[{"available":true,"c_guid":"0c4dda32-5dbe-447e-8052-7dd9d4426667","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén is a Costes lett az év étterme, miskolci helyé a Street Food, váci helyé a legjobb cukrászda díja.\r

\r

","shortLead":"Idén is a Costes lett az év étterme, miskolci helyé a Street Food, váci helyé a legjobb cukrászda díja.\r

\r

","id":"20180220_Ime_az_orszag_legjobb_ettermei","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c4dda32-5dbe-447e-8052-7dd9d4426667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43b7fc4-6d68-4918-9f6e-16a70bd50e56","keywords":null,"link":"/elet/20180220_Ime_az_orszag_legjobb_ettermei","timestamp":"2018. február. 20. 09:29","title":"Íme, az ország legjobb éttermei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d050f6d8-2b47-4e55-9cac-c44f36f27b4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Indexnek egy olvasója azt állítja, az után tették ki az egyik Király utcai török étteremből, hogy kikérte a vásárlók könyvét.","shortLead":"Az Indexnek egy olvasója azt állítja, az után tették ki az egyik Király utcai török étteremből, hogy kikérte a vásárlók...","id":"20180220_kiraly_utca_torok_etterem_biztonsagi_or_labfejtores","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d050f6d8-2b47-4e55-9cac-c44f36f27b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a405f88a-afbe-4a9a-9fb9-cd26541ba463","keywords":null,"link":"/itthon/20180220_kiraly_utca_torok_etterem_biztonsagi_or_labfejtores","timestamp":"2018. február. 20. 16:21","title":"Lábfejét törte a reklamáló vásárló, amikor kirakták a Király utcai kebabostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da6b3ad-e672-4eb8-9302-d49365cc80cb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eltűnt több mint 90 – egyes források szerint 111 – lány Nigéria északkeleti részében, ahol két nappal korábban a terrorszervezet megtámadott egy lányiskolát. ","shortLead":"Eltűnt több mint 90 – egyes források szerint 111 – lány Nigéria északkeleti részében, ahol két nappal korábban...","id":"20180221_tobb_tucat_diaklanyt_rabolt_el_a_Boko_Haram","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8da6b3ad-e672-4eb8-9302-d49365cc80cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f2b69c-cac7-4d88-bb26-2e6260766dba","keywords":null,"link":"/vilag/20180221_tobb_tucat_diaklanyt_rabolt_el_a_Boko_Haram","timestamp":"2018. február. 21. 20:29","title":"Több tucat diáklányt rabolt el a Boko Haram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48f2ddad-c1d7-4adf-b6ae-a174aed25096","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint 5 tonna alapanyag és helyben készített félkész étel forgalomba hozatalát tiltotta meg a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, miután ellenőrzést tartott egy egyadagos házhoz szállítást végző konyhaüzemben.","shortLead":"Több mint 5 tonna alapanyag és helyben készített félkész étel forgalomba hozatalát tiltotta meg a Nemzeti...","id":"20180220_ujabb_szutykos_konyhaban_razziazott_a_nebih","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48f2ddad-c1d7-4adf-b6ae-a174aed25096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b826396-0c9f-4d15-92f4-568209da55c8","keywords":null,"link":"/kkv/20180220_ujabb_szutykos_konyhaban_razziazott_a_nebih","timestamp":"2018. február. 20. 08:35","title":"Újabb szutykos konyhában razziázott a Nébih – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a829e4bc-f971-43fb-8bd7-21d5cd71c394","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Falcon Heavy kilövése után ezúttal a Falcon-9-es rakétával állítanának pályára három műholdat Elon Muskék.","shortLead":"A Falcon Heavy kilövése után ezúttal a Falcon-9-es rakétával állítanának pályára három műholdat Elon Muskék.","id":"20180220_spacex_falcon_9_muholdas_internet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a829e4bc-f971-43fb-8bd7-21d5cd71c394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fec8b4-2bfe-4b7f-9495-d0810cf3ad68","keywords":null,"link":"/tudomany/20180220_spacex_falcon_9_muholdas_internet","timestamp":"2018. február. 20. 07:02","title":"Szerdáig kell várni: olcsó műholdas internet szórásába vág a SpaceX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ab9807-ed75-4ea6-b531-4a797c319d0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerencsére éppen akkor senki sem volt azon a kerékpárúton, amikor becsapódott oda a fideszes képviselőt szállító autó.","shortLead":"Szerencsére éppen akkor senki sem volt azon a kerékpárúton, amikor becsapódott oda a fideszes képviselőt szállító autó.","id":"20180220_biztonsagi_kamera_rogzitette_hogyan_tarolt_le_fakat_simonka_gyorgy_autoja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83ab9807-ed75-4ea6-b531-4a797c319d0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408c0b5e-eaff-4ca3-943c-5c1a8d764b11","keywords":null,"link":"/itthon/20180220_biztonsagi_kamera_rogzitette_hogyan_tarolt_le_fakat_simonka_gyorgy_autoja","timestamp":"2018. február. 20. 20:25","title":"Biztonsági kamera rögzítette, hogyan tarolt le fákat Simonka György autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64d042c-b683-42c0-a2e4-d035ff4b465c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába az újabb béremelés, minden tizedik egészségügyi dolgozó semmivel vagy legfeljebb néhány száz forinttal vihet többet haza. Megelégelték.","shortLead":"Hiába az újabb béremelés, minden tizedik egészségügyi dolgozó semmivel vagy legfeljebb néhány száz forinttal vihet...","id":"20180221_sztrajk_es_tuntetes_keszulodik_az_egeszsegugyben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a64d042c-b683-42c0-a2e4-d035ff4b465c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2b9a20-047b-48d8-9a94-a4b11173c000","keywords":null,"link":"/itthon/20180221_sztrajk_es_tuntetes_keszulodik_az_egeszsegugyben","timestamp":"2018. február. 21. 20:41","title":"Sztrájk és tüntetés készülődik az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21983de6-56fe-449a-9835-989dea28e795","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A „Magyar szívvel, józan ésszel, tiszta kézzel” nevet viselő program 67 oldalon mutatja be, milyen konkrét lépésekkel kívánja a párt Magyarországot a mostani leszakadóról felemelkedő pályára állítani.","shortLead":"A „Magyar szívvel, józan ésszel, tiszta kézzel” nevet viselő program 67 oldalon mutatja be, milyen konkrét lépésekkel...","id":"20180220_Megjelent_a_Jobbik_valasztasi_programja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21983de6-56fe-449a-9835-989dea28e795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"375036fb-6ea6-4927-9d7d-cd772eb5e0a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180220_Megjelent_a_Jobbik_valasztasi_programja","timestamp":"2018. február. 20. 15:36","title":"Megjelent a Jobbik választási programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]