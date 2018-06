Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ab34d50-42a7-433d-aa93-abc2b7cb922e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A frekvenciacsomagot elnyerő társaság a korábban ígért POP FM helyett valószínűleg Retro Rádió néven sugároz majd, az ugyanilyen névvel már működő rádiókat pedig átnevezik. A jelek szerint a nyertes cég útjába nem gördített túl sok akadályt az NMHH Médiatanácsa, a vesztes pedig bíróságra ment. ","shortLead":"A frekvenciacsomagot elnyerő társaság a korábban ígért POP FM helyett valószínűleg Retro Rádió néven sugároz majd...","id":"20180606_legkesobb_jovo_heten_megszolal_az_uj_orszagos_radio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ab34d50-42a7-433d-aa93-abc2b7cb922e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca440990-e38f-47c1-8101-b487ce769ca4","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_legkesobb_jovo_heten_megszolal_az_uj_orszagos_radio","timestamp":"2018. június. 06. 12:10","title":"24.hu: Legkésőbb jövő héten megszólal az új országos rádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44b819ad-cd37-4e73-8db7-fe9e67693e4e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 4iG-nek eddig nagyon rosszul ment, két év alatt 600 milliós veszteséget termelt az amúgy milliárdos árbevételű társaság.","shortLead":"A 4iG-nek eddig nagyon rosszul ment, két év alatt 600 milliós veszteséget termelt az amúgy milliárdos árbevételű...","id":"20180606_Meszaros_Lorinc_ma_informatikai_ceget_vett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44b819ad-cd37-4e73-8db7-fe9e67693e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e1acceb-900c-46a8-8f0c-5b3b2b6501c8","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_Meszaros_Lorinc_ma_informatikai_ceget_vett","timestamp":"2018. június. 06. 15:54","title":"Mészáros Lőrinc most informatikai céget vett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"794f3d16-cdf4-4f1b-80b2-5feea65a5f05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Utcán sétálgató medvék tartják lázban több megye lakosságát, annyira, hogy néhányan lassan minden, kicsit is nagyobb állatot annak néznek. Egy unatkozó facebookozó ezt kihasználva készített humoros fotókat.","shortLead":"Utcán sétálgató medvék tartják lázban több megye lakosságát, annyira, hogy néhányan lassan minden, kicsit is nagyobb...","id":"20180606_Szelfizo_medvek_Hevesben_Mem_lett_a_lassan_mindenhol_felbukkano_nagyvadbol__fotok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=794f3d16-cdf4-4f1b-80b2-5feea65a5f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd9f045-0398-463f-b406-78a331d55450","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Szelfizo_medvek_Hevesben_Mem_lett_a_lassan_mindenhol_felbukkano_nagyvadbol__fotok","timestamp":"2018. június. 06. 11:42","title":"Szelfiző medvék Hevesben? Mém lett a lassan mindenhol felbukkanó nagyvadból – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38483d3d-91b4-4b81-b39c-ec8c31050026","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az uniós migrációügyi biztos szerint a keddi tanácsülésen nem is akartak végleges megállapodást tető alá hozni. A résztvevők többsége azonban pesszimistán látja a helyzetet. ","shortLead":"Az uniós migrációügyi biztos szerint a keddi tanácsülésen nem is akartak végleges megállapodást tető alá hozni...","id":"20180605_uj_menekultugyi_szabalyozas_egyre_kevesebb_az_esely_a_megallapodasra_az_eu_csucsig","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38483d3d-91b4-4b81-b39c-ec8c31050026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab547ce-62e2-40db-bde0-1f416e9cf335","keywords":null,"link":"/vilag/20180605_uj_menekultugyi_szabalyozas_egyre_kevesebb_az_esely_a_megallapodasra_az_eu_csucsig","timestamp":"2018. június. 05. 20:51","title":"Új menekültügyi szabályozás: egyre kevesebb az esély a megállapodásra az EU-csúcsig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e483ddb2-107f-4337-b33a-8a159499a700","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A helyszínre csaknem 100 tűzoltó vonult ki 15 autóval.","shortLead":"A helyszínre csaknem 100 tűzoltó vonult ki 15 autóval.","id":"20180606_langol_egy_otcsillagos_hotel_londonban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e483ddb2-107f-4337-b33a-8a159499a700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d50ef54-ea11-440b-b6e8-6349b2c0a4ab","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_langol_egy_otcsillagos_hotel_londonban","timestamp":"2018. június. 06. 17:35","title":"Lángol egy ötcsillagos hotel Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faeba965-5fa9-4423-bb29-1ccf2b3a2195","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hárommecces eltiltást kapott, amiért hevesen tiltakozott egy piros lap miatt. ","shortLead":"Hárommecces eltiltást kapott, amiért hevesen tiltakozott egy piros lap miatt. ","id":"20180605_Buffon_nem_uszta_meg_buntetes_nelkul_a_Real_elleni_balhejat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faeba965-5fa9-4423-bb29-1ccf2b3a2195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db71eb4-bf52-4ff5-ab9e-2b5b73aea9c8","keywords":null,"link":"/sport/20180605_Buffon_nem_uszta_meg_buntetes_nelkul_a_Real_elleni_balhejat","timestamp":"2018. június. 05. 21:30","title":"Buffon nem úszta meg büntetés nélkül a Real elleni balhéját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47fcf5e1-57f7-414d-8350-3df5384a79d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Adatszolgáltatási, informatikai, hitelkockázat-kezelési, tőkekövetelmény-számítási hiányosságok, valamint az informatikai és vállalatirányítási területet érintő ismételt jogsértések miatt összesen 59,6 millió forint büntetést kapott a pénzintézet.","shortLead":"Adatszolgáltatási, informatikai, hitelkockázat-kezelési, tőkekövetelmény-számítási hiányosságok, valamint...","id":"20180605_durva_birsagot_vagott_a_cibhez_a_jegybank","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47fcf5e1-57f7-414d-8350-3df5384a79d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16af6a89-8f86-4420-9f83-98f3a6ac643d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180605_durva_birsagot_vagott_a_cibhez_a_jegybank","timestamp":"2018. június. 05. 12:59","title":"Durva bírságot vágott a CIB-hez a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mostantól a termékek fő alapanyagának eredetét kötelező feltüntetni a csomagoláson.","shortLead":"Mostantól a termékek fő alapanyagának eredetét kötelező feltüntetni a csomagoláson.","id":"20180606_Dontott_az_EU_mostantol_nehezebb_lesz_felrevezetni_a_vasarlokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4252c5a-4366-4d11-9187-bff260379683","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Dontott_az_EU_mostantol_nehezebb_lesz_felrevezetni_a_vasarlokat","timestamp":"2018. június. 06. 09:57","title":"Döntött az EU, mostantól nehezebb lesz félrevezetni a vásárlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]