesztések, a rendszeres karbantartás, vagy akár a megfelelő lakásbiztosítás is mind hozzájárulnak ehhez az értékmegőrzéshez. Íme a legfontosabb szempontok!

Fejlesztések az energiahatékonyság nevében

Egy fenntartható, alacsony üzemeltetési költségű, energiahatékony ingatlanra mindig nagy lesz a kereslet. Az ilyen otthonok iránti igény folyamatosan nő, hiszen a rezsiköltségek jelentős részét megtakaríthatjuk a megfelelő fejlesztésekkel, ez pedig mindig vonzó lesz a vásárlók számára. De miket tehetünk annak érdekében, hogy az otthonunk magas energiahatékonyságú legyen?

Hőszigetelés

Az energiaárak elszálltak, és senki nem szeretné az utcát fűteni. De a hideg mellett a rekkenő nyári hőség ellen is véd egy jó hőszigetelés, amire évről évre egyre nagyobb szükségünk is lesz. A külső falak, a tető és a padlás megfelelő szigetelése épp olyan fontos, mint a jó minőségű, modern nyílászárók beszerelése. Ezeket kiegészíthetjük külső árnyékolókkal, redőnyrendszerekkel is, ezzel emelve a lakásunk értékét.

Egy társasházban gyakran gondot okoz az utólagos szigetelés költségének előteremtése. Ilyen esetben már rendelkezésünkre állnak modern, akár házilag is felépíthető utólagos belső szigetelések, amik a hőszigetelés mellett remek hangszigetelő réteget is biztosítanak.

A jó hőszigetelés nemcsak a fűtési és hűtési költségeket csökkenti, illetve az értéket növeli, de az otthonunk komfortérzetét is javítja.

Okos fűtés és hűtés

Az újépítésű lakóparkokban már gyakran gyárilag beépített, okos rendszerrel kínálják a lakásokat: a fűtés, a hűtés, a gépek, a redőnyök vagy akár az ajtó is egy rendszerbe építve, távolról programozható és használható. Ezek a megoldások egyre népszerűbbek, és növelik az ingatlanok értékét, így érdemes az utólagos kialakításukat is elvégezni.

De az okosotthonok nemcsak kényelmesek, hanem hasznosak is: egy modern, okos kombi cirkó kazánnal, egy hőszivattyúval, egy okos termosztáttal évente jelentős mennyiségű pénzt takaríthatunk meg.

Ezeknek a rendszereknek a kezelése egyszerű, egy telefonnal távolról is könnyedén működtethető minden része. Az okos rendszerekkel a fűtés és a hűtés a mi igényeinkhez igazítható, így még tovább csökkenthetjük a költségeket.

Napenergia és víztakarékosság

A napelemek és napkollektorok hosszú távon megtérülnek, és manapság egy családi háznál az érdeklődők szemében is fontos felszerelésnek számítanak. Bár a beruházás nem olcsó, az állami támogatásoknak köszönhetően egyre több ember számára elérhető. A napenergia nemcsak a pénztárcánkat kíméli, hanem a környezetünket is. Ugyanígy az esővíz gyűjtése, illetve a modern csaptelepek beszerelése is jó lépés: ezek csökkentik a fogyasztást és energiatakarékossá teszik az otthonunkat. A víztakarékosság nemcsak a környezetvédelem szempontjából lényeges, hanem a vízdíjak csökkentéséhez is hozzájárul.

Karbantartás és felújítás

A fejlesztések mellett a rendszeres karbantartás is kulcsfontosságú az ingatlan értékmegőrzése szempontjából. Érdemes az apróságok javítását sem halogatni, így nem okoznak nagyobb, költségesebb problémát. Tipikus hibalehetőségek, amiket hajlamosak vagyunk halogatni, a penész, a vízszivárgás, a kisebb repedések vagy az öregedő vezetékek. Ezeket a problémákat mielőbb orvosolni kell, mert nemcsak esztétikai problémát jelentenek, hanem a szerkezetet is károsíthatják, amivel jelentősen csökkenhet az ingatlan értéke.

Kisebb felújítások

A falak rendszeres javítása és a pár évenkénti tisztasági festés alapvető az ingatlan állagának megóvásához és az érték megtartásához. Ha felújításba kezdünk, ne spóroljunk az igényes, minőségi alapanyagokon és burkolatokon, de a kivitelezésen se! Inkább egyszerűbb, letisztultabb anyagokat válasszunk, de pontosan, igényesen rakassuk le őket. Ezek a munkák nem igényelnek nagy beruházást, de sokat dobnak a lakás megjelenésén, és növelik az értékét.

Gépészet fejlesztése

A korszerű gázkazán, egy modern, hűtő-fűtő légkondicionáló berendezés, a beépített háztartási gépek mind pozitív hatással vannak az ingatlan árára.

A klímaberendezés ma már szinte alapfelszereltségnek számít. Ez a leghatékonyabb módja annak, hogy gyorsan lehűtsük otthonunkat, ráadásul a hideg téli időben fűteni is lehet vele. Válasszunk olyan készüléket, amely inverteres technológiával rendelkezik, és lehetőség szerint A++ energiaosztályba tartozik. Bár az inverteres klíma alacsony áramfogyasztással üzemel, de ezt tovább lehet fokozni úgy, hogy összehangoljuk egy napelemes rendszerrel. Egy optimális rendszer kiépítésével függetlenebb, költséghatékonyabb módon tartható fenn az ingatlan, ami jelentősen növeli az értékét is.

Lakberendezési és design trendek

Egy ingatlan eladhatóságát nagyban befolyásolja annak esztétikai megjelenése. De ne gondoljuk, hogy a speciális, méregdrága burkolatok és díszítés az igazán jó megoldás. Az időtálló dizájn, a semleges színek és a letisztult formák segítik leginkább az eladhatóságot és tartják meg az ingatlanunk értékét. A túl egyedi, extrém megoldások szűkíthetik a potenciális vevők körét. Érdemes olyan stílust választani, amely több embernek is tetszik, és amely könnyen átalakítható az új tulajdonos igényei szerint.

A kialakítással is sokat tehetünk az eladhatóságért: az egybenyitott nappali-konyha megoldások, a multifunkcionális terek, vagy akár a többfunkciós bútorok is növelik a praktikusságot. A mai vevők értékelik a tágas, jól kihasználható tereket, ahol a család együtt lehet, de a különböző tevékenységek is könnyen elválaszthatók.

Lakásbiztosítás: biztonságban az otthonod

Az ingatlan értékének megőrzésében a megfelelő biztosítás is kulcsfontosságú. Ha az ingatlanunk alulbiztosított, és a biztosítási összeg nem fedi az aktuális piaci értéket, egy káresemény esetén komoly veszteséget szenvedhetünk el. Fontos, hogy a biztosítási összeg igazítva legyen az ingatlan értékéhez. Egy felújítás, korszerűsítés után elengedhetetlen a biztosítás aktualizálása, hiszen ha jelentős felújításokat végeztünk a lakásban, akkor a biztosítási összeget is növelni kell, hogy a teljes értéket fedezze egy esetleges kár esetén. Az újonnan beépített gépészeti elemek, tárolók, teraszok biztosítása is fontos lehet. Érdemes tájékozódni a különböző lehetőségekről, és kiválasztani azokat, amelyek a legjobban megfelelnek az igényeinknek.

Generali Biztosítónál 2025. február 1. és 2025. április 30. között megkötött, új lakásbiztosítások esetén az első évben a Házőrző Nívó csomagnál akár 37%, Házőrző Extra választásakor akár 42%, Házőrző Top biztosítással pedig akár 48% díjkedvezményben részesülhetnek az ügyfelek.

Jó tudni tehát, hogy az otthonunk egy hosszú távú befektetés, aminek megőrzése és növelése kiemelt figyelmet érdemel. Az energiahatékonyság jegyében végzett korszerűsítések, a rendszeres karbantartás, a kisebb javítások elvégzése, valamint a minőségi anyagok használata elengedhetetlenek az ingatlan állagának megóvásához. A korszerű gépészeti berendezések, mint a klíma és a modern kazánok, tovább növelik az ingatlan vonzerejét. Mindezek mellett a megfelelő lakásbiztosítás kiválasztása is kulcsfontosságú, hogy otthonunk a váratlan helyzetekben is biztonságban legyen.

Az oldalon elhelyezett tartalom a Generali Biztosító megbízásából, a HVG BrandLab közreműködésével jött létre. A tartalom előállításában a hvg.hu és a HVG hetilap szerkesztősége nem vett részt.