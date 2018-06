Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6625c0bc-5674-4ba4-84ab-ba813787b554","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Compare The Market nevű oldal nemrég hét különböző autógyártó lehetséges lakókocsiját képzelte el. A végeredmény pedig meglepően izgalmas lett.","shortLead":"A Compare The Market nevű oldal nemrég hét különböző autógyártó lehetséges lakókocsiját képzelte el. A végeredmény...","id":"20180619_tesla_bmw_rolls_royce_maybach_cadillac_ferrari_alfa_romeo_lakokocsi_latvanyterv","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6625c0bc-5674-4ba4-84ab-ba813787b554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1df3043-e1ea-4a69-bf0f-8d354a690684","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_tesla_bmw_rolls_royce_maybach_cadillac_ferrari_alfa_romeo_lakokocsi_latvanyterv","timestamp":"2018. június. 19. 12:26","title":"Tesla, BMW, Ferrari és a többiek – ilyen lenne, ha lakókocsit gyártanának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b202f5d-b8a6-4524-a316-8de1edb768c5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre nem csökken az szja, és az ígért radikális egyszerűsítést sem nagyon látjuk – a Pénzügyminisztérium benyújtotta az új adótörvényeket a Parlamentnek.","shortLead":"Egyelőre nem csökken az szja, és az ígért radikális egyszerűsítést sem nagyon látjuk – a Pénzügyminisztérium...","id":"20180619_Olcsobb_tej_dragabb_csokolade_leepulo_cafeteria__itt_vannak_az_uj_adotorvenyek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b202f5d-b8a6-4524-a316-8de1edb768c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cce4292-8df6-4547-a2a8-8acc702a5675","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_Olcsobb_tej_dragabb_csokolade_leepulo_cafeteria__itt_vannak_az_uj_adotorvenyek","timestamp":"2018. június. 19. 14:33","title":"Olcsóbb tej, drágább csokoládé, leépülő cafeteria - itt vannak az új adótörvények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49742988-637c-48fe-ab09-0d50968bbc70","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sajnos, a zeneszerzőt nem Erkel Ferencnek hívják, mert akkor a magyar válogatottért szurkolhatnánk, hanem Debály Ferenc Józsefnek, aki az uruguayi himnusz zenéjét jegyzi.\r

\r

","shortLead":"Sajnos, a zeneszerzőt nem Erkel Ferencnek hívják, mert akkor a magyar válogatottért szurkolhatnánk, hanem Debály Ferenc...","id":"20180620_Ma_felhangzik_a_foci_veben_egy_magyar_himnusza","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49742988-637c-48fe-ab09-0d50968bbc70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c7b99f-8112-4b14-97f7-251047b2c1a8","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Ma_felhangzik_a_foci_veben_egy_magyar_himnusza","timestamp":"2018. június. 20. 11:02","title":"Ma felhangzik a focivébén egy magyar himnusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f185064-d90a-4afb-9d60-a6a7810a7c83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"IGTV néven nemcsak új funkciót kap az Instagram, egy egy külön alkalmazás is készült, kifejezetten a videós tartalmak fogyasztására.","shortLead":"IGTV néven nemcsak új funkciót kap az Instagram, egy egy külön alkalmazás is készült, kifejezetten a videós tartalmak...","id":"20180621_instagram_igtv_egyoras_video_youtube","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f185064-d90a-4afb-9d60-a6a7810a7c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45370452-d6ab-46a0-85e2-c4fdcecb4254","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_instagram_igtv_egyoras_video_youtube","timestamp":"2018. június. 21. 10:03","title":"Lenyomnák a YouTube-ot: itt az Instagram TV, és mostantól akár 1 órás videókat is feltölthetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd00dab-fc2d-4734-9270-71b3cc13ec70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel, majd estétől északnyugat felől beborul az ég – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.","shortLead":"Napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel, majd estétől északnyugat felől beborul az ég – derül ki az Országos...","id":"20180621_hosegre_es_zivatarokra_figyelmeztet_a_meteorologia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edd00dab-fc2d-4734-9270-71b3cc13ec70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d196df71-b91b-44b3-83f9-c3c7b0e93ac5","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_hosegre_es_zivatarokra_figyelmeztet_a_meteorologia","timestamp":"2018. június. 21. 05:26","title":"Hőségre és zivatarokra figyelmeztet a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333be66e-51f7-438b-8c07-0db1c7b85c40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig az állami megbízásokat is bezsebelő Nagy és Trócsányinak nem ment rosszul az elmúlt években. ","shortLead":"Pedig az állami megbízásokat is bezsebelő Nagy és Trócsányinak nem ment rosszul az elmúlt években. ","id":"20180619_Kiszallt_az_igazsagugyminiszter_a_nevet_viselo_ugyvedi_irodabol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=333be66e-51f7-438b-8c07-0db1c7b85c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ec5a63-a044-45d3-994f-11acf6b46989","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_Kiszallt_az_igazsagugyminiszter_a_nevet_viselo_ugyvedi_irodabol","timestamp":"2018. június. 19. 10:55","title":"Kiszállt az igazságügyminiszter a nevét viselő ügyvédi irodából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce51fc09-7d01-4987-8ac6-f70d8a5feeb8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két egyértelműbb és egy izgalmas meccs vár ma a focirajongókra. A dánok az ausztrálokkal, a franciák a peruiakkal csapnak össze, de az este 8-as összecsapás lehet igazán izgalmas, amikor az egypontos argentinok játszanak a hárompontos horvátokkal. Persze lehet, hogy folytatódik a trend: a szívós kiscsapatok jól megnehezítik a papíron erősebb ellenfeleik dolgát. Kövesse velünk élőben az eseményeket! ","shortLead":"Két egyértelműbb és egy izgalmas meccs vár ma a focirajongókra. A dánok az ausztrálokkal, a franciák a peruiakkal...","id":"20180621_Elethalal_nap_az_argentinoknak__percrol_percre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce51fc09-7d01-4987-8ac6-f70d8a5feeb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40251c1b-b4b5-4ae2-a369-9314a065c185","keywords":null,"link":"/sport/20180621_Elethalal_nap_az_argentinoknak__percrol_percre","timestamp":"2018. június. 21. 09:26","title":"Élet-halál nap az argentinoknak - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c727a27-a494-42bb-8c0f-5ff5af4815ed","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kriptodeviza-kereskedési központ azt ígérte, hogy pótolja az elveszett kriptodevizát saját tartalékaiból, és minden felhasználó vagyonát biztonságba helyezte a biztonságos, úgynevezett \"hideg pénztárcákba\".","shortLead":"A kriptodeviza-kereskedési központ azt ígérte, hogy pótolja az elveszett kriptodevizát saját tartalékaiból, és minden...","id":"20180620_hackerek_raboltak_ki_egy_virtualis_kriptodevizakereskedesi_kozpontot_szoulban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c727a27-a494-42bb-8c0f-5ff5af4815ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"311c67e6-9283-40a9-ace0-29445b14e85d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_hackerek_raboltak_ki_egy_virtualis_kriptodevizakereskedesi_kozpontot_szoulban","timestamp":"2018. június. 20. 05:41","title":"Hackerek raboltak ki egy virtuális kriptodeviza-kereskedési központot Szöulban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]