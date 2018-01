[{"available":true,"c_guid":"1ae80e24-f64d-413d-b7f7-225822c566d1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Vagyonvizsgálat vár a gyanúsan gazdagodókra, hogy az EU be ne rágjon.","shortLead":"Vagyonvizsgálat vár a gyanúsan gazdagodókra, hogy az EU be ne rágjon.","id":"20180129_Bulgariaban_meg_nem_talaltak_fel_a_csaladi_osszefogast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ae80e24-f64d-413d-b7f7-225822c566d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b726687-c95e-435f-b3d6-76f148e7c251","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180129_Bulgariaban_meg_nem_talaltak_fel_a_csaladi_osszefogast","timestamp":"2018. január. 29. 15:07","title":"Bulgáriában még nem találták fel a családi összefogást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02915448-1db7-4acf-a067-a0f32b8fe10d","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"Tonya Harding és Nancy Kerrigan konfliktusának a mítoszát az tartja életben, hogy a mai napig nem tudjuk, kinek van igaza. A kilencvenes évek tökéletes műkorcsolyás bulvárbotránya viszont sokat elárul arról, hogy milyen könnyen címkézünk, és milyen nehezen lehet levakarni ezeket.","shortLead":"Tonya Harding és Nancy Kerrigan konfliktusának a mítoszát az tartja életben, hogy a mai napig nem tudjuk, kinek van...","id":"20180129_Kit_erdekel_az_igazsag_ha_ket_no_esik_egymasnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02915448-1db7-4acf-a067-a0f32b8fe10d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f25b8c-dec9-4479-b8d3-d97586374e19","keywords":null,"link":"/kultura/20180129_Kit_erdekel_az_igazsag_ha_ket_no_esik_egymasnak","timestamp":"2018. január. 29. 20:15","title":"Kit érdekel az igazság, ha két nő esik egymásnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4b4e2e-eda7-40a4-8c0f-744e42f6b8b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A húsokat borító penészréteget eltávolították, majd becsomagolták, hogy később el tudják adni – közölte a Nébih. ","shortLead":"A húsokat borító penészréteget eltávolították, majd becsomagolták, hogy később el tudják adni – közölte a Nébih. ","id":"20180130_Gyomorforgato_video_peneszes_husokkal_volt_tele_egy_Baranya_megyei_uzem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc4b4e2e-eda7-40a4-8c0f-744e42f6b8b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ed0cf9b-57cf-4ba5-96ca-f2b2adfa89f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180130_Gyomorforgato_video_peneszes_husokkal_volt_tele_egy_Baranya_megyei_uzem","timestamp":"2018. január. 30. 08:20","title":"Gyomorforgató videó: penészes húsokkal volt tele egy Baranya megyei üzem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d884e817-91cb-43dc-9abb-1e2cc58035b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A minisztert a Munkát, Kenyeret, Tisztességes Béreket (MKTB) egyesület jelenti fel, mint írták, közösség elleni uszításért.","shortLead":"A minisztert a Munkát, Kenyeret, Tisztességes Béreket (MKTB) egyesület jelenti fel, mint írták, közösség elleni...","id":"20180130_Kozosseg_elleni_uszitasert_feljelentik_Lazar_Janost","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d884e817-91cb-43dc-9abb-1e2cc58035b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a2c3c1-868d-4d73-a1ad-318f6c4df58e","keywords":null,"link":"/itthon/20180130_Kozosseg_elleni_uszitasert_feljelentik_Lazar_Janost","timestamp":"2018. január. 30. 14:55","title":"Feljelentik Lázár Jánost a Hódmezővásárhelyen tett kijelentései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0370d991-107d-4fc8-9f3f-ec8188f29b1d","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Az USA nyilvánosságra hozta az Oroszország politikai és gazdasági életében meghatározó szerepet játszó személyek listáját. A nyilvánosságnak szánt névsor semmitmondó, azon ismert vezető politikusok, illetve a Forbes-lista orosz milliárdosai szerepelnek. Van azonban egy titkos lista is, valószínűleg ezen vannak a Vlagyimir Putyin orosz elnök valódi szövetségeseinek számító személyek. Moszkva szerint a feketelistázás miatt tovább romlik a kétoldalú viszony.","shortLead":"Az USA nyilvánosságra hozta az Oroszország politikai és gazdasági életében meghatározó szerepet játszó személyek...","id":"20180130_putyin_lista_oligarcha","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0370d991-107d-4fc8-9f3f-ec8188f29b1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1dccf01-c1c2-47fd-90ec-0308c318615e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180130_putyin_lista_oligarcha","timestamp":"2018. január. 30. 18:00","title":"Amerikai szemfényvesztés a Putyin-lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea198efe-4654-44c4-973f-72cc5412e7fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ami az európai levegő minőségét illeti, gyakorlatilag fal választja el Nyugat-Európát a kontinens többi részétől.","shortLead":"Ami az európai levegő minőségét illeti, gyakorlatilag fal választja el Nyugat-Európát a kontinens többi részétől.","id":"20180129_Rosszabb_levegot_lelegzik_be_Kozep_es_Kelet_Europa_foto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea198efe-4654-44c4-973f-72cc5412e7fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237fa33f-3d0e-4392-aa44-090236031782","keywords":null,"link":"/elet/20180129_Rosszabb_levegot_lelegzik_be_Kozep_es_Kelet_Europa_foto","timestamp":"2018. január. 29. 10:32","title":"Rosszabb levegőt lélegzik be Közép- és Kelet-Európa (fotó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e85d33-9d72-4ab4-af04-ec84b049b3eb","c_author":"Bicsérdi Ádám","category":"kultura","description":"Néhány magyar zenész valószínűleg jó ideig emlékezni fog a 2018-as, hollandiai Eurosonic fesztiválra, és nem feltétlenül a fellépésük miatt. A viszontagságok ellenére végül, minden eddiginél több, négy magyar zenekar, a Belau, a Dope Calypso, a Mörk és a Terra Profonda bizonyíthatott a legfontosabb európai rendezvényen. Beszámolónk a groningeni zenei gigarendezvényről.","shortLead":"Néhány magyar zenész valószínűleg jó ideig emlékezni fog a 2018-as, hollandiai Eurosonic fesztiválra, és nem...","id":"20180129_Eurosonic_showcase_fesztival_2018_Groningen_Belau_Dope_Calypso_Mork_Terra_Profonda","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5e85d33-9d72-4ab4-af04-ec84b049b3eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6128b5-ccba-48ee-8989-fc3f7a27eb85","keywords":null,"link":"/kultura/20180129_Eurosonic_showcase_fesztival_2018_Groningen_Belau_Dope_Calypso_Mork_Terra_Profonda","timestamp":"2018. január. 29. 14:35","title":"Az évszázad vihara sem tudta elsöpörni az Európát megcélzó magyar zenekarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82bc835-9a63-4c97-a651-de72cc3371bc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint 2500 csomag, védett márkajelzéssel ellátott hamis óvszert foglaltak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai Pest megyében. ","shortLead":"Több mint 2500 csomag, védett márkajelzéssel ellátott hamis óvszert foglaltak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal...","id":"20180129_sokezer_hamis_ovszert_talaltak_pest_megyeben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c82bc835-9a63-4c97-a651-de72cc3371bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4af6fdd-e3f0-4ebb-88f3-8f15f0eee401","keywords":null,"link":"/kkv/20180129_sokezer_hamis_ovszert_talaltak_pest_megyeben","timestamp":"2018. január. 29. 09:14","title":"Sok ezer hamis óvszert találtak Pest megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]