[{"available":true,"c_guid":"05e52cda-7711-4a7c-8c27-5aa22be64572","c_author":"Gergely Márton","category":"kkv","description":"A projekt leírása szerint már három éve ontaná a nemzetközi piacra a napelemeket az EcoSolifer által megvalósított csornai gyár. Az üzemcsarnokban azonban a mai napig nem indult el a termelés, ami gyártósor híján nehéz is lenne. Az uniós támogatás miatt érintett OLAF a minap úgy döntött, közelebbről is megvizsgálja az ügyet – áll egy birtokunkba került dokumentumban. Az érintett cég állítja: nem tud a dologról. A beruházást jelentős hitellel segítő állami Eximbank pedig banktitokra hivatkozva nem ad érdemi tájékoztatást. A helyiek addig is figyelik, mi történik az ipartelepen.","shortLead":"A projekt leírása szerint már három éve ontaná a nemzetközi piacra a napelemeket az EcoSolifer által megvalósított...","id":"20180910_A_csornai_napelemgyarnal_egy_ember_kaszal_am_most_az_OLAF_vizsgalatot_indit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05e52cda-7711-4a7c-8c27-5aa22be64572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce91cd0-b39c-4ea3-b0da-de3909059a9d","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_A_csornai_napelemgyarnal_egy_ember_kaszal_am_most_az_OLAF_vizsgalatot_indit","timestamp":"2018. szeptember. 10. 06:30","title":"A csornai napelemgyárnál egy ember kaszál, ám most az OLAF vizsgálatot indít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két arany-, egy ezüst- és egy bronzérmet is nyert ma. ","shortLead":"Két arany-, egy ezüst- és egy bronzérmet is nyert ma. ","id":"20180909_Hosszu_Katinka_ma_is_nyert_ket_aranyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859a5cbc-650f-4a45-acb0-d9b055d6f835","keywords":null,"link":"/sport/20180909_Hosszu_Katinka_ma_is_nyert_ket_aranyat","timestamp":"2018. szeptember. 09. 19:18","title":"Hosszú Katinka ma is nyert két aranyat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25749de3-df50-4c46-ac3f-7522dae3a22f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Opelnél „úgy döntöttek”, nem vesznek részt az egy hónap múlva esedékes Párizsi Autószalonon.","shortLead":"Az Opelnél „úgy döntöttek”, nem vesznek részt az egy hónap múlva esedékes Párizsi Autószalonon.","id":"20180910_Az_Opel_sem_megy_Parizsba_csak_az_anyaceg_PeugeotCitroen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25749de3-df50-4c46-ac3f-7522dae3a22f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04d94be-2bbc-4663-be30-1f79a3ba959f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_Az_Opel_sem_megy_Parizsba_csak_az_anyaceg_PeugeotCitroen","timestamp":"2018. szeptember. 10. 13:22","title":"Az Opel nem megy Párizsba csak az anyacég Peugeot-Citroen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635c21ed-b672-4545-a867-131a22e3dd85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel félmilliárd forintból épült meg a dísztó Zalakaroson, most 50 millióért kell javítani.","shortLead":"Közel félmilliárd forintból épült meg a dísztó Zalakaroson, most 50 millióért kell javítani.","id":"20180911_Otvenmillio_forintbol_javitjak_meg_a_termaltavat_amibol_eltunt_a_viz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=635c21ed-b672-4545-a867-131a22e3dd85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89adbf89-aa00-4919-8c08-db9161b55f9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Otvenmillio_forintbol_javitjak_meg_a_termaltavat_amibol_eltunt_a_viz","timestamp":"2018. szeptember. 11. 06:09","title":"Ötvenmillió forintból javítják meg a termáltavat, amiből eltűnt a víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a590478-a330-416d-8568-336f094e2080","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Pénteken még nem kommentált „sajtóértesüléseket” az egyetem, hétfőn délelőtt már hosszú levélben magyarázta a közelgő átalakításokat.","shortLead":"Pénteken még nem kommentált „sajtóértesüléseket” az egyetem, hétfőn délelőtt már hosszú levélben magyarázta a közelgő...","id":"20180910_Maganegyetem_lehet_a_Corvinus_kevesebb_hallgato_es_vilagszinvonal_a_cel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a590478-a330-416d-8568-336f094e2080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2680cef-6012-4f74-b23a-f1be493622fb","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Maganegyetem_lehet_a_Corvinus_kevesebb_hallgato_es_vilagszinvonal_a_cel","timestamp":"2018. szeptember. 10. 12:03","title":"Magánegyetem lehet a Corvinus, kevesebb hallgató és világszínvonal a cél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Három meccslabdája is volt a magyar-francia párosnak, de így sem sikerült győzniük.","shortLead":"Három meccslabdája is volt a magyar-francia párosnak, de így sem sikerült győzniük.","id":"20180909_babos_timea_kristina_mladenovic_us_open_noi_paros_donto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e65872-8705-4ebb-971a-f5e47ea18f23","keywords":null,"link":"/sport/20180909_babos_timea_kristina_mladenovic_us_open_noi_paros_donto","timestamp":"2018. szeptember. 09. 21:48","title":"Meccslabdáról veszítették el a US Open döntőjét Babos Tímeáék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29047219-598a-4758-8421-8edd3675dca1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olvasónk sisakkamerája rögzítette azt a néhány másodpercet, amikor beszédbe elegyedett a 17-es villamos vezetőjével.","shortLead":"Olvasónk sisakkamerája rögzítette azt a néhány másodpercet, amikor beszédbe elegyedett a 17-es villamos vezetőjével.","id":"20180911_budapest_villamos_kozlekedes_kerekparos_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29047219-598a-4758-8421-8edd3675dca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caac1bf7-30d1-4cde-8dd3-0ebb5fa88fa8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180911_budapest_villamos_kozlekedes_kerekparos_video","timestamp":"2018. szeptember. 11. 04:01","title":"Egyetlen gesztus elég volt a budapesti villamosvezetőtől, hogy feldobja a kerékpáros napját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Augusztusban 3,4 százalékos volt az infláció.","shortLead":"Augusztusban 3,4 százalékos volt az infláció.","id":"20180911_Nagyot_dragult_a_benzin_es_a_dohany_tovabb_nott_az_inflacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d867f7a-945f-43c2-be29-a11fb689f5e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Nagyot_dragult_a_benzin_es_a_dohany_tovabb_nott_az_inflacio","timestamp":"2018. szeptember. 11. 09:08","title":"Nagyot drágult a benzin és a dohány, tovább nőtt az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]