[{"available":true,"c_guid":"6839ce1b-6292-47cd-b6ae-7fe179d4af85","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20180516_Kitort_az_ules_egy_budapesti_jaraton_mikor_katyuba_hajtott_a_busz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6839ce1b-6292-47cd-b6ae-7fe179d4af85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07e8cab-389b-4c77-8f09-15a71db1a7f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_Kitort_az_ules_egy_budapesti_jaraton_mikor_katyuba_hajtott_a_busz","timestamp":"2018. május. 16. 15:36","title":"Kitört az ülés egy budapesti járaton, mikor kátyúba hajtott a busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ef80bb-db4f-44e5-987d-0852e4b741c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kamatversenybe kezdtek a bankok a személyi kölcsönök piacán, de a lazítás csak a magasabb jövedelműeknek szól.","shortLead":"Kamatversenybe kezdtek a bankok a személyi kölcsönök piacán, de a lazítás csak a magasabb jövedelműeknek szól.","id":"20180516_A_gazdagok_jarnak_jol_a_bankok_kamatversenyevel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4ef80bb-db4f-44e5-987d-0852e4b741c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6f2c7a-5e4b-4155-b783-6db118e12e27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_A_gazdagok_jarnak_jol_a_bankok_kamatversenyevel","timestamp":"2018. május. 16. 16:15","title":"A gazdagok járnak jól a bankok kamatversenyével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d77af97-7102-4983-8d73-903ade39a0c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelentőségteljes megjelenésű jármű bevezetése elkezdődött, itt az első olyan filmes ajánló, amely a típus karakterét hivatott felépíteni.","shortLead":"A jelentőségteljes megjelenésű jármű bevezetése elkezdődött, itt az első olyan filmes ajánló, amely a típus karakterét...","id":"20180516_audi_Q8","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d77af97-7102-4983-8d73-903ade39a0c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3c1e4a-d31e-4fd8-9728-d9b9931d5c33","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_audi_Q8","timestamp":"2018. május. 16. 12:27","title":"Hamarosan itt a hatalmas Audi Q8-as – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83482500-3c96-4159-a58c-5be8ca681090","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"A hódmezővásárhelyi polgármester gőzerővel vizsgáltatja a korábbi közbeszerzéseket, de közben némelyikre akkor is igent kell mondania, ha nem tetszik neki. Márki-Zaynak azért sincs könnyű dolga, mert hivatalba lépése után a szakemberek negyede otthagyta a hivatalt, az önkormányzatban többségben lévő Fidesz pedig gyakran igyekszik őt elgáncsolni.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármester gőzerővel vizsgáltatja a korábbi közbeszerzéseket, de közben némelyikre akkor is igent...","id":"20180517_MarkiZay_Peter_lazar_janos_fidesz_hodmezovasarhely_palyazatok_onkormanyzat_kozbeszerzes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83482500-3c96-4159-a58c-5be8ca681090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b4ac6c-3198-424f-aa21-c86234869120","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180517_MarkiZay_Peter_lazar_janos_fidesz_hodmezovasarhely_palyazatok_onkormanyzat_kozbeszerzes","timestamp":"2018. május. 17. 10:30","title":"Márki-Zay Péter és a Fidesz újabb frontokat nyit a kampányüzemmódban ragadt Vásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt hetekben egy új magyar letelepedési programot kezdett reklámozni Kínában egy olyan cég, amelynek tulajdonosa részt vett a sok kritikát kapó letelepedésikötvény-programban is – derítette ki a Direkt36.","shortLead":"Az elmúlt hetekben egy új magyar letelepedési programot kezdett reklámozni Kínában egy olyan cég, amelynek tulajdonosa...","id":"20180516_Itt_az_uj_letelepedesi_program_Kinaban_mar_hirdetik_a_magyar_hatosagok_viszont_tagadnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66eb6e2b-b317-4e3d-a310-cf0068d39f0a","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Itt_az_uj_letelepedesi_program_Kinaban_mar_hirdetik_a_magyar_hatosagok_viszont_tagadnak","timestamp":"2018. május. 16. 07:08","title":"Itt az új letelepedési program? Kínában már hirdetik, a magyar hatóságok viszont tagadnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59eaa830-4f28-4469-9672-d6763453de5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az apa azt mondja, a fiú nem bottal piszkálta a szurikátát, és ijedtében csapta földhöz az állatot, miután az átharapta a körmét.","shortLead":"Az apa azt mondja, a fiú nem bottal piszkálta a szurikátát, és ijedtében csapta földhöz az állatot, miután az átharapta...","id":"20180516_Megszolalt_a_szurikatat_foldhoz_vago_gyerek_apja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59eaa830-4f28-4469-9672-d6763453de5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367aa219-1a7a-48b5-82d7-5b6dad691ad0","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Megszolalt_a_szurikatat_foldhoz_vago_gyerek_apja","timestamp":"2018. május. 16. 14:35","title":"Megszólalt a szurikátát földhöz vágó gyerek apja, árnyalta a történetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az elsőfokú ítélethez képest teljesen más döntést hoztak másodfokon.","shortLead":"Az elsőfokú ítélethez képest teljesen más döntést hoztak másodfokon.","id":"20180516_Elengedtek_a_beperelt_epitesi_vallalkozo_67_millio_forintos_bunteteset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd927bda-0b9c-404b-b105-e9bb1a08bbdb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180516_Elengedtek_a_beperelt_epitesi_vallalkozo_67_millio_forintos_bunteteset","timestamp":"2018. május. 16. 13:32","title":"Elengedték a beperelt építési vállalkozó 67 millió forintos büntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kettőre első, kettőre másodfokú riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Kettőre első, kettőre másodfokú riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20180516_Nagy_eso_zudul_negy_megyere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3abd9e81-82c7-4ee8-a745-dee98571dc8e","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Nagy_eso_zudul_negy_megyere","timestamp":"2018. május. 16. 10:14","title":"Nagy eső zúdul négy megyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]