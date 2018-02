[{"available":true,"c_guid":"e504bfc1-b330-46dd-a148-1e7a1e999687","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cristina Garcia alaposan kivette a részét a #metoo mozgalomból. Most a megvádoltak között találta magát.","shortLead":"Cristina Garcia alaposan kivette a részét a #metoo mozgalomból. Most a megvádoltak között találta magát.","id":"20180209_Ferfi_kollegaja_szexualis_zaklatassal_vadol_egy_kaliforniai_kepviselonot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e504bfc1-b330-46dd-a148-1e7a1e999687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86687e92-36dd-4989-b165-1838ecd86e0a","keywords":null,"link":"/elet/20180209_Ferfi_kollegaja_szexualis_zaklatassal_vadol_egy_kaliforniai_kepviselonot","timestamp":"2018. február. 09. 14:53","title":"Férfi kollégája szexuális zaklatással vádol egy kaliforniai képviselőnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0a1b45-1c82-406d-b144-c7db74c52be4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ali Khamenei hosszú uralkodása alatt másodszor szembesül komolyabb belpolitikai válsággal, de életútja azt sejteti, meg fog birkózni azzal.","shortLead":"Ali Khamenei hosszú uralkodása alatt másodszor szembesül komolyabb belpolitikai válsággal, de életútja azt sejteti, meg...","id":"201803_ali_khamenei_iran_nagy_hatalmu_szurke_vezetoje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f0a1b45-1c82-406d-b144-c7db74c52be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7012e621-1489-4c8d-b8df-02ba65c4559c","keywords":null,"link":"/vilag/201803_ali_khamenei_iran_nagy_hatalmu_szurke_vezetoje","timestamp":"2018. február. 10. 09:00","title":"Kikezdték a tekintélyét, de Irán vezetője bízhat politikai rutinjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ded6db9-6b0f-4476-9b58-9768b54bbd94","c_author":"Gáti Júlia","category":"itthon","description":"Amikor tavaly májusban lecserélték a miskolci megyei kórház akkori nagy hatalmú vezetőjét, már sejteni lehetett, hogy az elásott taposóaknák egyikére rá fog lépni majd utódja is. ","shortLead":"Amikor tavaly májusban lecserélték a miskolci megyei kórház akkori nagy hatalmú vezetőjét, már sejteni lehetett...","id":"20180209_A_politika_adta_a_politika_elvette__ujabb_foigazgato_csere_a_miskolci_megyei_korhazban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ded6db9-6b0f-4476-9b58-9768b54bbd94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"238817f9-d2f9-4a29-b34f-859321feb395","keywords":null,"link":"/itthon/20180209_A_politika_adta_a_politika_elvette__ujabb_foigazgato_csere_a_miskolci_megyei_korhazban","timestamp":"2018. február. 09. 15:50","title":"A politika adta, a politika elvette – furcsán váltották le a miskolci kórház vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bd674f-4222-4155-8233-b62126fd3d84","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Orbán Viktor a Megyei Jogú Városok Szövetsége közgyűlésén mondott beszédet. A választásokról azt mondta, nagyszerű pillanat következik. Reagált azokra a híresztelésekre is, hogy a választások után megszüntetnék a kisebb településeken az önkormányzatiságot. A miniszterelnök szerint kezdünk jól kinézni.","shortLead":"Orbán Viktor a Megyei Jogú Városok Szövetsége közgyűlésén mondott beszédet. A választásokról azt mondta, nagyszerű...","id":"20180208_Orban_A_sokszinuseg_nem_ertek_nem_akarunk_sokszinuek_lenni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0bd674f-4222-4155-8233-b62126fd3d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e1cf22-ecc8-4f65-a3c4-7f9f649d8378","keywords":null,"link":"/itthon/20180208_Orban_A_sokszinuseg_nem_ertek_nem_akarunk_sokszinuek_lenni","timestamp":"2018. február. 08. 12:10","title":"Orbán: A sokszínűség nem érték, nem akarunk sokszínűek lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39617f0e-eeaa-4eba-b60d-5d1c87b0114a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jill Messick 50 éves volt, a családja szerint nagyon megviselte, hogy a neve felmerült a Weinstein-botrányban.","shortLead":"Jill Messick 50 éves volt, a családja szerint nagyon megviselte, hogy a neve felmerült a Weinstein-botrányban.","id":"20180209_Ongyilkos_lett_a_menedzser_aki_Weinstein_zaklatasa_idejen_volt_Rose_McGowan_mellett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39617f0e-eeaa-4eba-b60d-5d1c87b0114a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19265320-12ba-49fe-b21c-45bd6450913e","keywords":null,"link":"/elet/20180209_Ongyilkos_lett_a_menedzser_aki_Weinstein_zaklatasa_idejen_volt_Rose_McGowan_mellett","timestamp":"2018. február. 09. 11:37","title":"Öngyilkos lett a menedzser, aki Weinstein zaklatása idején volt Rose McGowan mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325577fb-2ea9-45e0-8667-1723b74e90c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elképzelhető, hogy emberünk egyszerűen csak betonbiztos oldalsó ütközésvédelmet szeretett volna elérni.","shortLead":"Elképzelhető, hogy emberünk egyszerűen csak betonbiztos oldalsó ütközésvédelmet szeretett volna elérni.","id":"20180209_a_nap_videoja_a_szaki_aki_betonnal_javitja_ki_a_kocsi_horpadasat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=325577fb-2ea9-45e0-8667-1723b74e90c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3fcdfe2-9447-4144-9583-3636d3178ca7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180209_a_nap_videoja_a_szaki_aki_betonnal_javitja_ki_a_kocsi_horpadasat","timestamp":"2018. február. 09. 06:41","title":"A nap videója: a szaki, aki betonnal javítja ki a kocsi horpadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b527bfc-773f-427c-8b9f-e9486f819831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy győri üzem telephelyén alakult ki szóváltás két férfi között.","shortLead":"Egy győri üzem telephelyén alakult ki szóváltás két férfi között.","id":"20180208_munkahelyi_tragedia_megszurta_a_fonoket_aztan_kizuhant_az_emeletrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b527bfc-773f-427c-8b9f-e9486f819831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dab33bc-51f4-4f19-a8e5-b5c1f47bcba9","keywords":null,"link":"/itthon/20180208_munkahelyi_tragedia_megszurta_a_fonoket_aztan_kizuhant_az_emeletrol","timestamp":"2018. február. 08. 13:13","title":"Munkahelyi tragédia: megszúrta a főnökét, aztán kizuhant az emeletről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ebce1ce-b4df-42a3-b89c-c944d6504ae0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A listavezető Manchester Cityt irányító Josep Guardiola, valamint a címvédő Chelsea-t edző Antonio Conte is támogatja a téli szünet bevezetését az angol labdarúgó-élvonalban.","shortLead":"A listavezető Manchester Cityt irányító Josep Guardiola, valamint a címvédő Chelsea-t edző Antonio Conte is támogatja...","id":"20180209_Guardiola_es_Conte_is_bevezetne_a_Premier_Leaguebe_azt_ami_szinte_mindenutt_letezik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ebce1ce-b4df-42a3-b89c-c944d6504ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77effa01-b24f-4caf-9936-9a08027c2899","keywords":null,"link":"/sport/20180209_Guardiola_es_Conte_is_bevezetne_a_Premier_Leaguebe_azt_ami_szinte_mindenutt_letezik","timestamp":"2018. február. 09. 16:24","title":"Guardiola és Conte is bevezetné a Premier League-be azt, ami szinte mindenütt létezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]