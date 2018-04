Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40e7fe60-c7ac-4cfa-b08a-3a8026af8142","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Vajon miért tolódott a magyar társadalom ennyire jobbra, és miért hagyták hidegen a Fidesz korrupciós ügyei? A HVG hetilap szubjektív lapajánlója.","shortLead":"Vajon miért tolódott a magyar társadalom ennyire jobbra, és miért hagyták hidegen a Fidesz korrupciós ügyei? A HVG...","id":"201815_szomoru_vasarnap","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40e7fe60-c7ac-4cfa-b08a-3a8026af8142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f10be854-c2e2-404b-90ba-eea7fb882349","keywords":null,"link":"/itthon/201815_szomoru_vasarnap","timestamp":"2018. április. 12. 11:40","title":"Jakus Ibolya: Szomorú vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62fe7670-e665-4ddc-9583-d9dd7c0684a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az algériai főváros, Algír közelében történt szerdai repülőgép-katasztrófa okai továbbra sem ismertek. ","shortLead":"Az algériai főváros, Algír közelében történt szerdai repülőgép-katasztrófa okai továbbra sem ismertek. ","id":"20180411_Megjottek_elso_kepek_a_257_ember_halalat_okozo_legikatasztrofarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62fe7670-e665-4ddc-9583-d9dd7c0684a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5948be-60b8-46e8-a5de-3e5d3e6f48a1","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_Megjottek_elso_kepek_a_257_ember_halalat_okozo_legikatasztrofarol","timestamp":"2018. április. 11. 18:16","title":"Megjöttek az első képek a 257 ember halálát okozó légikatasztrófáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bafe172f-5f36-490f-8036-fd4b22f38f6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Ab úgy utasította el a beadványt, hogy lényegében igazat adott a panaszosnak.","shortLead":"Az Ab úgy utasította el a beadványt, hogy lényegében igazat adott a panaszosnak.","id":"20180412_torveny_kell_az_ab_szerint_arrol_hogy_adjak_ki_az_mnb_alapitvanyok_tamogatottjainak_adatait","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bafe172f-5f36-490f-8036-fd4b22f38f6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a2bb79-fd0a-4a83-938c-f5687835066e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180412_torveny_kell_az_ab_szerint_arrol_hogy_adjak_ki_az_mnb_alapitvanyok_tamogatottjainak_adatait","timestamp":"2018. április. 12. 15:29","title":"Törvény kell az Ab szerint arról, hogy adják ki az MNB-alapítványok támogatottjainak adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab4537e-94d8-406f-9bbb-f9afdd6f7065","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megnégyszerezte a tagságát a párt az utóbbi négy napban, elkezdik járni az országot, és ehhez közösségi finanszírozási program is indul. Fekete-Győr is indul az elnöki posztért. A párt tisztújítást tart júniusban.","shortLead":"Megnégyszerezte a tagságát a párt az utóbbi négy napban, elkezdik járni az országot, és ehhez közösségi finanszírozási...","id":"20180412_Uldozni_fogjuk_Orbant_minden_perceben__tisztujitast_jelentett_be_a_Momentum","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ab4537e-94d8-406f-9bbb-f9afdd6f7065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72820c3-3076-4206-8576-62ee6bd8ea93","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Uldozni_fogjuk_Orbant_minden_perceben__tisztujitast_jelentett_be_a_Momentum","timestamp":"2018. április. 12. 11:22","title":"\"Üldözni fogjuk Orbánt minden percében\" – tisztújítást jelentett be a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c2afb2-70ec-4eb8-877d-9c8b7611c09a","c_author":"DekoRatio","category":"brandchannel","description":"Bár az internetnek hála napjainkban bárki dönthet úgy, hogy termékét vagy szolgáltatását bemutatja a világnak, ezzel párhuzamosan viszont nehezebbé vált kitűnni az egyre növekő tömegből. Összeválogattunk kilenc márkát, melyeknek ez mégis sikerült. Van, amelyik 17. századi technológiát lovagolt meg, van, ami egyszerűen felrúgott minden marketingszabályt, és akad olyan is, amelyik sajátos munkaerő-összetételével hívta fel magára a figyelmet.","shortLead":"Bár az internetnek hála napjainkban bárki dönthet úgy, hogy termékét vagy szolgáltatását bemutatja a világnak, ezzel...","id":"dekoratio_20180312_9_marka_amirol_nem_is_hallott_pedig_bitang_jok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4c2afb2-70ec-4eb8-877d-9c8b7611c09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f83633d-f6e1-4f09-aebf-a7e7e5b6c492","keywords":null,"link":"/brandchannel/dekoratio_20180312_9_marka_amirol_nem_is_hallott_pedig_bitang_jok","timestamp":"2018. április. 12. 07:30","title":"9 márka, ami fenekestül felforgatta a szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"DekoRatio Branding & Design Studio","c_partnerlogo":"27167ff9-7185-4e75-b386-a714f0125e3f","c_partnertag":"dekoratio"},{"available":true,"c_guid":"3c9cdc01-38b2-4780-a2d6-95d3a020e9cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A svéd kormány belbiztonsági okokra hivatkozva akar tolná ki a május 12-én lejáró határidőt. ","shortLead":"A svéd kormány belbiztonsági okokra hivatkozva akar tolná ki a május 12-én lejáró határidőt. ","id":"20180412_A_svedek_fel_evvel_meg_akarjak_hosszabbitani_a_hatarellenorzest","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c9cdc01-38b2-4780-a2d6-95d3a020e9cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e30882-c54e-449f-833e-dadc9cb804af","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_A_svedek_fel_evvel_meg_akarjak_hosszabbitani_a_hatarellenorzest","timestamp":"2018. április. 12. 16:10","title":"A svédek fél évvel meg akarják hosszabbítani a határellenőrzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebookon időről időre feltűnnek furcsa bejegyzések. Előbb egy százlábú (bár a poszt méretét látva inkább ezernek mondható) képét osztogatták az emberek, aztán egy újabb, furcsa bejegyzés kezdett terjedni, nem kis humort csempészve ezzel a szürke hétköznapokba. ","shortLead":"A Facebookon időről időre feltűnnek furcsa bejegyzések. Előbb egy százlábú (bár a poszt méretét látva inkább ezernek...","id":"20180411_On_is_latta_Furcsa_bejegyzes_terjed_a_Facebookon_hosszu_masodpercekig_kell_gorgetni_mire_az_ember_a_vegere_er","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32963c5f-835c-4ce7-b13f-cb906f612dbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_On_is_latta_Furcsa_bejegyzes_terjed_a_Facebookon_hosszu_masodpercekig_kell_gorgetni_mire_az_ember_a_vegere_er","timestamp":"2018. április. 11. 19:56","title":"Ön is látta? Furcsa bejegyzés terjed a Facebookon, hosszú másodpercekig kell görgetni, mire az ember a végére ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a26631a-2b33-4cc0-b2d8-2af38f965b87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan megmozdultak, hogy segítsék az Együttet abban, hogy vissza tudja fizetni az elbukott kampánytámogatást.\r

\r

","shortLead":"Sokan megmozdultak, hogy segítsék az Együttet abban, hogy vissza tudja fizetni az elbukott kampánytámogatást.\r

\r

","id":"20180412_Megmenekul_az_Egyutt_49_millio_mar_osszejott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a26631a-2b33-4cc0-b2d8-2af38f965b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93eac47a-dcd7-4639-9320-7b412948b4c9","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Megmenekul_az_Egyutt_49_millio_mar_osszejott","timestamp":"2018. április. 12. 13:28","title":"Megmenekül az Együtt? 49 millió már összejött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]