Az autófinanszírozási piac húzta a lízingpiacot

A 2024-es várakozásokat komoly viharfelhők árnyékolták be 2023 végén a lízingpiacon Magyarországon. Mégis, a Lízingszövetség adatai szerint kiválóan alakult a tavalyi év. Személyautók és kishaszongépjárművek tekintetében darabszámban is növekedést értek el, nem csak finanszírozott összeg tekintetében. Tavaly darabszámban közel 25 százalékos emelkedést realizált a piac az előző évhez képest.

Kiss Norbert, a Merkantil Gépjármű-finanszírozás ügyvezető igazgatója elmondta, az infláció lassulása és a kamatcsökkentés is kedvezően hatott a lízingpiacra. A mélypont 2023 elején volt, akkor 100 autóból 22-t finanszíroztak, tavaly már 35-öt. A növekedés a kamatcsökkenés mellett leginkább annak köszönhető, hogy a magánszemélyek visszatértek a piacra, és többnyire finanszírozással vásárolnak. Kiss Norbert kiemelte, hogy ebben a folyamatban az importőri és finanszírozói közös akciók mellett az állami támogatások is szerepet játszottak.

A vásárlók nagyjából háromnegyedét még mindig a céges vásárlók teszik ki, mondta el Laky Andrea, a Ford Magyarország ügyvezető igazgatója. A személyautók esetében nagyobb a magánvásárlók aránya, de még itt is a flottavásárlók teszik ki a piac 60-66 százalékát. A lízingpiacon is ez a trend látszik. Zs. Nagy István, a Magyar Lízingszövetség elnöke elmondta, már közel 80 százalékban a KKV-knak helyezik ki a lízingfinanszírozást.

A lakosságot az infláció, a reálbérek változása és a magas kamatlábak gyakorlatilag elhajtották a lízingpiacról. 2024-ben azonban változott ez a trend az importőrök és a lízingcégek közös, kedvező finanszírozási programjainak köszönhetően. A kedvező finanszírozások olyanokat is behoztak, akik egyébként nem kötöttek volna lízingszerződést, mert rendelkeztek tartalékkal, de többségében olyanokat, akik egyébként nem vásároltak volna gépjárművet, mondta Zs. Nagy István, a Lízingszövetség elnöke. A mikro- és kisvállalkozásoknál is, ha eszközberuházásról van szó, a lízing volt idén is a legnépszerűbb finanszírozási forma.

A finanszírozói oldalról a magánszemélyek és a cégek teljesen más megközelítést igényelnek – mondta Kiss Norbert. A magánvásárlók leginkább az autó árát és a finanszírozási THM-et nézik, cégek esetében viszont a maradványérték, a fenntartási költség és az egyéb költségek, például az adók is fontos szempont. Ők a gépjárművek teljes bekerülési és üzemeltetési költségét vizsgálják.

A termelőeszközök, mezőgazdasági gépek finanszírozása viszont inkább lefelé húzzák a lízingpiacot. Az agrárágazatban 38 százalékos a lízingpiaci visszaesés – erről Magyary Péter, a KITE hitelirodájának vezetője beszélt. Ennek egyik oka a 2021 nyarán meghirdetett Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása című pályázat, mely előrehozott beruházásokat indukált. Ezen forrásból még 2023-ban is vásároltak gépeket – ez a forgalom legalább 60 százalékát tehette ki Magyary Péter szerint. A másik ok, hogy a jövedelmezőségre, jövedelembiztonságra erősen ható polikrízis válságon (a 2022-es rendkívüli aszály és az energiaválság begyűrűzött az input árakba, a gabonaárak jelentősen csökkentek, magas kamatok stb.) van túl az ágazat. A termelők jelentős tartalékokat voltak kénytelen elégetni, a kialakult helyzetre a beruházások drasztikus visszafogásával reagáltak.

Berényi Gábor, a Merkantil Termelőeszköz Finanszírozás ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a Lízingszövetség adatai szerint 2023 első 9 hónapjában a mezőgazdasági gépek finanszírozására 92 milliárd forintot helyeztek ki a lízingcégek itthon, ezzel szemben idén ugyanezen időszakban csak 57 milliárdot. Az adatokból kiderül továbbá, hogy a mezőgazdaság mellett az egyéb gépfinanszírozás is visszaesett, míg a nagyhaszongépjármű-finanszírozás stagnált.

Elektromos autók: eladási kényszer, mérsékelt kereslet

A globális autógyártási kapacitások nagyjából ugyan visszatértek a Covid és a nyersanyaghiányos időszak előtti szintre, sőt valamennyivel több autót gyártanak, mint amennyit forgalomba is helyeznek – mondta Laky Andrea. Európa ugyanakkor inkább lefelé húzza az értékesítési átlagot, Magyarország különösen. A Ford ügyvezető igazgatója szerint a tavalyelőtti magyar adatok elkeserítő, 28-29 százalékos elmaradást mutatnak a világjárvány előtti szinthez képest. Ezzel Ukrajnával vagyunk egy szinten, pedig a két ország helyzete azért korántsem hasonló. A túltermelés eredménye így az, hogy inkább kínálati, mint keresleti piac van.

Nem csak a Ford esetében, hanem más márkáknál is az a tapasztalat, hogy az elektromos autók értékesítése elmarad a várakozásoktól. A helyzetet nehezíti a kínai dömping. Laky Andrea emlékeztetett arra, hogy a jelentős kínai kormányzati segítség eredményeképp hatalmasat fejlődött a távolkeleti ország autógyártása. Az ott keletkezett többlet pedig az amerikai és az európai piacon landol, komoly fejtörést okozva ezzel a többi autógyártónak. A védővámok részben segítenek, a másik oldalon viszont az egyre szigorodó kibocsátási normák nehezítik a helyzetüket.

2025-től lép életbe az unió károsanyag-kibocsátási normájának újabb szigorítása, amelyet ha nem tartanak be a gyártók, komoly büntetésre számíthatnak. Egy-egy ilyen bírság jelentősen ronthatja a gyártók profitabilitási rátáját, ezért Laky Andrea arra számít, minden márka kiemelten kezeli majd az elektromos és a hibrid eladásokat, hiába kerül többe az ilyen típusok gyártása.

Jövőre ezért Európában nagyságrendileg minden negyedik eladott új személyautónak elektromosnak kell lennie – mondta Kiss Norbert. Magyarországon ebben talán egy kicsit kisebb aránnyal számítanak a gyártók, de jelenleg csak 7-8 százaléknál tart a magyar piac az állami támogatás ellenére. A Merkantil Gépjármű-finanszírozás ügyvezető igazgatója szerint ezért kérdéses, hogy milyen eszközzel, esetleg akciókkal próbálják majd az importőrök növelni az elektromos autók eladásait.

A magyar fizetőképes kereslet határait viszont csak állami és európai uniós támogatással lehet kitolni arra a szintre, hogy a gyártók el tudják érni a célkitűzéseiket – mondta Laky Andrea. A vásárlókat sokszor eltántorítja, amikor szembesülnek azzal, mennyibe kerül a villanyautó. A Magyar Lízingszövetség szerint az is probléma, hogy kalkulálhatatlan a villanyautók maradványértéke, ez a flottakezelőket és sokszor a cégeket is távol tartja. A támogatások kiterjesztésével viszont ők is egyetértenek. Zs. Nagy István, a szervezet elnöke arról beszélt, szerinte hibás volt a jelenleg futó programot a cégekre korlátozni, jövőre a magánszemélyekre is ki kell terjeszteni.

Az agrárágazat kihívásai

Az agrárágazat 2024-es lízingforgalmának 80 százaléka a kamattámogatott Széchenyi Lízing MAX+ programba esett, mondta Magyary Péter. A konstrukció 5 százalékos kamatot, valamint két és fél százalékos szerződéskötési díjat tartalmaz, a kamat az október 28-a után kötött szerződéseknél már csak 3,5%. A KITE hitelirodájának vezetője emlékeztetett, hogy a kamattámogatott finanszírozásokat nem lehet beruházási támogatással kombinálni.

Kevés publicitást kap, hogy a támogatott hiteleknek van egy 280 ezer eurós támogatási plafonja (TCTF-keret: ideiglenes válság- és átállási keret), amely december 31-én lejárt, hosszabbításra nem számítanak. Magyary Péter elmondta, hogy 2025.01.01-től a kamattámogatásokat a jóval kisebb mozgásteret biztosító, de minimis (csekély összegű támogatás) keret terhére kell majd elszámolni, ami jelenleg 25.000 euró. (Az interjú után jött a hír, hogy a keret 50.000 euróra emelkedik.)

A KITE hitelirodájának vezetője attól tart, hogy ha nem hosszabbítják meg a TCTF-programot, és a kamattámogatásokat a de minimis keret terhére kell elszámolni, akkor az adható támogatott finanszírozás összege jelentősen beszűkül, így számításaik szerint egy mezőgazdasági vállalkozói csoport legfeljebb 100MFt támogatott lízingfinanszírozáshoz tud hozzájutni.

2025-ös kilátások

A 2024-es 25 százalékos növekedést rengeteg munkával és kihívással tudta csak elérni a lízingszakma az autófinanszírozási szegmensben és Kiss Norbert szerint a kihívásokból idén sem lesz hiány. A háború továbbra is velünk van, Európa gazdasága gyengélkedik, különösen Németországé, ahol előrehozott választásokat is tartanak, és a magyar GDP-adatok sem adnak okot a bizakodásra. Az elektromos autók erőltetett növekedési elvárásai is változásokat hoznak a piacra. Összességében azonban optimistán várják az idei számokat, piaci lehetőségeket.

A 2024-es nehézségek ellenére is 12 százalék körüli növekedés van a magyar piacon gépjármű-értékesítésben. 152 ezer új autót regisztráltak tavaly, ebből a Ford részesedése 9,3 százalék, 14128 autóval, mondta Laky Andrea. Szeretnék ezt a pozíciót tartani és erősíteni, főleg a haszongépjárművek piacán. A Ford több mint 15 éve vezeti ezt a szegmenst 26 százalék feletti részesedéssel. A covid előtti szinthez képest még mindig közel 40 ezres elmaradásban van a regisztrációs szám, ezért a Ford ügyvezető igazgatója szerint még van hova fejlődni. 2025 legnagyobb kihívásának a károsanyag-kibocsátási normák teljesítését és az esetlegesen magas forint-euró árfolyamot látja.

Berényi Gábor pesszimista a jövőt tekintve, mert a jelenleg ismert támogatási formák nem nyújtanak olyan vonzó feltételeket, mint amelyek 2024-ben elérhetőek voltak. A gyengülő HUF árfolyam a gépek árát is emeli, a német gazdaság gyengélkedése pedig a magyar beszállítók helyzetét rontja. Az eladások jelenlegi csökkenő tendenciáját a Merkantil Termelőeszköz Finanszírozás ügyvezető igazgatója szerint csak valamilyen támogatási program tudná megfordítani.

A KITE hiteliroda vezetője hozzátette, hogy a jövő évi agrárberuházások tekintetében kulcskérdés, hogy a kamattámogatott finanszírozások korlátozásmentesen elérhetőek legyenek. Ez azért is fontos, mert a folyamatosan megjelenő pályázatokhoz kapcsolódó beruházások, különösen a gépvásárlások, inkább csak 2026-tól indulnak el.

A Lízingszövetség elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy ha lesz is valamilyen támogatási program, a gépekre leadott megrendelés, szerződéskötés és gyártás ideje miatt az idei évi statisztikákra még nem lesz komoly hatása. Ennek ellenére azonban a szektor további erősödése idén is elérhető cél marad.

A tartalom a Merkantil Bank Zrt. megbízásából, a HVG BrandLab produkciójában készült. A cikk létrehozásában a HVG hetilap és a hvg.hu szerkesztősége nem vett részt.