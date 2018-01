A budavári diákok sportolására szolgáló tanmedencének kellene üzemelnie az I. kerületi önkormányzat tulajdonában lévő Oxygen Wellnessben, de csak a politikai és gazdasági elit lubickol a luxussportcentrumban – tudta meg a hvg.hu. Megszereztük az eredeti pályázati anyagot, sőt teszteltük is a helyet, ahol a sötétített üvegfalas, designmedence valószínűleg eleve nem a gyerekek számára biztonságosan lett kialakítva. Az alig 270 méterre található iskolából ezért duplaórán kell másik uszodába buszoztatni a tanulókat, miután még panaszkodtak is rájuk az exkluzív sportközpont vendégei. A polgármester utólag másként emlékszik a beruházás idején tett ígéreteire, szerinte a gyerekeknek és a tanároknak egyszerűbb másik uszodába járni a sétatávolságra lévő helyett.

Biztos „elírás vagy rosszul jelent meg” az információ, hogy itt a kerületben lakó gyerekek úszhatnak

– értetlenkedett a budai Oxygen Wellness menedzsere, majd segítségképpen hozzátette, „annyi, hogy van egy nagy medencénk”, de „ez egy fitness-wellness központ”. Ő már a második munkatárs volt, akit a telefonhoz hívtak, miután makacsul arról érdeklődtem, mikor vihetem a gyereket úszásoktatásra a náluk üzemelő tanuszodába.

Nem újságíróként kértem tájékoztatást, mivel azt akartam megtudni, hogyan reagálnak, ha a kerületbe költöző egyszerű szülőként fordulok hozzájuk, miután a Budavári Önkormányzat holnapjáról értesültem a lehetőségről. Hasonlóan ahhoz, mint amikor a szintén budavári cikksorozatban a Zsidai Group hoteljét turistaként kerestem, és tudtam így bemutatni, hogyan keresnek milliós összeget a bérlakásokból kialakított szállodával. Csakhogy az elit kedvelt sportolási és találkozóhelyének számító Oxygen Wellness munkatársai nem tudtak felvilágosítást adni a tanuszoda használatának feltételeiről. Mint ahogy udvarias válaszaikról lerítt, egyáltalán nem értik, miről van szó. A beszélgetés végül részükről azzal zárult, hogy ez csak valami tévedés lehet, valószínűleg

„régen volt ilyenről szó és fennmaradt az oldalon”.

Valóban „fennmaradt”: a mai napig elérhetőek Nagy Gábor Tamás fideszes polgármester nyilvános bejelentései, amelyekben részletezi, miért lesz jó a kerületben élőknek, ha megépül a gigaberuházás – és ezen belül a "tanuszoda”.

„A jövő ígéretét a beteljesült pillanat teszi különleges erővé. Nemrég még csak terveztük, mostanra pedig az ünnepélyes átadás küszöbén állunk: hamarosan megnyílik az új sport- és wellnessközpont” – jelentette be például 2010-ben a kerületi nyárbúcsúztató eseményen a politikus. Nem lehet szó tévedésről, hiszen még részletezte is az önkormányzat telkén felhúzott sportcentrumban kialakítandó „20 m-es tanmedencét”. Az Oxygen Wellness uszodájának köszönhetően

„megoldódik a kerületi kisiskolások úszásoktatása”

– szó szerint ez szerepel a polgármester beszédének összefoglalójában, a kerület saját honlapján.

A polgármester természetesen a „kerület legnagyobb, egyben legmodernebb” létesítményének megnyitóján is tartott beszédet, többek közt arról, hogy „a kilencvenes években többek szerették volna megszerezni a területet, azonban az önkormányzat csak a polgárok érdekeit szolgáló, a sport- és közösségi funkciót megtartó, a kerület vagyonát gyarapító konstrukciót támogatott”. „A hasznosításra kiírt pályázaton győztes Oxygen Wellness és Ramiris Group ajánlata mindennek megfelelt” – mondta, így felépülhetett a mintegy 8000 négyzetméteres létesítmény. Itt ismét elhangzott, hogy „a létesítményben működő tanuszoda a kerületi diákok rendelkezésére áll”.

10 ezres napidíj, időkorlát, szülői nyilatkozat

Hogy a polgármesteri beszéd giccsbe hajló fordulatával éljünk, a „pillanat beteljesült”, csak nem a „kerületi kisiskolásoknak”, hanem a fővárosi elitnek. A jelenleg is önkormányzati tulajdonú, csak hasznosításra átadott Oxygen Wellnesst ugyanis – már csak az árszabás miatt is – a politikai és gazdasági felső réteg látogatja. Sportolt itt Habony Árpád, de több más, a kormányoldalhoz köthető politikus, de kedvelt találkozóhelynek számít gazdasági felsővezetők körében is. Egy szintén ide járó, névtelenséget kérő forrásunk szerint gyerekeket ritkán látni. Annak pedig semmi nyomát nem látta, például órarendet sem, ami alapján tanuszodaként működne a medence, abban a vendégkör lazít, úszkál kedve szerint.

© MTI / Honéczy Barnabás

Inkognitóban, szülőként érdeklődve kiderültek az elvileg kerületi diákok és tömegsport ügyét szolgáló medence használatának pontos feltételei: 10 ezer forintért vásárolhatunk úgynevezett kombinált napijegyet, ezzel vehető igénybe a wellnessrész, illetve 35 ezer forintért vásárolhatunk egy hónapra bérletet. Azonban még ha ki is fizetjük a borsos belépést, az uszodát is magába foglaló wellnessrészre kizárólag 8 és 12 óra között mehetnek be gyerekek.

Belépés „kizárólag szülői felügyelettel, illetve szülői felelősségvállalási nyilatkozattal”

– közölték. Az Oxygen Wellness munkatársa szerint korábban egy-egy gyerek járt ide úszásoktatásra az egyik, azóta máshol dolgozó személyi edzőjükhöz – vagyis a belépés mellett pluszban, az ő díját is kifizetve.

Ilyen a tanuszoda: sötétített üvegfal, fekete csempe, led

Pedig nem véletlenül ígértek tanuszodát a kerületi lakosoknak, igény lenne rá. A közeli Lisznyai Utcai Általános Iskola két tanéven át próbálkozott azzal, hogy a komplexumban tartsák a testnevelési órák keretében zajló úszásoktatás egy részét. Végül feladták, mert a létesítmény több szempontból is alkalmatlannak bizonyult arra, hogy a gyerekek tanuszodaként használják.

„Először is nem biztonságos, mert nagyon sötét van: fekete csempe, design led-világítás, sötétített üvegfalban végződő medence. Alig lehet látni, így csak a nagyobb diákokat tudtunk odavinni, akik már több éve járnak úszni, legalább negyedikesek”

– mondta az intézmény igazgatója, Mózessy Egon.

Egy korábbi MTI-s fotó a tanuszodáról © MTI / Honéczy Barnabás

Úgy tűnik, az Oxygen Wellness uszodája más szempontból sem tanuszodának megfelelően lett kialakítva: 1,2 méteres mélysége túl sok, egyik oldalán lépcsősorban végződik.

Visongó gyerekek kontra pénzes vendégkör

Így a gyerekek számára több szempontból sem biztonságos, de az elhelyezkedése sem ideális, ugyanis a medence egy térben található a wellnessrészleg más egységeivel, így a szaunával, a relaxációs résszel. „El lehet képzelni, mit szóltak a drága napijeggyel érkező vendégek, amikor megjelent húsz visongó gyerek a medencénél. Folyamatos feszültség volt belőle, így be kellett látnunk, hogy máshol kell megtartani ezeket az úszásórákat” – tette hozzá az iskola vezetője.

Pedig a Darnyi Tamás Úszóiskola, amellyel az iskola szerződésben áll, még azt is vállalta, hogy ide, a fitnessközpontba delegálja a gyerekek edzőjét.

270 méterre van, de korábban kelnek, hogy átérjenek a másik uszodába

Így jelenleg a Lisznyai Utcai Általános Iskola diákjai – ahogy korábban is – ismét a Császár-Komjádi Sportuszodába járnak. Pedig a Google Maps alapján az Oxygen Wellnesstől mindössze 270 méterre van az intézmény. A Császár-Komjádi uszoda viszont a szomszéd kerületben található, így egy duplaórát visz el az úszásoktatás.

Erre egy névtelenséget kérő szülő is panaszkodott, hiszen a gyerekek csak azért kelnek korábban, hogy átbuszoztassák őket az úszásoktatásra, miközben pár perc sétára lenne a „tanuszoda”. „Az első csoportnak ezért 7.30-ra kell az iskola elé érnie, ahonnan busszal viszik őket az uszodába. Ők reggelizni csak úszás után tudnak, miután visszaértek az iskolába” – erősítette meg az iskola igazgatója információnkat.

A kerületi gyerekeknek ígért lehetőség nemcsak ígéretek formájában jelent meg: kikértük az önkormányzat eredeti pályázati kiírását a tulajdonában lévő, Czakó utca 2-4. szám alatti sportközpont hasznosítására. A kiíró elvárásait összegző részben világosan szerepel, hogy azt a pályázót fogják előnyben részesíteni, „akinek a pályázata a tanuszoda megvalósítását tartalmazza”. Az ajánlattételi felhívás céljaként is azt rögzítették, hogy „a többfunkciós sportkomplexumnak úgy kell megvalósulnia, hogy az egészségmegőrzés szempontjából fontos lakossági sport, valamint a diáksport színvonalas ellátása is biztosított legyen”.

Kérdés, hogy az önkormányzat felelőssé tehető-e, amiért utólag ez nem valósult meg. Főleg, hogy az elkészült épület önkormányzati tulajdonba került, csak a hasznosítást-üzemeltetést engedték át 25+15 évre a 2005-ben kiírt pályázaton győztes konzorciumnak, amely magát a beruházást saját költségén megvalósította. Az üzemeltető Oxygen Wellness Kft. egy Clarement Investments Ltd. nevű, Cipruson bejegyzett cégé, a jogi ügyeket – akkor még ügyvédként praktizálva – a jelenlegi nemzeti fejlesztési miniszter, Seszták Miklós intézte. A bedöntött Népszabadság még 2014-ben írt arról, hogy ennél szorosabb szálak is fűzik Sesztákot a luxussportcentrum üzleti köréhez.

Az I. kerületi lakossági sport és diáksport színvonalas ellátása a cél - olvasható az eredeti önkormányzati anyagban © hvg.hu

Az önkormányzat kérésünk ellenére csak a pályázati dokumentációt adta ki, viszont magát a pályázatot nem, pedig erre mondott igent a képviselő-testület egy 2006-os határozatában. Cikkünk megjelenését megelőzően erre felhívtuk figyelmüket, ismételten kérve a közvagyon hasznosításának részleteit tartalmazó dokumentumot.

A polgármester megmagyarázza: egyszerűbb átbuszozni a duplaórán, mint átsétálni

A budavári polgármester "visszautasítja", hogy ő több esetben azt állította volna, hogy a fitnessközpont a kerületi „diákok és a tömegsport ügyét” szolgálja majd – reagált megkeresésünkre kedden Nagy Gábor Tamás, holott az erre vonatkozó ígéretei önkormányzati beszámolókban megörökített, nyilvános eseményeken hangzottak el.

"Az Oxygen Wellness központ úszómedencéjét a kerületi iskolások több mint két évig használhatták tanóra keretein belüli úszásra. Az iskolák és az úszóoktatók kérésére a diákok oktatása egyszerűbb és könnyebben szervezhető helyszínre tevődött át. Ez mind a gyerekeknek, mind az iskoláknak és az oktatóknak is jobban megfelelt" – állította. Vagyis a polgármester szerint a diákoknak és a tanároknak jobb és egyszerűbb, ha átbuszoznak egy másik kerületbe, amivel egy duplaóra megy el. Arra is hivatkozott, hogy a Klik megalakulásáig az önkormányzat ennek költségeit teljes mértékben fedezte, "mert az I. kerület vezetésének kiemelt célja a gyerekek egészséges életmódra nevelése", a kerületi iskolások úszásoktatása "továbbra is biztosított".

A tetőteraszpartikból is botrány lett

„A Czakó utcai önkormányzati sportpályából jó nagy területet kiszakító Oxygen Wellness nem váltotta be azokat az ígéreteket, amelyeket a kerület fideszes vezetése a kezdetekkor tett, a wellnessközpont az itt lakók többsége számára elérhetetlen” – kommentálta V. Naszályi Márta, a Párbeszéd önkormányzati képviselője, aki szerint elfogadhatatlan, hogy a belépés nem csak drága, de a nap jelentős részében a gyerekek „egyszerűen ki vannak tiltva”.

© MTI / Honéczy Barnabás

„Mivel a Czakó sportközpont a kerület egyetlen ingyenesen használható kültéri sportpályája, különösen is fontos lenne, hogy ne magánkézbe átjátszott luxuswellnessként, hanem közösségi rekreációs célokat szolgálva működjön. Ráadásul a kerületben ez az egyetlen uszoda, ezért kell máshová buszoztatni a diákokat” – tette hozzá.

V. Naszályi Márta azt is felidézte, hogy az elit sportközpont „több ízben különleges elbánásban részesült: a mélygarázs ellenére utcai parkolóhelyeket és parkolási kedvezményeket kapott”. „A tetőteraszon kialakított bulibár pedig hónapokig verte fel a Tabán és a környék csendjét, mire erélyes lakossági fellépéssel sikerült megszüntetni” – erről szóló cikkünket itt elolvashatja. Itt pedig arról számoltunk be, hogy a szomszédos 11. kerületben is az itt lakóknak és a tanulóknak ígértek sportolási lehetőséget a másfél éve átadott Tüskecsarnok uszodájával, de abból sem lett semmi.