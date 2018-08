Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem spórolunk sokkal többet, mint a válság éveiben, de legalább az eladósodottság csökkent.","shortLead":"Nem spórolunk sokkal többet, mint a válság éveiben, de legalább az eladósodottság csökkent.","id":"20180830_A_jovedelmuk_tizedet_tudjak_felretenni_a_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78e8a0c-38a7-4d85-9180-a82279ed9a3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_A_jovedelmuk_tizedet_tudjak_felretenni_a_magyarok","timestamp":"2018. augusztus. 30. 13:08","title":"A jövedelmük tizedét tudják félretenni a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7016e30-08b6-4df2-8b6f-7a53cff809e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A folyó alacsony vízszintjének köszönhetően vette észre egy második világháborús bombázórepülő maradványait egy járókelő a tököli Duna-parton. A gép a Dunai Repülőgépgyárat támadta '44-ben, de a magyar légvédelem lelőtte. Most a szolnoki repülőmúzeumba szállították. ","shortLead":"A folyó alacsony vízszintjének köszönhetően vette észre egy második világháborús bombázórepülő maradványait...","id":"20180829_Vilaghaborus_bombazorepulo_maradvanyait_talaltak_meg_a_Dunaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7016e30-08b6-4df2-8b6f-7a53cff809e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf1376fe-9688-4d3a-bf9f-c5b7a4999b37","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Vilaghaborus_bombazorepulo_maradvanyait_talaltak_meg_a_Dunaban","timestamp":"2018. augusztus. 29. 09:49","title":"Világháborús bombázórepülő maradványait találták meg a Dunában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"140 gigabájtnyi személyes adat a Huazahu Hotelstől Bitcoinért cserébe.","shortLead":"140 gigabájtnyi személyes adat a Huazahu Hotelstől Bitcoinért cserébe.","id":"20180829_Valaki_kiszivarogtatta_egy_kinai_szallodalanc_vendegeinek_adatait_most_az_interneten_aruljak_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f0f751-dce7-4451-8576-d8ccd36f13e9","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_Valaki_kiszivarogtatta_egy_kinai_szallodalanc_vendegeinek_adatait_most_az_interneten_aruljak_oket","timestamp":"2018. augusztus. 29. 20:45","title":"Valaki kiszivárogtatta egy kínai szállodalánc vendégeinek adatait, most az interneten árulják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e7851c-71c2-4fed-b0af-5fa1bbb1e254","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyébként is egyre több nő jelentkezik járművezetőnek a BKV-hoz.","shortLead":"Egyébként is egyre több nő jelentkezik járművezetőnek a BKV-hoz.","id":"20180830_a_fovarosi_villamosvezetok_40_szazaleka_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1e7851c-71c2-4fed-b0af-5fa1bbb1e254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35fa4bba-fe16-4279-ad1a-bcca9ff5c438","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_a_fovarosi_villamosvezetok_40_szazaleka_no","timestamp":"2018. augusztus. 30. 06:55","title":"A fővárosi villamosvezetők 40 százaléka nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff6df1e8-8e89-48db-b031-766f30dcac81","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Képek érkeztek a felújítás alatt levő újpesti metrószakaszról.","shortLead":"Képek érkeztek a felújítás alatt levő újpesti metrószakaszról.","id":"20180830_Igy_all_a_3as_metro_ujpesti_szakaszanak_felujitasa__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff6df1e8-8e89-48db-b031-766f30dcac81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d567608-b7fa-4ca5-82de-2dd6a293453e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Igy_all_a_3as_metro_ujpesti_szakaszanak_felujitasa__fotok","timestamp":"2018. augusztus. 30. 15:17","title":"Így áll a 3-as metró újpesti szakaszának felújítása – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1aabb2b-1002-468f-a2a7-4d212a92ba55","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Véglegesen rábólintottak a németek a mezőgazdaságban kötelező minimálbérekre, ráadásul semmiféle járulékot nem kell fizetniük az agrárvállalkozóknak. Így a „napszámosok” 2800 forintot kereshetnek óránként, míg nálunk az 1000 forintos órabért is kevesen kereshetik meg.","shortLead":"Véglegesen rábólintottak a németek a mezőgazdaságban kötelező minimálbérekre, ráadásul semmiféle járulékot nem kell...","id":"20180830_Csapast_mert_a_magyar_agrariumra_a_nemet_berpolitika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1aabb2b-1002-468f-a2a7-4d212a92ba55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00dd131c-640b-4c14-abeb-560de2c08e8b","keywords":null,"link":"/kkv/20180830_Csapast_mert_a_magyar_agrariumra_a_nemet_berpolitika","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:15","title":"Csapást mért a magyar agráriumra a német bérpolitika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d158fa-94d8-4a54-8431-86cb122bf3f9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az öt év feletti óvodásokat és az alsó tagozatosokat oktatják a Műjégen.","shortLead":"Az öt év feletti óvodásokat és az alsó tagozatosokat oktatják a Műjégen.","id":"20180830_ingyen_tanulhatnak_korizni_a_budapesti_gyerekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8d158fa-94d8-4a54-8431-86cb122bf3f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede4affa-91ee-4043-961b-ba4e778cf33c","keywords":null,"link":"/elet/20180830_ingyen_tanulhatnak_korizni_a_budapesti_gyerekek","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:56","title":"Ingyen tanulhatnak korizni a budapesti gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b316a7b-baa2-4736-9c7d-3cb6e8b17a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is \"napirenden van\" a sajtókamara létrehozása Szöllősi György szerint. ","shortLead":"Továbbra is \"napirenden van\" a sajtókamara létrehozása Szöllősi György szerint. ","id":"20180830_Orban_kedvenc_lapjanak_foszerkesztoje_nem_tett_le_az_ujsagiroi_kamararol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b316a7b-baa2-4736-9c7d-3cb6e8b17a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb09d91-ee1b-4f1c-801f-70e3ae186695","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Orban_kedvenc_lapjanak_foszerkesztoje_nem_tett_le_az_ujsagiroi_kamararol","timestamp":"2018. augusztus. 30. 09:36","title":"Orbán kedvenc lapjának főszerkesztője nem tett le az újságírói kamaráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]