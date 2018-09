A kedvezményes áfa kivezetésével jóval kevesebb lakás fog épülni, az azonnal költözhetőek közül már most is csak 170 van a fővárosban.

A lakásvásárlást tervezők körében annak ellenére népszerűbbek az újonnan épülő lakások, hogy áruk általában jelentősen meghaladja a használtakét – írja az OTP Ingatlanpont közleményében. A 170, azonnal költözhető fővárosi lakás mellett jelenleg további 5200 épülőfélben lévő lakást, és bő kétezer építési engedéllyel rendelkező, de még nem épülő ingatlant kínáltak két hónapja. Ez az alig 7500 lakás a mostani értékesítési ütemet figyelembe véve jövő nyárra elfogyhat.

Gondot okoz, hogy a lakásátadásoknak csak kisebb része valósul meg határidőre, a projektek többsége már most több negyedévet csúszik az eredeti tervekhez képest. Ennek csak kis részben oka a rossz árazás vagy helyszínválasztás, illetve az értékesítési nehézségek. A legnagyobb gondot ma az építőipari kapacitáshiány jelenti. Idén az első félévben 15-20, már meghirdetett beruházás állt le. Van köztük olyan nagy projekt is, ahol a lakások nagy részére már előszerződést is kötött a beruházó, de nem látta biztosítottnak, hogy a vállalt 2019. végi határideig meg tudja építeni a házat. Ugyanakkor a kedvezményes áfakulcs jövő év végén esedékes kivezetése arra kényszeríti a beruházókat, hogy tegyenek meg mindent a mihamarabbi átadás, illetve az eladások felpörgetése érdekében. Mivel azonban a kereslet tovább erősödik, nem várható, hogy az elkövetkező másfél éves hajrában nagy árengedményekre kényszerüljenek a beruházók.

„A vevőknek – mielőtt meghoznák a lakásvásárlás fajsúlyos döntését – megéri alaposan tájékozódniuk arról, hogy mennyire komoly a beruházó háttere, a kivitelező és milyen referenciákat tudnak felmutatni” – mondja Homolya Gergely Pál, az OTP Ingatlanpont új építésű lakások projektmenedzsere, aki szerint nagyon fontos, hogy a vevők olyan beruházót válasszanak, aki a szerződéses kötelezettségeit betartja, és képes a törvényben leírt garanciákat és szavatosságot ténylegesen is biztosítani. Nehéz ugyanis szakmunkásokat találni az épületek kivitelezésére is, nemhogy a szükségszerű kisebb-nagyobb javítási munkák elvégzésére. Ezt csak komoly hátterű beruházó tudja garantálni.

Ezzel együtt az sem árt, ha személyesen keresik fel az építkezés helyszínét, és saját szemükkel győződnek meg arról, hogy mindent a terveknek megfelelően alakítanak-e ki, és hogy a beépített anyagok minősége megfelel-e a szerződésben vállaltaknak. Például egy 15 cm átmérőjűre tervezett, de csak 10 cm-esen beépített szellőzőcső aránytalanul megkeserítheti a bentlakók életét. „Az új lakások iránti kereslet nem fog csökkenni a következő években sem, és az áremelkedés is látványos marad, ezért aki ilyen befektetésben gondolkozik, forduljon ingatlanszakértőhöz, aki segít kiválasztani a legbiztonságosabb megoldást” – teszi hozzá a szakértő.

Piacélénkítő intézkedések híján a fővárosban nagyjából 25 ezer, jelenleg még nem értékesített, de előkészítési vagy engedélyeztetési fázisban lévő új lakás tervei egyelőre fiókban maradhatnak, illetve sok, hosszú távú piaci jelenlétre berendezkedő cégnél indulhat el a koncepciók újratervezése. Bár van néhány olyan beruházás, amelyet már most 2020-as, sőt 2021-es átadással hirdetnek, kérdéses, hogy hány cég hajlandó a nettó ár csökkentésére, hogy fenntartsa a vásárlók érdeklődését. Ha más központi ösztönző intézkedést nem vezetnek be, akkor bátran kijelenthető, hogy 2021-től látványosan csökkenhet az átadott lakások száma, így erőteljes piaci átrendeződés is indulhat.