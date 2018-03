Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e16c07a7-cf54-4c89-b1f3-bd3a274a9be7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség lopás miatt vizsgálódott, most továbbította az ügyet.","shortLead":"A rendőrség lopás miatt vizsgálódott, most továbbította az ügyet.","id":"20180329_sved_ugyeszseg_semjen_zsolt_vadaszat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e16c07a7-cf54-4c89-b1f3-bd3a274a9be7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669cec8f-7fd2-4703-bf69-c7d9a0c12e7d","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_sved_ugyeszseg_semjen_zsolt_vadaszat","timestamp":"2018. március. 29. 09:16","title":"Már a svéd ügyészség előtt van Semjén vadászatának ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9c57907-b77b-4e9a-a955-e9a4eaa8c6bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amikor Orbán Viktor Miskolcon járt, úgy kampányolt, hogy egyszerre uszított a menekültek és a cigányok ellen. A miniszterelnök után a brit Guardian is a városban járt, nem talált olyan embert, aki biztosan állította, látott már menekülteket.","shortLead":"Amikor Orbán Viktor Miskolcon járt, úgy kampányolt, hogy egyszerre uszított a menekültek és a cigányok ellen...","id":"20180328_Menekultekkel_riogatnak_Miskolcon_pedig_senki_sem_latta_meg_oket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9c57907-b77b-4e9a-a955-e9a4eaa8c6bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24a52e5-b4db-401e-b813-5470ff8cda3a","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Menekultekkel_riogatnak_Miskolcon_pedig_senki_sem_latta_meg_oket","timestamp":"2018. március. 28. 10:22","title":"Menekültekkel riogatnak Miskolcon, pedig senki sem látta még őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c79e5e0-1639-4995-a9b2-5fdaf2350ecd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok a bizonytalan, ők még beleszólhatnak a választás eredményébe. ","shortLead":"Sok a bizonytalan, ők még beleszólhatnak a választás eredményébe. ","id":"20180329_Bekescsaban_a_Jobbik_jeloltje_tudja_csak_megszorongatni_a_Fideszt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c79e5e0-1639-4995-a9b2-5fdaf2350ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d4b0f1-41e2-4f66-b443-5cbe5f0be472","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Bekescsaban_a_Jobbik_jeloltje_tudja_csak_megszorongatni_a_Fideszt","timestamp":"2018. március. 29. 14:51","title":"Békéscsabán a Jobbik jelöltje tudja csak megszorongatni a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6dbdf7-19b4-428c-b134-59b5df6174a1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szerződések élnek tovább.","shortLead":"A szerződések élnek tovább.","id":"20180328_Egyesul_harom_magyarorszagi_biztosito_ont_is_erintheti","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc6dbdf7-19b4-428c-b134-59b5df6174a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c617109a-f206-4e96-93b8-8cad23cdd629","keywords":null,"link":"/kkv/20180328_Egyesul_harom_magyarorszagi_biztosito_ont_is_erintheti","timestamp":"2018. március. 28. 11:51","title":"Egyesül három magyarországi biztosító, önt is érintheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c015bc-0c7e-4fa8-9f6e-4c1319c3c2b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bíróság elé kell állnia annak a francia vegán aktivistának, aki egy Facebook-posztban megsértette annak a hentesnek az emlékét, aki a Trebesben elkövetett iszlamista merénylet során vesztette életét. ","shortLead":"Bíróság elé kell állnia annak a francia vegán aktivistának, aki egy Facebook-posztban megsértette annak a hentesnek...","id":"20180329_Birosag_elott_a_hentes_halalanak_orvendezo_francia_vegan_aktivista","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9c015bc-0c7e-4fa8-9f6e-4c1319c3c2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7efeb952-5faa-416c-84af-551c46dcfc41","keywords":null,"link":"/vilag/20180329_Birosag_elott_a_hentes_halalanak_orvendezo_francia_vegan_aktivista","timestamp":"2018. március. 29. 17:18","title":"Hét évet kaphat a francia vegán aktivista, aki örült, hogy egy hentest ölt meg a terrorista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"051c5778-f843-4437-a0bc-8cdb0f3cc367","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fidesz képviselője azzal büszkélkedik: már 8-12 ezer nyugdíjas tért vissza a munkába. Korábban a párttársai százezernyi dolgozó időst vizionáltak.","shortLead":"A Fidesz képviselője azzal büszkélkedik: már 8-12 ezer nyugdíjas tért vissza a munkába. Korábban a párttársai...","id":"20180328_Szatmary_Kristof_veletlenul_elismerte_eddig_bukas_a_nyugdijasszovetkezeti_rendszer","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=051c5778-f843-4437-a0bc-8cdb0f3cc367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3421f519-39e7-498e-9971-ce42000defaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180328_Szatmary_Kristof_veletlenul_elismerte_eddig_bukas_a_nyugdijasszovetkezeti_rendszer","timestamp":"2018. március. 28. 20:49","title":"Szatmáry Kristóf véletlenül elismerte, eddig bukás a nyugdíjas-szövetkezeti rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db35282d-3c12-4edc-89b1-5cf61021286e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első pillanatban senki sem gondolná, hogy az alábbi, tényleg aprócska eszköz valójában egy nagyteljesítményű 360 fokos kamera.","shortLead":"Az első pillanatban senki sem gondolná, hogy az alábbi, tényleg aprócska eszköz valójában egy nagyteljesítményű 360...","id":"20180329_rylo_nagy_teljesitmenyu_minikamera","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db35282d-3c12-4edc-89b1-5cf61021286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebdb2f9-8fac-4fbb-94c8-dca957dc4a1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180329_rylo_nagy_teljesitmenyu_minikamera","timestamp":"2018. március. 29. 19:00","title":"Nem is hinné el, milyen remek videókat csinál ez az aprócska eszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5424d64b-2c61-4bcc-82a1-63973c65588f","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A húszmilliárdos rekonstrukció jövő ősszel kezdődhet el. Kissé megváltozik az épület teteje, növekszik a nézőtér befogadóképessége és a színpadtechnikát is felújítják.","shortLead":"A húszmilliárdos rekonstrukció jövő ősszel kezdődhet el. Kissé megváltozik az épület teteje, növekszik a nézőtér...","id":"20180327_jegkockat_tesznek_a_sisancra_igy_epitik_at_a_gyori_szinhazat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5424d64b-2c61-4bcc-82a1-63973c65588f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5767c5-ecd4-40cd-bb9d-bfe3a3ec8fa8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180327_jegkockat_tesznek_a_sisancra_igy_epitik_at_a_gyori_szinhazat","timestamp":"2018. március. 27. 20:28","title":"Jégkockát tesznek a sísáncra, így építik át a győri színházat – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]