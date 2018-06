Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"612c2bbe-8885-457e-9495-7641f43adce9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A pop királyának hagyatékkezelője és a Columbia Live Stage kedden jelentették be, hogy zenés darab készül a 2009-ben elhunyt híresség életéről. A musical várhatóan 2020-ban debütál a Broadway színpadán.","shortLead":"A pop királyának hagyatékkezelője és a Columbia Live Stage kedden jelentették be, hogy zenés darab készül a 2009-ben...","id":"20180619_Broadwaymusical_Michael_Jackson","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=612c2bbe-8885-457e-9495-7641f43adce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6370fda2-c3cd-4351-90bc-339d7b44eec6","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_Broadwaymusical_Michael_Jackson","timestamp":"2018. június. 19. 21:37","title":"Broadway-musical készül Michael Jackson életéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b901fd-3d84-470f-943f-902e415862e0","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A garanciát az EU bankja nyújtja.","shortLead":"A garanciát az EU bankja nyújtja.","id":"20180619_Kedvezo_hitelt_kaphatnak_tarsadalmi_vallalkozasok_es_civil_szervezetek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18b901fd-3d84-470f-943f-902e415862e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95aeef01-2696-4fcf-a313-5e9fd470f428","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180619_Kedvezo_hitelt_kaphatnak_tarsadalmi_vallalkozasok_es_civil_szervezetek","timestamp":"2018. június. 19. 13:46","title":"Kedvező hitelt kaphatnak társadalmi vállalkozások és civil szervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98f6e28-5cd1-4d7a-add9-a2ea06439665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kitalálja, hogy a nem képviselő miniszterek közül ki jár Volkswagen Borával? És kinek van 19. századi tabernákuluma?","shortLead":"Kitalálja, hogy a nem képviselő miniszterek közül ki jár Volkswagen Borával? És kinek van 19. századi tabernákuluma?","id":"20180619_A_vagyonminiszternek_erdoje_az_Emmi_vezetojenek_mutoberendezese_Pinter_Sandornak_hatvanmillionyi_minusza_van","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f98f6e28-5cd1-4d7a-add9-a2ea06439665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650f24ba-5fd5-4c59-9c6f-1d6d293b517c","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_A_vagyonminiszternek_erdoje_az_Emmi_vezetojenek_mutoberendezese_Pinter_Sandornak_hatvanmillionyi_minusza_van","timestamp":"2018. június. 19. 11:26","title":"A vagyonminiszternek erdője, az Emmi vezetőjének műtőberendezése, Pintér Sándornak hatvanmilliónyi mínusza van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95073548-6429-4b81-a840-32f44fb373cc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"15-20 perc alatt le lehet égni. ","shortLead":"15-20 perc alatt le lehet égni. ","id":"20180618_Legyen_ovatos_kedden_nagyon_eros_lesz_az_UVsugarzas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95073548-6429-4b81-a840-32f44fb373cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f135ca0c-7286-4d08-a4a7-d802cc38b66b","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Legyen_ovatos_kedden_nagyon_eros_lesz_az_UVsugarzas","timestamp":"2018. június. 18. 21:00","title":"Legyen óvatos, kedden nagyon erős lesz az UV-sugárzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b0ad83-f400-498f-aefd-aabfce7fcca0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem várják meg a Velencei Bizottság állásfoglalását.","shortLead":"Nem várják meg a Velencei Bizottság állásfoglalását.","id":"20180619_Orban_nem_var_tovabb_elfogadjak_a_Stop_Sorost","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31b0ad83-f400-498f-aefd-aabfce7fcca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df75a213-36b6-4fd2-8987-8e72b92cd5b8","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_Orban_nem_var_tovabb_elfogadjak_a_Stop_Sorost","timestamp":"2018. június. 19. 13:45","title":"Orbán nem vár tovább, elfogadják a Stop Sorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c21c2a2-9d88-4e0e-b8b9-67ba5b3c0cb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A családtámogatásokat és a családalapítást érintő konzultációban a Magyar Idők szerint megkérdeznék a férfiaktól, milyen kihívásokkal kell szembenézniük például az otthonteremtéskor.","shortLead":"A családtámogatásokat és a családalapítást érintő konzultációban a Magyar Idők szerint megkérdeznék a férfiaktól...","id":"20180620_johet_az_ujabb_nemzeti_konzultacio_orbanek_a_ferfiakat_is_kerdeznek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c21c2a2-9d88-4e0e-b8b9-67ba5b3c0cb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db50367-3e23-435e-a699-b2e4216ba27c","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_johet_az_ujabb_nemzeti_konzultacio_orbanek_a_ferfiakat_is_kerdeznek","timestamp":"2018. június. 20. 05:54","title":"Jöhet az újabb nemzeti konzultáció, Orbánék a férfiakat is megkérdeznék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"916d2fcb-c1f6-4d5e-a3a5-e0d62c2ab408","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"XXXTentacion húszéves volt.","shortLead":"XXXTentacion húszéves volt.","id":"20180619_A_nyilt_utcan_lottek_le_az_egyik_legnepszerubb_amerikai_rappert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=916d2fcb-c1f6-4d5e-a3a5-e0d62c2ab408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04d6f6f-96ba-4458-a352-bfa980d6255e","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_A_nyilt_utcan_lottek_le_az_egyik_legnepszerubb_amerikai_rappert","timestamp":"2018. június. 19. 10:41","title":"A nyílt utcán lőtték le az egyik legnépszerűbb amerikai rappert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a2cf53-cabe-4087-8be1-71422c223e16","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szocialista pártnak most nincs székháza, de ez, ha minden igaz, változik a jövőben. Az ellenzéki párt új elnöke egy rádióinterjúban beszélt arról is, hogy a Párbeszéddel együtt készülnének a 2019-es európai parlamenti választásra, az önkormányzati választások előtt pedig helyi szinten a Jobbikkal való együttműködés is lehetséges.","shortLead":"A szocialista pártnak most nincs székháza, de ez, ha minden igaz, változik a jövőben. Az ellenzéki párt új elnöke...","id":"20180619_sajat_fopolgarmester_jeloltje_nem_lesz_az_mszpnek_partkozpontja_viszont_igen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8a2cf53-cabe-4087-8be1-71422c223e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8adfc234-f7aa-4ab5-a431-7d9a1b6ac513","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_sajat_fopolgarmester_jeloltje_nem_lesz_az_mszpnek_partkozpontja_viszont_igen","timestamp":"2018. június. 19. 15:48","title":"Saját főpolgármester-jelöltje nem lesz az MSZP-nek, pártközpontja viszont igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]