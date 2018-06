Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24c1e03a-6089-4fee-9ef7-ea1ac4b640cd","c_author":"BI","category":"elet","description":"Bár bombasztikus teljesítményt nyújtott Mexikó válogatottja a németek ellen, a gól után tapasztalható „földrengést” azért ne vegyük komolyan.","shortLead":"Bár bombasztikus teljesítményt nyújtott Mexikó válogatottja a németek ellen, a gól után tapasztalható „földrengést”...","id":"20180618_Foldrenges_a_szurkoloi_oromtol_Meg_a_kerdesunket_is_kinevette_a_szakember","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24c1e03a-6089-4fee-9ef7-ea1ac4b640cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"381537b0-aee3-428b-8bb5-a032e65ef8f7","keywords":null,"link":"/elet/20180618_Foldrenges_a_szurkoloi_oromtol_Meg_a_kerdesunket_is_kinevette_a_szakember","timestamp":"2018. június. 18. 11:06","title":"Földrengés a szurkolói örömtől? Még a kérdésünket is kinevette a szakember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5077616d-4144-4d5e-8461-ef0f45402955","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Július 1-jétől változik a franciák közlekedési szabályzata, lassabban kell majd hajtani az utakon.","shortLead":"Július 1-jétől változik a franciák közlekedési szabályzata, lassabban kell majd hajtani az utakon.","id":"20180617_franciaorszag_sebesseghatar_megengedett_legnagyobb_sebesseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5077616d-4144-4d5e-8461-ef0f45402955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00506ee5-8d7f-4173-8d22-990e9c97fbc8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_franciaorszag_sebesseghatar_megengedett_legnagyobb_sebesseg","timestamp":"2018. június. 17. 22:26","title":"Változnak a sebességhatárok, lassabban kell majd vezetni a franciáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92cffcc7-ea50-4ca7-a262-bd9181b92161","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kap egy megható ajándékot a csapatától.","shortLead":"Kap egy megható ajándékot a csapatától.","id":"20180618_Mi_van_ha_egy_focista_a_vilagbajnoksag_alatt_lesz_apa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92cffcc7-ea50-4ca7-a262-bd9181b92161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9dec35-4a5e-48d3-9f6e-05ae67d3d0fd","keywords":null,"link":"/elet/20180618_Mi_van_ha_egy_focista_a_vilagbajnoksag_alatt_lesz_apa","timestamp":"2018. június. 18. 10:02","title":"Mi van, ha egy focista a világbajnokság alatt lesz apa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b7cdb1-f022-48f1-9553-f3240aef9932","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy levegőben megtankolt repülőgép látványa mindig különleges látvány. De még érdekesebb a jelenet, ha egy tankergépbe töltenek át üzemanyagot egy másikból.","shortLead":"Egy levegőben megtankolt repülőgép látványa mindig különleges látvány. De még érdekesebb a jelenet, ha egy tankergépbe...","id":"20180618_ketto_boeing_kc_46_pegasus_tanker_katonai_repulogep_video_tankolas_a_levegoben_usaf","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96b7cdb1-f022-48f1-9553-f3240aef9932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b1c978-b7bf-4232-8efd-bff188acfb7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_ketto_boeing_kc_46_pegasus_tanker_katonai_repulogep_video_tankolas_a_levegoben_usaf","timestamp":"2018. június. 18. 11:03","title":"Videó: ilyen az, amikor 66 224 liter üzemanyagot töltenek át egyik repülőből a másikba – a levegőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f7a79c-4043-496b-9689-c271411e43d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyakran előfordul, hogy egyetlen MP3 fájlba sűrítenek több számot is. Az alábbi programmal pofonegyszerűen kinyerhetjük ezeket.","shortLead":"Gyakran előfordul, hogy egyetlen MP3 fájlba sűrítenek több számot is. Az alábbi programmal pofonegyszerűen kinyerhetjük...","id":"20180618_mp3directcut_mp3_fajlok_darabolasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9f7a79c-4043-496b-9689-c271411e43d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28884596-3602-4222-9247-2d49d802fdad","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_mp3directcut_mp3_fajlok_darabolasa","timestamp":"2018. június. 18. 20:03","title":"Ez a program végre megoldja a hosszú MP3 fájlok nagy problémáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656b5a6c-4707-4e27-87d2-ca8c9ee9730a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Egyesült Államokban találtak rá arra az elfelejtett Porschéra, ami négy évtizeden át várta, hogy megtalálják.","shortLead":"Az Egyesült Államokban találtak rá arra az elfelejtett Porschéra, ami négy évtizeden át várta, hogy megtalálják.","id":"20180617_porsche_356B_super_90_garazs_elrejtett_auto_veteranauto_klasszikus_auto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=656b5a6c-4707-4e27-87d2-ca8c9ee9730a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfd965b-424c-4ca3-ac82-50887288db09","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_porsche_356B_super_90_garazs_elrejtett_auto_veteranauto_klasszikus_auto","timestamp":"2018. június. 17. 19:56","title":"40 évig porosodott a garázsban a világ egyik legszebb Porschéja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268109e8-192e-43a1-a9f6-b2eaf0675e8d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Minden korábbinál régebbi, közel 100 millió éves kicsiny békákat találták borostyánkőbe zárva kínai és amerikai kutatók. A leletek bizonyítják, hogy már a dinoszauruszok kihalása előtt éltek a maiakhoz nagyon hasonló békák az esőerdőkben.","shortLead":"Minden korábbinál régebbi, közel 100 millió éves kicsiny békákat találták borostyánkőbe zárva kínai és amerikai...","id":"20180617_Ez_jobb_mint_a_Jurassic_World_100_millio_eves_bekakat_talaltak_egy_borostyankoben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=268109e8-192e-43a1-a9f6-b2eaf0675e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a623bf8-796c-4a24-9b1b-70d5be28f20a","keywords":null,"link":"/elet/20180617_Ez_jobb_mint_a_Jurassic_World_100_millio_eves_bekakat_talaltak_egy_borostyankoben","timestamp":"2018. június. 17. 16:46","title":"Ez jobb, mint a Jurassic World: 100 millió éves békákat találtak borostyánkőbe zárva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e63062-e3ac-4a0e-ac63-4fce89ab965f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy őszi bemutatójuk díszletéhez nagy mennyiségű használt ruhára van szükségük. Zsákokban várják az adományt.","shortLead":"Egy őszi bemutatójuk díszletéhez nagy mennyiségű használt ruhára van szükségük. Zsákokban várják az adományt.","id":"20180617_Hasznalt_ruhakat_lehet_adomanyozni_az_Orkeny_Szinhaznak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85e63062-e3ac-4a0e-ac63-4fce89ab965f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c14460b-f4c4-4267-88a4-97b9df4ef7be","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Hasznalt_ruhakat_lehet_adomanyozni_az_Orkeny_Szinhaznak","timestamp":"2018. június. 17. 20:31","title":"Használt ruhákat lehet adományozni az Örkény Színháznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]