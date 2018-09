Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz pártcsaládjában is kétharmada volt a Sargentini-jelentésnek.","shortLead":"A Fidesz pártcsaládjában is kétharmada volt a Sargentini-jelentésnek.","id":"20180912_115_nepparti_kepviselo_szavazott_Orban_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca07b01-cddd-4b04-a7b8-f3876263cb42","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_115_nepparti_kepviselo_szavazott_Orban_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 12. 16:25","title":"115 néppárti képviselő szavazott Orbán ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1de68c7e-f261-49a4-8f1e-de7f883bb67d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szó szerint. És azt mondja, másoknak is így kellene tenni.","shortLead":"Szó szerint. És azt mondja, másoknak is így kellene tenni.","id":"20180912_Ismerjek_meg_az_embert_akik_orakon_at_tud_nevetni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1de68c7e-f261-49a4-8f1e-de7f883bb67d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08604f0-598f-45af-8112-abd8c93af38e","keywords":null,"link":"/elet/20180912_Ismerjek_meg_az_embert_akik_orakon_at_tud_nevetni","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:24","title":"Ismerjék meg az embert, aki órákon át tud nevetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c3303b-ab12-4b54-b905-125a6be3a7b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sima ügy!","shortLead":"Sima ügy!","id":"20180913_Ultramaratonon_szoptatni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99c3303b-ab12-4b54-b905-125a6be3a7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f55b09a9-f40a-459a-8313-2892940a2203","keywords":null,"link":"/elet/20180913_Ultramaratonon_szoptatni","timestamp":"2018. szeptember. 13. 09:42","title":"Ultramaratonon szoptatni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c1096d-0a27-4dd8-8469-b576ed09e98b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"110 centiméterről 120 centiméterre nő a nyári időszakban a tó szabályozott vízszintje.","shortLead":"110 centiméterről 120 centiméterre nő a nyári időszakban a tó szabályozott vízszintje.","id":"20180911_Megemelik_a_Balaton_nyari_vizszintjet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3c1096d-0a27-4dd8-8469-b576ed09e98b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e0f73c-02d5-4e4a-98ec-3e2bd7ed81b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Megemelik_a_Balaton_nyari_vizszintjet","timestamp":"2018. szeptember. 11. 19:50","title":"Megemelik a Balaton nyári vízszintjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4cb345-14c1-49b4-95dc-9c283b48bfc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áprilisban lemondott Orbán Viktor barátja, ezért időközi polgármester-választást tartottak Felcsúton, aminek megvolt az ára.","shortLead":"Áprilisban lemondott Orbán Viktor barátja, ezért időközi polgármester-választást tartottak Felcsúton, aminek megvolt...","id":"20180912_11_millio_forintbol_talaltak_meg_Meszaros_Lorinc_utodjat_Felcsuton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a4cb345-14c1-49b4-95dc-9c283b48bfc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37719c33-3d3b-4949-8d1a-e2e3f7b08305","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_11_millio_forintbol_talaltak_meg_Meszaros_Lorinc_utodjat_Felcsuton","timestamp":"2018. szeptember. 12. 12:11","title":"1,1 millió forintból találták meg Mészáros Lőrinc utódját Felcsúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mind azt szeretnék, hogy az egyetem Budapesten maradjon.","shortLead":"Mind azt szeretnék, hogy az egyetem Budapesten maradjon.","id":"20180913_Levelet_irt_22_amerikai_kepviselo_Cornsteinnek_a_CEUugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63fcaf61-6a85-4a14-abe8-03035ea6407b","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Levelet_irt_22_amerikai_kepviselo_Cornsteinnek_a_CEUugyben","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:52","title":"Levelet írt 22 amerikai képviselő Cornsteinnek a CEU-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb770897-fba6-4d91-8b22-647ecd049241","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felcsúti expolgármester egyik cége által alkotott konzorcium néhány betontömbbel elzárta az utat Százhalombatta ipari parkja és a vonatállomás között, így a dolgozóknak 700 méter helyett 4,5 kilométert kell sétálniuk a munkába.","shortLead":"A felcsúti expolgármester egyik cége által alkotott konzorcium néhány betontömbbel elzárta az utat Százhalombatta ipari...","id":"20180912_Meszaros_Lorinc_vasutepito_konzorciuma_jol_megszivatta_a_szazhalombattaiakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb770897-fba6-4d91-8b22-647ecd049241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ccbb44-4b10-46ee-b752-6304577a74a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Meszaros_Lorinc_vasutepito_konzorciuma_jol_megszivatta_a_szazhalombattaiakat","timestamp":"2018. szeptember. 12. 14:05","title":"Mészáros Lőrinc vasútépítő konzorciuma jól kiszúrt a százhalombattaiakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f9b639-168b-4167-988d-410ed1c62258","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"A már 40 országban sikeresen működő vezetéstechnikai programsorozatnak ismét lesz magyar rendezvénye, amelyen ezúttal a kerékpárosok és az autósok biztonságos „együttélése” áll majd a fókuszban.","shortLead":"A már 40 országban sikeresen működő vezetéstechnikai programsorozatnak ismét lesz magyar rendezvénye, amelyen ezúttal...","id":"fordmagyarorszag_20180911_Iden_is_ingyenesen_oktatja_a_Ford_a_frissjogsis_fiatalokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9b639-168b-4167-988d-410ed1c62258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97360f62-5d13-48c9-9ebe-278db91260ea","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20180911_Iden_is_ingyenesen_oktatja_a_Ford_a_frissjogsis_fiatalokat","timestamp":"2018. szeptember. 12. 12:34","title":"Idén is ingyenesen oktatja a Ford a frissjogsis fiatalokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"}]