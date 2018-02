Ha ránézünk a közvélemény-kutatási adatokra, rögtön megértjük, miért volt ekkora izgalom a szocialista párt listája körül. A párt ugyanis nem áll jól, sőt, a Závecz Research közvélemény-kutató felmérése szerint 2014. januárjához képest a biztos választók körében felére esett vissza a támogatottsága, 27-ről 13 százalékra. Volt, aki arról beszélt, azért fogtak neki olyan későn a listaállításnak, mert azt várták, idővel emelkedik majd a párt támogatottsága, így nem lesz annyira fájdalmas a névsorolás. Ez nem így történt. Ráadásul a könyöklésre viszonylag szűk tér is maradt, a pártlogika alapján az első 10 hely viszonylag stabilan, a jelenlegi vagy korábbi pártfunkciók betöltőit illeti. A kongresszus előtti nap éjszakába nyúlóan gyúrták a listát.

Leegyszerűsítve a pártok úgy számolnak, ahány százalékon állnak - illetve érnek el a választáson -, darabra annyi mandátumot szereznek, amihez még hozzá jönnek az egyéni körzetek. 2014-ben - DK-s és Együtt-es győztesekkel - ez 37 mandátumot jelentett, amelyből 29 hely a szocialistáké volt. 2018-ban a közvélemény-kutatási adatok ismeretében erre semmi esélyük. A párton belül pesszimistának számító forgatókönyv 15 százalékos eredménnyel számol, ami azt jelenti, az első 15 bejut, illetve néhányan előrébb lépnek, amennyiben az előttük szereplő nyer egyéniben.

Sokan várhatóan nem tudnak előrébb lépni: az első 15-ben ugyanis a 2014-ben győztesek közül csak Hiller István és a Miskolcon győztes Varga László szerepel, viszont azt mondják, Varga most nem áll olyan jól, hogy ismét nyerjen. Kunhalmi Ágnesben viszont bízhatnak: ő négy éve majdnem nyert, 56 szavazattal maradt csak le. De itt még mindig csak a lista 17-18. helyéről beszélünk. A győztesnek várt Tóth Csaba a 20., a másik biztosra vehető befutó, Hiszékeny Dezső nincs is a listán. A helyeket nagyvonalúan osztották: a Párbeszéd az első 20-ban kapott hármat - ebből kettő befutó -, a liberálisok pedig egyet. Erről később, előbb nézzük a szocialista párton belüli erőviszonyokat.

A párton belüli törésvonalakat ismerők azt mondják, az osztozkodás végére Mesterházy Attila emberei jártak rosszul, a legrosszabbul Gúr Nándor, aki most parlamenti képviselő, viszont esélyes, hogy a választás után már nem lesz az. Őt, illetve a szintén Mesterházy embernek tartott Szakács Lászlót is hátrébb sorolta az elnökség és a választmány is az eredetileg beterjesztett listához képest. Gúr bukta a nagyobbat, a tizedik körüli helyről lecsúszott a 22.-re. Mesterházy maga nem bukott: volt elnökként a 8. helyet kapta. Molnár Zsolt a kilencedik úgy, hogy tavaly nyáron még többen azt feszegették, egyikük sem kaphatna ilyen előkelő helyet.

Kunhalmi Ágnes nem tudott följebb jönni: az MSZP kampányarca a 4., de volt olyan verzió is, hogy ő követné a listán Karácsony Gergelyt. Ez végül nem kapott többséget. A különböző érdekcsoportok tehát összefogtak egymással egymás ellen, a kérdés csak az, hogy a pártelnöki ambíciót állítólag dédelgető Mesterházy Attila és Kunhalmi Ágnes jövőjét illetően ebből milyen következtetést lehet levonni.

A közös lista is nehezen jött össze

Sokáig az is vita tárgyát képezte, az MSZP és a Párbeszéd közös listán induljon-e, vagy a párbeszédes politkusok egyszerűen menjenek fel a szocialista listára, de előkerült egy olyan forgatókönyv is, hogy Karácsony Gergely egyfajta "lebegő", külsős miniszterelnök-jelöltként szerepeljen, aki mögé beállnak a szocialisták. Utóbbi kettőről a Párbeszéd hallani sem akart. Bár hallottunk olyan pletykát, hogy Karácsony egy időben nem zárkózott volna el egy szimpla szocialista lista vezetésétől sem, ám ezt az érintett ezt nyilvánosan cáfolta.

Azzal viszont, hogy a választmány után a kongresszus is a közös lista mellett döntött, 10 százalékra ugrott a parlamenti küszöb. Van, aki gyenge közvélemény-kutatási adatok miatt ódzkodott ettől a forgatókönyvtől. A DK-t szerették volna rávenni a közös listára, de Gyurcsány Ferenc ellenállt.

A Párbeszéd mindenesetre elég jól járt: miután Karácsony a saját egyszázalékos pártja mellett egy másik, szintén elég gyenge párt elé állt be, nagyon nem lehet rákenni semmit a választás után, ráadásul a párt országgyűlési képviselőinek száma minimum megduplázódik, a jelenlegi egyről kettőre, de még az is lehet, hogy a lista 19. helyén lévő V. Naszályi Márta is becsúszik. Tovább növeli a számukat, ha Szabó Tímea győz a III. kerületben, ott, ahol 4 éve a szocialista Kiss Lászlónak sikerült. Az biztos, Karácsony most nem ül be a parlamentbe - kérdés, mi lesz, ha 2019-ben esetleg elveszti Zuglót -, helyét egy másik Párbeszédes politikus tölti majd be. Hogy ki, azt egyelőre nem tudni, azt majd a Párbeszéd elnöksége eldönti. Szabó a közös lista 99. helyén szerepel, ebből úgy tűnik, inkább az egyéni győzelemre hajt.

Fodor Gábornak majdnem sikerült

Sokat harcolt az MSZP elnöke azért, hogy Fodor Gábor, a liberálisok vezetője befutó helyet kapjon a listán, ez a próbálkozása végül elbukott. Még úgy is, hogy egy időben az terjedt, Fodort valójában Karácsony Gergely szeretné felvinni a listára, ám ezt Párbeszédes forrásaink határozottan cáfolták. Fodor Gábor listás helyét először az elnökség fúrta meg a héten, majd a választmány is arra jutott, Bősz Anett liberális politikusnak ajánlják fel a 15. helyet. Fodor nincs a listán, így nem ülhet be politikustársa helyett.

Fodort annyira nem szeretik a párton belül, hogy óriási botrány lett abból is, hogy Gyöngyösön indulna egyéniben. Fodor a kongresszuson azt mondta, egyéni indulásáról még tárgyalnak. Hogy hol indulna, az még nem dőlt el.

Annyira azért nem jött be a lista

A kongresszusi küldöttek csakneml harmada - beleszámítva a tartózkodókat és a gombot nem nyomókat - nem szavazta meg a listát. Egy forrásunk szerint ebben az arányban közrejátszott az is, hogy több megyei elnök is lehúzatta magát a listáról, mert úgy érezték, nincsenek eléggé megbecsülve, ahogy több győztes polgármester sem került fel a listára. Nyilatkozónk nem valószínűsíti, hogy a listaállítás után kilépjenek a pártból az elégedetlenkedők, szerinte most inkább mindenki dolgozik, hogy minél jobb legyen az eredmény.

Voltak, akik előre menekültek: Velez Áprád még tavaly közölte egy csípős hangú levélben az elnökkel, hogy nem indul a választáson, mert rossz irányba mennek a folyamatok, de Bárándy Gergely is néhány héttel a választás előtt vágta rájuk az ajtót, azt írta, "vállalhatatlanná vált a folytatás." A hivatalos indoklásában ez nem szerepelt, de pártbeli forrásaink szerint Bárándy azért távozott, mert nem jutott volna neki jó hely a listán.

Bangónét fájdalommentesen levehetik Csepelen