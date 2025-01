„Nemzetközi szinten már egyértelműen látszik, hogy a fenntarthatóság egyre fontosabb a vállalatok számára. Magyarországon ugyan kicsit talán lassabb az ütem, de a hazai vállalatoknál is fókuszban van ez a téma. Viszont az, hogy önmagában zöldítsünk, hogy valami fenntartható legyen, már nem feltétlenül annyira vonzó a cégek számára. A magyar vállalatokon az látszik – és mi is ebben hiszünk az E.ON-nál –, hogy hosszú távú modellt keresnek a fenntarthatóságban is” – mondja a szakértő.

Ilyen környezetben jöhetnek jól az elektromobilitáshoz kapcsolódó fejlesztések, melyek a fenntarthatóság mellett tényleges, gazdaságilag is jelentős megtakarításokat hozhatnak, akár óriási kezdeti beruházási költségek nélkül is. Egy elektromos autóval, zöld rendszámmal például a cégek mentesülnek a cégautóadó, a regisztrációs adó és a teljesítményadó alól, sőt, sok helyen ingyen is parkolhatnak. Lízingre vásárolt cégautónál az áfa visszaigényelhető, nincs átírási illeték, nincs teljesítményadó.

Emellett az elektromos járművek fenntartása is költséghatékonyabb, hiszen kevesebb a kopóalkatrész, így a szervizigény is alacsonyabb. Ráadásul, ha napelemeket és töltőket is telepítenek a vállalkozások, akkor olcsón, zöld forrásból tölthetik az elektromos autóikat.

Radó Edina, az E.ON e-mobilitási üzletfejlesztési szakértője

Töltőkkel a fenntarthatóságért

„Az elektromobilitás megvalósításának másik kulcsa a megfelelő töltőinfrastruktúra kiépítése. Az E.ON erre olyan megoldásokat kínál, amelyek a vállalkozások igényeihez igazíthatók, legyen szó akár egyetlen autó, akár egy teljes flotta kiszolgálásáról” – magyarázza Radó Edina.

És bár a cégek beruházási kedve alacsony, elmozdulni ebbe az irányba sokszor csak döntés kérdése: egy töltő eszköz és annak szakszerű beszerelése akár nettó 500 ezer forintból is meglehet. Az E.ON pedig a töltők karbantartása mellett akár azok távoli felügyeletét is vállalja, így a vállalatok hosszú távon biztosíthatják a rendszer zavartalan működését.

Az E.ON fejlett technológiai megoldásai, például a dinamikus terhelésmenedzsment, lehetővé teszik a töltési folyamatok optimalizálását. Ez különösen fontos ott, ahol több töltőt kell üzemeltetni, de a hálózat bővítése már nem lehetséges. “A rendszer élőben monitorozza az épület energiafelhasználását, és intelligensen osztja el a töltési teljesítményt, így nem kell attól félni, hogy elmegy az áram” – teszi hozzá a szakember.

A cégek ráadásul dönthetnek úgy, hogy a töltőiket nyilvánossá teszik. Ilyenkor bárki tölthet náluk, csak hozzáférést kell biztosítani a töltőhöz, valamint kiválasztani a megfelelő partnert, aki üzemelteti a töltőket és elektromobilitás szolgáltatást nyújt rajta. „A nyilvános töltőkkel új ügyfeleket is bevonzhatunk, hiszen, ha valaki töltés közben a telephelyünkre érkezik, az akár a szolgáltatásainkkal is megismerkedhet” – mondja Radó Edina. Mindezzel pedig a nyilvános töltőhálózat fejlődéséhez is hozzájárulnak.

A magyarországi töltőhálózat egyébként az elmúlt időszakban sokat fejlődött. Az E.ON partneri együttműködésben már az Aldi üzleteinél és a Mercedes gépjármű szalonoknál is elérhetőek nyilvános töltők. Ennek ellenére vannak, akik még most is tartanak attól, hogy nincs elég töltőállomás – az biztos, hogy Budapesten arányaiban jóval több elérhető töltő van, mint az ország többi részén. Nekik az E.ON azt javasolja, hogy először mérjék fel, pontosan mire és mikor használnák az elektromos autókat, a szokásos útvonalak milyen hosszúak, mennyire esnek útba töltők. Ha pedig szükséges, akár a munkavállalókhoz is érdemes lehet töltőt telepíteni. A töltésre elhasznált energiamennyiség könnyen kimutatható például egy RFID rendszer segítségével.

„Az elején kell az a tudatosság, hogy egy kicsit feltérképezzük a használati szokásokat, és akkor ennek megfelelően tudunk választani autótípust is. Széles skálán mozognak az elektromos autók is, és noha kicsit drágábbak a hagyományos meghajtású társaiknál, itt is vannak alacsonyabb és magasabb árkategóriájúak, úgyhogy a pénztárcánkhoz mérten ki tudjuk választani azt a modellt, ami nekünk megfelelő” – mondja Radó Edina.

Akár egy autóval is indulhat az elektromos flotta

Az elektromobilitás nemcsak a nagyvállalatoknak elérhető: az E.ON elektromos flotta szolgáltatása kisebb cégeknek is lehetőséget nyújt az elektromos autók kipróbálására, komolyabb kezdeti beruházás nélkül, tartós bérlettel.

„Egyetlen dízelautó lecserélése is jelentős lépés lehet a fenntarthatóság felé, miközben a vállalkozások saját tapasztalataik alapján dönthetnek a további fejlesztésekről. Akár egyetlen autó is bérelhető az E.ON-tól, így kisebb vállalkozások is elindulhatnak a zöld úton. Ez egy havidíjas megoldás, amely tartalmazza az autót, a biztosításokat, a rendszeres szervizeket és a gumicseréket is” – mondja a szakember. Ráadásul, a szolgáltatás áfatartalma visszaigényelhető, így különösen kedvező lehet például pékségek, vendéglátóipari egységek vagy kisebb építőipari vállalkozásoknak. Ráadásul, nemcsak személyautókra kell gondolni, hiszen az E.ON flottájában kistehergépjárművek is elérhetőek.

Egyértelmű, hogy az elektromobilitás nemcsak a környezeti felelősségvállalás része, hanem gazdasági döntés is, amely hosszú távon stabil és költséghatékony működést biztosíthat a cégeknek. Az E.ON komplex szolgáltatásaival a KKV-k és a nagy cégek is egyaránt megtalálhatják a számukra legkedvezőbb megoldást, legyen szó autóbérlésről, töltőtelepítésről vagy intelligens energiakezelésről.

Az oldalon elhelyezett tartalom az E.ON megbízásából, a HVG BrandLab közreműködésével jött létre. A tartalom előállításában a hvg.hu és a HVG hetilap szerkesztősége nem vett részt.