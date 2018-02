[{"available":true,"c_guid":"93fdbfbb-fd84-43cd-affc-d87cd986c01f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akad képviselő, aki 747 ezres fizetésből törlesztett 25 millió forint hiteltartozást, de másoknál is látunk érdekes számokat a vagyonnyilatkozatokban. Összegyűjtöttük a leglátványosabb megtakarításokat.","shortLead":"Akad képviselő, aki 747 ezres fizetésből törlesztett 25 millió forint hiteltartozást, de másoknál is látunk érdekes...","id":"20180201_A_sporolas_nagymesterei_ezek_a_kepviselok_a_vagyonnyilatkozatuk_alapjan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93fdbfbb-fd84-43cd-affc-d87cd986c01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673014a6-25de-4063-90d1-f1bf57ee247c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180201_A_sporolas_nagymesterei_ezek_a_kepviselok_a_vagyonnyilatkozatuk_alapjan","timestamp":"2018. február. 01. 11:38","title":"A spórolás nagymesterei ezek a képviselők a vagyonnyilatkozatuk alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1476087-a739-46b9-8075-12d58307c158","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiléphetünk az ENSZ migrációs tárgyalássorozatából, ha a szervezet migrációbarát álláspontja lesz meghatározó a végső megállapodástervezetben. Sajtótájékoztatón áll elő a kormány a legújabb migrációellenes intézkedésével. Az ENSZ főtitkárának megnyilatkozása migrációs ügyben elfogadhatatlan – és kísértetiesen hasonlít a Soros-tervhez. ","shortLead":"Kiléphetünk az ENSZ migrációs tárgyalássorozatából, ha a szervezet migrációbarát álláspontja lesz meghatározó a végső...","id":"20180131_Felmondhatja_a_kormany_az_ENSZ_migracios_targyalassorozatat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1476087-a739-46b9-8075-12d58307c158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91d0dd71-20ac-4900-8bfa-58ff7ddde7d2","keywords":null,"link":"/itthon/20180131_Felmondhatja_a_kormany_az_ENSZ_migracios_targyalassorozatat","timestamp":"2018. január. 31. 15:47","title":"Felmondhatja a kormány az ENSZ migrációs tárgyalássorozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b2cd698-b7e8-4008-b88b-b74661b427c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselők csodás autókkal szoktak járni, Hadházy Ákos például még mindig őrzi a Trabantját. ","shortLead":"A képviselők csodás autókkal szoktak járni, Hadházy Ákos például még mindig őrzi a Trabantját. ","id":"20180201_Hadhazy_Akos_vagyonnyilatkozat_2018","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b2cd698-b7e8-4008-b88b-b74661b427c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a0fccc-8e7a-4816-a542-0adc7cf49e23","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_Hadhazy_Akos_vagyonnyilatkozat_2018","timestamp":"2018. február. 01. 00:53","title":"Hadházy Ákosnak még mindig megvan a Trabantja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653f9826-6e66-4018-ae1c-5c6dae0df393","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alig 1,5 méterre volt az orosz vadászgép az amerikai repülőtől, amikor keresztezte annak útvonalát. Az esetről videófelvétel is készült.","shortLead":"Alig 1,5 méterre volt az orosz vadászgép az amerikai repülőtől, amikor keresztezte annak útvonalát. Az esetről...","id":"20180202_amerikai_felderito_repulo_orosz_vadaszgep_elfogas_incidens_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=653f9826-6e66-4018-ae1c-5c6dae0df393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596e9666-6ce2-4e4e-a25c-2235871e2c9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180202_amerikai_felderito_repulo_orosz_vadaszgep_elfogas_incidens_video","timestamp":"2018. február. 02. 08:03","title":"Ritka videó: 150 centire repült egy orosz vadászgép egy amerikai kémrepülőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a43350-a207-44e5-992c-9582b5747be4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alábbi videóban három sofőr három járműve játssza a főszerepet, és úgy tűnik, mindegyikük hibája vezetett a balesethez.","shortLead":"Az alábbi videóban három sofőr három járműve játssza a főszerepet, és úgy tűnik, mindegyikük hibája vezetett...","id":"20180202_autopalya_baleset_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64a43350-a207-44e5-992c-9582b5747be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ae2c39-dd68-4dc7-b822-319e24c2d067","keywords":null,"link":"/cegauto/20180202_autopalya_baleset_video","timestamp":"2018. február. 02. 04:01","title":"Tanmese: 3 dolog, amit ne csináljunk egy autópályán (se) – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef26374-ee94-486d-b195-48326e4ebc57","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járőröző rendőrök és vadőrök miatt az orvvadászok fegyverek helyett még kegyetlenebb módszerrel ölik meg agyarukért az elefántokat.","shortLead":"A járőröző rendőrök és vadőrök miatt az orvvadászok fegyverek helyett még kegyetlenebb módszerrel ölik meg agyarukért...","id":"20180201_kegyetlenseg_fegyver_helyett_ciannal_vadasznak_elefantra_a_vadorzok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ef26374-ee94-486d-b195-48326e4ebc57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb3739b-679f-42c7-ab85-3cc26b227275","keywords":null,"link":"/vilag/20180201_kegyetlenseg_fegyver_helyett_ciannal_vadasznak_elefantra_a_vadorzok","timestamp":"2018. február. 01. 21:27","title":"Kegyetlenség: Fegyver helyett ciánnal vadásznak elefántra a vadorzók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2173f4d0-37e0-48f4-9f2c-f629e9eae7a5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az angol labdarúgó-bajnokság címvédőjénél folytatja pályafutását Olivier Giroud.","shortLead":"Az angol labdarúgó-bajnokság címvédőjénél folytatja pályafutását Olivier Giroud.","id":"20180131_francia_sztart_igazolt_a_chelsea","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2173f4d0-37e0-48f4-9f2c-f629e9eae7a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"822e6333-6292-400f-8cd9-d39fa1e32344","keywords":null,"link":"/sport/20180131_francia_sztart_igazolt_a_chelsea","timestamp":"2018. január. 31. 18:20","title":"Francia sztárt igazolt a Chelsea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74188f56-59aa-4994-a8f5-48d7f9f3c068","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP frakcióvezetője, Tóth Bertalan a hiteltörlesztés mellett megtakarításait is növelte. ","shortLead":"Az MSZP frakcióvezetője, Tóth Bertalan a hiteltörlesztés mellett megtakarításait is növelte. ","id":"20180201_Toth_Bertalan_vagyonnyilatkozat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74188f56-59aa-4994-a8f5-48d7f9f3c068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"644484a4-49fb-4248-a5d9-6112c650e476","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_Toth_Bertalan_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2018. február. 01. 02:08","title":"Tóth Bertalan visszafizetett 22 millió forint hitelt és lakást bérelnek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]