[{"available":true,"c_guid":"1c1eb3b5-36c4-4543-bcea-d7f555e9431b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A hágai fellebbviteli bíróság szerint az elzárt dohányzórészek is károsíthatják a nemdohányzók egészségét. Például az alkalmazottakét, akiknek takarítaniuk kell ezeket a helyiségeket.","shortLead":"A hágai fellebbviteli bíróság szerint az elzárt dohányzórészek is károsíthatják a nemdohányzók egészségét. Például...","id":"20180214_a_holland_kavezokban_ezentul_a_dohanyzosarkokban_sem_lehet_ragyujtani","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c1eb3b5-36c4-4543-bcea-d7f555e9431b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81837071-797f-4c58-a296-cfec94b96649","keywords":null,"link":"/kkv/20180214_a_holland_kavezokban_ezentul_a_dohanyzosarkokban_sem_lehet_ragyujtani","timestamp":"2018. február. 14. 13:13","title":"A holland kávézókban ezentúl a dohányzósarkokban sem lehet rágyújtani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6629b5b3-77ca-4d7f-ae08-4d036bd0f588","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Éppen öt éve, 2013. február 15-én mutatta be a Forte Társulat Horváth Csaba rendezésében A nagy füzetet a Szkénében, most pedig már 87. alkalommal tűzik műsorra.","shortLead":"Éppen öt éve, 2013. február 15-én mutatta be a Forte Társulat Horváth Csaba rendezésében A nagy füzetet a Szkénében...","id":"20180215_Ot_eve_musoron_A_nagy_fuzet_a_Szkene_Szinhazban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6629b5b3-77ca-4d7f-ae08-4d036bd0f588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21a9f58-95bd-48db-903f-b761bfa94df3","keywords":null,"link":"/kultura/20180215_Ot_eve_musoron_A_nagy_fuzet_a_Szkene_Szinhazban","timestamp":"2018. február. 15. 10:18","title":"Öt éve műsoron A nagy füzet a Szkéné Színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9edc60-7d6c-4501-8482-1435a06a9975","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kortárs írókat kért fel az Örkény Színház, hogy írjanak egy rövid szöveget az Élő Írók Társasága projekt számára. Az írásokat – mindennap egyet – színészek tolmácsolásában láthatjuk itt, a hvg.hu-n is. Ma Nádasdy Ádám mesél Kókai Tünde hangján egy különös utazásról.","shortLead":"Kortárs írókat kért fel az Örkény Színház, hogy írjanak egy rövid szöveget az Élő Írók Társasága projekt számára...","id":"20180214_Nadasdy_Adam_Kokai_Tunde_Elo_irok_tarsasaga_24_resz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af9edc60-7d6c-4501-8482-1435a06a9975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c0b8ab-d1d9-4c01-a49e-9a595818dfd5","keywords":null,"link":"/kultura/20180214_Nadasdy_Adam_Kokai_Tunde_Elo_irok_tarsasaga_24_resz","timestamp":"2018. február. 14. 11:30","title":"Nádasdy Ádám: \"Csak a nagymama érezte úgy, hogy vészhelyzet van\" – Élő írók társasága 24. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9ff8bf-0f11-4164-9370-3bf43708df95","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Érdemes elgondolkodni azon, hogy a jogszabály által előírt határidőig vajon minden számlaszámot bejelentett-e a cég.","shortLead":"Érdemes elgondolkodni azon, hogy a jogszabály által előírt határidőig vajon minden számlaszámot bejelentett-e a cég.","id":"20180214_Kinos_magyarazkodastol_menekulhet_meg_ha_tudja_mikor_kell_bejelenteni_a_kulfoldi_bankszamlat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca9ff8bf-0f11-4164-9370-3bf43708df95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef985e66-a1c1-4a1e-a8cd-e78a44a5ee3a","keywords":null,"link":"/kkv/20180214_Kinos_magyarazkodastol_menekulhet_meg_ha_tudja_mikor_kell_bejelenteni_a_kulfoldi_bankszamlat","timestamp":"2018. február. 14. 11:16","title":"Kínos magyarázkodástól menekülhet meg, ha tudja, mikor kell bejelenteni a külföldi bankszámlát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f1b967-f593-436e-9b1f-6461634ab594","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ELIOS-féle minta máshol is felbukkant az OLAF-vizsgálat szerint, és ez a gyanú Homolya Róbertre is rávetült. Aki szerint 3,3 milliárd visszafizetése bagatell tétel.\r

\r

","shortLead":"Az ELIOS-féle minta máshol is felbukkant az OLAF-vizsgálat szerint, és ez a gyanú Homolya Róbertre is rávetült. Aki...","id":"20180214_Kamumeter_Homolya_33_milliardos_bagatellje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45f1b967-f593-436e-9b1f-6461634ab594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f98df3f-a995-4abc-9e9a-396a34a4a8ba","keywords":null,"link":"/itthon/20180214_Kamumeter_Homolya_33_milliardos_bagatellje","timestamp":"2018. február. 14. 16:30","title":"Kamuméter: Homolya 3,3 milliárdos bagatellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7916f494-8175-426d-8b50-0da75c53cb4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kelet-kínai Csiangszu tartományban élő 68 éves nő házi szárnyasokkal érintkezett, mielőtt megbetegedett. A közelében élő emberek viszont egyike sem fertőződött meg. ","shortLead":"A kelet-kínai Csiangszu tartományban élő 68 éves nő házi szárnyasokkal érintkezett, mielőtt megbetegedett. A közelében...","id":"20180214_Most_eloszor_fertozott_meg_embert_a_madarinfluenza_egyik_virustorzse","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7916f494-8175-426d-8b50-0da75c53cb4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64fb0b9-dc97-4795-8651-2a856fcd6f60","keywords":null,"link":"/vilag/20180214_Most_eloszor_fertozott_meg_embert_a_madarinfluenza_egyik_virustorzse","timestamp":"2018. február. 14. 19:10","title":"Most először fertőzött meg embert a madárinfluenza egyik vírustörzse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce3892d-43c1-415c-8c79-bd61a45e21c3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jó néhány megyében tartanak Valentin-napi ellenőrzést a revizorok, akik egyebek mellett a számla- és nyugtaadást, valamint az online pénztárgépekre vonatkozó szabályok betartását vizsgálják.","shortLead":"Jó néhány megyében tartanak Valentin-napi ellenőrzést a revizorok, akik egyebek mellett a számla- és nyugtaadást...","id":"20180214_itt_a_nav_Valentin_napi_meglepetese","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ce3892d-43c1-415c-8c79-bd61a45e21c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839e91c3-521b-4ff1-9f47-4c063ac6f0cd","keywords":null,"link":"/kkv/20180214_itt_a_nav_Valentin_napi_meglepetese","timestamp":"2018. február. 14. 06:20","title":"Itt a NAV Valentin-napi meglepetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8262a0d-e523-4c39-a656-a923e390873d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hatszorosára drágult a kék agávé felvásárlási ára az elmúlt két évben, amit a kisebb tequilafőzdék már nem engedhetnek meg maguknak. Hiány lesz az olcsó mexikói párlatból.","shortLead":"Hatszorosára drágult a kék agávé felvásárlási ára az elmúlt két évben, amit a kisebb tequilafőzdék már nem engedhetnek...","id":"20180213_Citromba_haraphatunk_sot_nyalhatunk_de_bucsut_mondhatunk_az_olcso_tequilanak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8262a0d-e523-4c39-a656-a923e390873d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414be609-bd52-431d-9f41-0feee46ad976","keywords":null,"link":"/kkv/20180213_Citromba_haraphatunk_sot_nyalhatunk_de_bucsut_mondhatunk_az_olcso_tequilanak","timestamp":"2018. február. 13. 15:10","title":"Citromba haraphatunk, sót nyalhatunk, de búcsút mondhatunk az olcsó tequilának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]