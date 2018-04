Tíz éve nem adtak el annyira sok lakást egyetlen év elején sem, mint idén, de az ingatlanpiac most tért vissza arra a szintre, ahonnan 2008-ban zuhanni kezdett – derül ki a Duna House elemzéséből. Az első negyedévben 37 ezer tranzakció történt, és az erősödés a hagyományosan erős második negyedévben várhatóan folytatódni fog. A felpörgő ingatlanforgalom emelkedő árakkal is járt. A Duna House országos lakásárindexe döntött, reálértéken már 4 százalékponttal haladta túl a válság előtti utolsó értéket.

A fővárosban és országosan is a 40-60 négyzetméter közötti lakások a legnépszerűbbek, de Budapesten jelentősen emelkedett az egy kategóriával nagyobb, 60-80 négyzetméteres lakások aránya is. Ez a kategória Pest megyében már jelenleg is a legnépszerűbb.

Kelet-Magyarországon a téglaépületek ára még mindig nem érte el a 2008-as szintet, a paneleké tavaly lépte át azt. A nyugat-magyarországi panelárak most jutottak el reálértéken oda, ahol 2008-ban álltak.