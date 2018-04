Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e29b04a-c111-4f42-9bda-7571ebdcf05b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Máris levonta a Tv2 Facebookon megosztott kampányvideójának legfontosabb tanulságait az Origo: rengetegen nézték meg a felvételt, így szerintük \"szédületes sikerről\" van szó. Igaz, a videó alatti, csaknem gyűlölködő kommentekre már nem tértek ki.","shortLead":"Máris levonta a Tv2 Facebookon megosztott kampányvideójának legfontosabb tanulságait az Origo: rengetegen nézték meg...","id":"20180408_Origo_Szeduletes_siker_a_Tv2_Orbant_tolo_kampanyvideoja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e29b04a-c111-4f42-9bda-7571ebdcf05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbba4dc5-a0ad-4dfa-b646-e7bf0337e7b8","keywords":null,"link":"/kultura/20180408_Origo_Szeduletes_siker_a_Tv2_Orbant_tolo_kampanyvideoja","timestamp":"2018. április. 08. 15:20","title":"Origo: Szédületes siker a Tv2 Orbánt toló kampányvideója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a556fd-711f-4415-8c34-e2ca84e76aef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum politikusa szerint van olyan tagjuk, aki „tegnap felmondott a minisztériumban, hogy teljes állásban dolgozzon a Momentumban”.","shortLead":"A Momentum politikusa szerint van olyan tagjuk, aki „tegnap felmondott a minisztériumban, hogy teljes állásban...","id":"20180409_fekete_gyor_andras_tomegek_akarnak_csatlakozni_a_momentumhoz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4a556fd-711f-4415-8c34-e2ca84e76aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3157bc3b-4f3c-4195-a40d-d1dd803e7c0e","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_fekete_gyor_andras_tomegek_akarnak_csatlakozni_a_momentumhoz","timestamp":"2018. április. 09. 18:52","title":"Fekete-Győr András: Tömegek akarnak csatlakozni a Momentumhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A gazdák földhöz juttatását szolgálja a földterületek tulajdonviszonyainak tisztázása 2018-2022 között; a program költsége mintegy 9,5 milliárd forint - mondta Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter pénteken Fonyódon.","shortLead":"A gazdák földhöz juttatását szolgálja a földterületek tulajdonviszonyainak tisztázása 2018-2022 között; a program...","id":"20180408_Csaknem_10_milliard_forint_kell_ahhoz_hogy_kibogozzak_a_szovevenyes_magyar_foldtulajdoni_viszonyokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd837fe-a85f-4240-b0cb-f79c0914f6e4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180408_Csaknem_10_milliard_forint_kell_ahhoz_hogy_kibogozzak_a_szovevenyes_magyar_foldtulajdoni_viszonyokat","timestamp":"2018. április. 09. 09:10","title":"Csaknem 10 milliárd forint kell ahhoz, hogy kibogozzák a szövevényes magyar földtulajdoni viszonyokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21efea33-9f8b-49a9-887f-9e6cddab90b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Steve Wozniaknál, az Apple társalapítójánál is betelt a pohár, deaktiválta Facebook-fiókját.","shortLead":"Steve Wozniaknál, az Apple társalapítójánál is betelt a pohár, deaktiválta Facebook-fiókját.","id":"20180409_steve_wozniak_deaktivalta_facebook_fiokjat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21efea33-9f8b-49a9-887f-9e6cddab90b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c8a784-46c3-4595-a213-4ca14a6bc94c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180409_steve_wozniak_deaktivalta_facebook_fiokjat","timestamp":"2018. április. 09. 17:00","title":"Mi lesz ennek a vége? Újabb nagy név távozik a Facebookról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed55bbf0-b935-4f70-9e42-6211f677329a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Michael Goolaerts mindössze 23 éves volt. Vasárnap esett el a Párizs-Roubaix viadalon, késő este a kórházban hunyt el. ","shortLead":"Michael Goolaerts mindössze 23 éves volt. Vasárnap esett el a Párizs-Roubaix viadalon, késő este a kórházban hunyt el. ","id":"20180409_vizsgaljak_pontosan_mi_okozta_a_macskakovon_nagyot_buko_kerekparos_halalat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed55bbf0-b935-4f70-9e42-6211f677329a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b5c3b3-d106-4731-b19d-a2cce235ca0d","keywords":null,"link":"/sport/20180409_vizsgaljak_pontosan_mi_okozta_a_macskakovon_nagyot_buko_kerekparos_halalat","timestamp":"2018. április. 09. 16:22","title":"Vizsgálják, pontosan mi okozta a macskakövön nagyot bukó kerékpáros halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c8a469a-05e6-49c5-b5a5-9a28cd2c1b60","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Simonyi Balázs és Tóth Barnabás 2006-ban készült 18 perces kisfilmje a legjobb eredményváráshoz.","shortLead":"Simonyi Balázs és Tóth Barnabás 2006-ban készült 18 perces kisfilmje a legjobb eredményváráshoz.","id":"20180408_Szorakoztassa_magat_ezzel_a_kisfilmmel_amig_varja_az_eredmenyeket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c8a469a-05e6-49c5-b5a5-9a28cd2c1b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e98fbf71-1ea2-42aa-af44-21ded9f32374","keywords":null,"link":"/elet/20180408_Szorakoztassa_magat_ezzel_a_kisfilmmel_amig_varja_az_eredmenyeket","timestamp":"2018. április. 08. 20:03","title":"Szórakoztassa magát ezzel a kisfilmmel, amíg várja az eredményeket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"033798d0-5205-4413-b273-e99ad30d5669","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Baloldali hívei megakadályozták, hogy Lula gépkocsin elhagyhassa a szakszervezeti központ területét. ","shortLead":"Baloldali hívei megakadályozták, hogy Lula gépkocsin elhagyhassa a szakszervezeti központ területét. ","id":"20180408_Feladta_magat_a_korrupcioval_vadolt_brazil_elnok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=033798d0-5205-4413-b273-e99ad30d5669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18cd4fca-603a-40b4-8a08-c6ff9e49600d","keywords":null,"link":"/vilag/20180408_Feladta_magat_a_korrupcioval_vadolt_brazil_elnok","timestamp":"2018. április. 08. 12:47","title":"Feladta magát a korrupció miatt elítélt brazil elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3992fe56-f86f-405f-aca8-12449d49dc5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP Facebook-oldalán azért be lehet jelenteni a pártnak a visszaéléseket. ","shortLead":"Az MSZP Facebook-oldalán azért be lehet jelenteni a pártnak a visszaéléseket. ","id":"20180408_Terheleses_tamadas_erte_az_MSZP_informatikai_halozatat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3992fe56-f86f-405f-aca8-12449d49dc5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c20efa-6d01-42c1-8ba5-8895d50c4d48","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Terheleses_tamadas_erte_az_MSZP_informatikai_halozatat","timestamp":"2018. április. 08. 18:03","title":"Terheléses támadás érte az MSZP informatikai hálózatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]