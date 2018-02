[{"available":true,"c_guid":"93698f2c-b6c2-4578-8eb7-075f3cb79890","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország legtöbbet látott biztonságpolitikai szakértője már 2016 nyarán is erről beszélt. Most újra elmondta, majd mindenkit arra kért, szavazzon a Fideszre.","shortLead":"Az ország legtöbbet látott biztonságpolitikai szakértője már 2016 nyarán is erről beszélt. Most újra elmondta, majd...","id":"20180216_Nogradi_Gyorgy_Azert_nincs_tuzparancs_a_hataron_mert_rossz_lenne_a_sajtovisszhangja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93698f2c-b6c2-4578-8eb7-075f3cb79890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6caa3d-45ef-4f5b-96e3-c01a23c128db","keywords":null,"link":"/itthon/20180216_Nogradi_Gyorgy_Azert_nincs_tuzparancs_a_hataron_mert_rossz_lenne_a_sajtovisszhangja","timestamp":"2018. február. 16. 15:45","title":"Nógrádi György: Azért nincs tűzparancs a határon, mert rossz lenne a sajtóvisszhangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e646b4-c1fd-431a-8bc5-e977b6da3b22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Vasárnap dönt a VII. kerület arról, hogy bezárjanak-e éjfélkor a bulinegyedként elhíresült belső-erzsébetvárosi vendéglátóhelyek. A lakáskiadók félnek a másnaptól, az ott lakók reménykednek, a rozsdazónák felkészülhetnek.","shortLead":"Vasárnap dönt a VII. kerület arról, hogy bezárjanak-e éjfélkor a bulinegyedként elhíresült belső-erzsébetvárosi...","id":"20180216_Erzsebetvarosi_lakaspiac__mi_lesz_a_buli_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14e646b4-c1fd-431a-8bc5-e977b6da3b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89fa3eb-01f6-4661-9c4e-7ba359817c07","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180216_Erzsebetvarosi_lakaspiac__mi_lesz_a_buli_utan","timestamp":"2018. február. 16. 12:46","title":"Erzsébetvárosi lakáspiac – mi lesz a buli után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nézz le rám, ó, istenem című dal másfél órán át zengett egy budapesti lakásban. Kiderült: az ott lakó idős nőt baleset érte. ","shortLead":"A Nézz le rám, ó, istenem című dal másfél órán át zengett egy budapesti lakásban. Kiderült: az ott lakó idős nőt...","id":"20180216_zambo_jimmy_dala_miatt_hivtak_ki_a_mentoket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767a4246-534b-4785-8ba2-1b7e0db3c092","keywords":null,"link":"/itthon/20180216_zambo_jimmy_dala_miatt_hivtak_ki_a_mentoket","timestamp":"2018. február. 16. 13:57","title":"Zámbó Jimmy dala miatt hívták ki a mentőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78839f85-c579-42ec-9991-cb4100921b67","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dán bank az ügyfelek pénzét zárolta, ennél sokkal többet.\r

","shortLead":"A dán bank az ügyfelek pénzét zárolta, ennél sokkal többet.\r

","id":"20180216_Kiperelt_ketmilliardot_a_Saxo_Banktol_a_BudaCash_felszamoloja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78839f85-c579-42ec-9991-cb4100921b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"254f6709-5e34-41cd-9564-84bc6ff21c83","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180216_Kiperelt_ketmilliardot_a_Saxo_Banktol_a_BudaCash_felszamoloja","timestamp":"2018. február. 16. 17:46","title":"Kiperelt kétmilliárdot a Saxo Banktól a Buda-Cash felszámolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937a4a22-c111-4894-981d-7aae43c953a6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az egészségügyi szakembereknek bízniuk kellene abban, hogy a nők képesek életet adni a gyermeküknek természetes módon – olvasható az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) új irányelveiben, melyek kevesebb szülőszobai orvosi beavatkozást ajánlanak.","shortLead":"Az egészségügyi szakembereknek bízniuk kellene abban, hogy a nők képesek életet adni a gyermeküknek természetes módon –...","id":"20180216_WHO_Tobb_ido_es_kevesebb_beavatkozas_kell_a_noknek_szules_kozben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=937a4a22-c111-4894-981d-7aae43c953a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4856bd72-b3be-4af6-81ea-2cd473f43a40","keywords":null,"link":"/elet/20180216_WHO_Tobb_ido_es_kevesebb_beavatkozas_kell_a_noknek_szules_kozben","timestamp":"2018. február. 16. 14:04","title":"WHO: Több idő és kevesebb beavatkozás kell a nőknek szülés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08d46755-98ba-48e6-98e0-74fd93eb3547","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Miért hír az, hogy az aranyérmes kanadai műkorcsolyázók egyike meleg? Miért téma, hogy Eric Radford nemcsak szimplán meleg, de ráadásul ő az első olyan aranyérmes versenyző a téli olimpiák történetében, aki nyíltan vállalja is ezt? Az LMBTQ-közösséghez tartozó élsportolók ritkán coming outolnak – Magyarországon különösen –, de megvan rá az okuk.","shortLead":"Miért hír az, hogy az aranyérmes kanadai műkorcsolyázók egyike meleg? Miért téma, hogy Eric Radford nemcsak szimplán...","id":"20180216_A_kuzdelem_ugyanolyan_kemeny_legfeljebb_rendezettebb_a_szemoldok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08d46755-98ba-48e6-98e0-74fd93eb3547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e5a5078-2de8-43b8-a181-ae215ff8918f","keywords":null,"link":"/elet/20180216_A_kuzdelem_ugyanolyan_kemeny_legfeljebb_rendezettebb_a_szemoldok","timestamp":"2018. február. 16. 20:00","title":"A küzdelem ugyanolyan kemény, legfeljebb rendezettebb a szemöldök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fbce183-3380-4fe0-bed2-bfed34825430","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Harc dúl a közép-európai országok között az újabb szolgáltató központi befektetések elnyeréséért. Az esélyeket befolyásolja, hogy a fővárosok mellett mennyire rúghatnak labdába a vidéki települések.","shortLead":"Harc dúl a közép-európai országok között az újabb szolgáltató központi befektetések elnyeréséért. Az esélyeket...","id":"201807__szolgaltato_kozpontok__budapestvidekharc__automatizacio__fokak_es_halak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fbce183-3380-4fe0-bed2-bfed34825430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a430e097-1c10-418b-b73b-d15ac6febe2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/201807__szolgaltato_kozpontok__budapestvidekharc__automatizacio__fokak_es_halak","timestamp":"2018. február. 17. 08:00","title":"40 ezer embernek adnak munkát, és tovább bővítenének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef0b833-4742-42e2-babe-f54707f43df8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány egyre több propagandaplakátját ragasztják át úgy, hogy sokkal kedvesebb értelmet kapjanak. Ön mit szeretne, mit telepítsen be Soros? Szavazzon!","shortLead":"A kormány egyre több propagandaplakátját ragasztják át úgy, hogy sokkal kedvesebb értelmet kapjanak. Ön mit szeretne...","id":"20180216_Elefant_fecskek_kiscicak__mit_szeretne_hogy_Soros_mit_telepitsen_be_inkabb","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bef0b833-4742-42e2-babe-f54707f43df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603c24ee-33c1-4e58-9279-9b212baf0bbe","keywords":null,"link":"/itthon/20180216_Elefant_fecskek_kiscicak__mit_szeretne_hogy_Soros_mit_telepitsen_be_inkabb","timestamp":"2018. február. 16. 16:27","title":"Elefánt, fecskék, kiscicák – mit szeretne, mit telepítsen be Soros?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]