Bangóné Borbély Ildikó egyébként MSZP-s politikus, még parlamenti képviselő is, és az is szeretne lenni április után is. Ráadásul nem is akárhol, pártja Csepen indítja, Németh Szilárd ellenében. Igen ám, de Csepelen indul áprilisban Szabó Szabolcs is, a körzet jelenlegi képviselője, aki ráadásul 2014-ben egyéniben nyert mandátumot ugyanitt. Igaz, nem MSZP-s, hanem a Juhász Péter vezette Együtt politikusa.

És hát az Együtt szerint itt a baj: minek küld rá a körzetre MSZP saját embert, gyengítve ezzel Szabót, és talán Németh Szilárd győzelmét elősegítve.

Itt tartottunk most, amikor Bangóné behívták az ATV-be. Innen jöjjön a bejátszás.

Amúgy nem ez volt a szocialista politikus első Juhász-barát megjegyzése - a baloldali összefogás jegyében, nyilván -, volt már, amikor egyenesen óvodásnak nevezte. Vagyis akkor még tudta, ki az Együtt elnöke.

