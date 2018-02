[{"available":true,"c_guid":"77269886-e80c-4684-ba09-ad500c608a2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vannak körzetek, amelyek a Fidesz szerint is szorosak, ám az Orbán Viktor által a héten meglátogatott két város szerintük nem tartozik a nyílt meccsek közé. Az is nehezen érthető, a sajtó miért akkor tudhatja meg a kormányfői vizit hírét, amikor Orbán már árkon, bokron túl jár.","shortLead":"Vannak körzetek, amelyek a Fidesz szerint is szorosak, ám az Orbán Viktor által a héten meglátogatott két város...","id":"20180222_Orban_korutja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77269886-e80c-4684-ba09-ad500c608a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a59137-f818-4f62-b9a5-bd1b606480d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180222_Orban_korutja","timestamp":"2018. február. 22. 16:57","title":"Titkos és meglepő: Orbán ott kampányol, ahol a Fidesz nem is vár szoros meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd027248-d41d-4d9d-8cd7-7dfec69f8b63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négynapos munkahéttel és kötelező katonai kiképzéssel kampányol többek között a hivatásos katonaként, később belügyesként, majd a Nemzetbiztonsági Hivatalnál is szolgált Schiller László legújabb szociáldemokrata pártja.","shortLead":"Négynapos munkahéttel és kötelező katonai kiképzéssel kampányol többek között a hivatásos katonaként, később...","id":"20180222_Titkosugynok_is_bejelentkezett_a_valasztason","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd027248-d41d-4d9d-8cd7-7dfec69f8b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c44b8498-a72c-4cf9-9b20-8189a7d690e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180222_Titkosugynok_is_bejelentkezett_a_valasztason","timestamp":"2018. február. 22. 10:50","title":"Volt titkosügynök is bejelentkezett: 94 körzetben indulnának az ellenzék ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3388115a-5ecf-4b6f-843f-5bc2f3feecdf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt a választási bizottsághoz fordult, amely a jogsértést megállapította, de nem szabott ki büntetést.","shortLead":"A párt a választási bizottsághoz fordult, amely a jogsértést megállapította, de nem szabott ki büntetést.","id":"20180223_Jogszerutlenul_vette_el_a_Tesco_biztonsagi_ore_a_Momentum_alairasgyujto_iveit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3388115a-5ecf-4b6f-843f-5bc2f3feecdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc2f619-1761-40e2-953b-9a06d9bc19d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180223_Jogszerutlenul_vette_el_a_Tesco_biztonsagi_ore_a_Momentum_alairasgyujto_iveit","timestamp":"2018. február. 23. 16:39","title":"Jogszerűtlenül vette el a Tesco biztonsági őre a Momentum aláírásgyűjtő íveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845c5e60-beb5-4887-8b3d-ecfecac7e93c","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A Continental tervez új zöldmezős beruházást, a polgármester abban bízik, a 450 új munkahely itthon tartja a pályakezdőket.","shortLead":"A Continental tervez új zöldmezős beruházást, a polgármester abban bízik, a 450 új munkahely itthon tartja...","id":"20180222_Uj_gyar_akadalyozhatja_meg_a_debreceni_fiatalok_elvandorlasat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=845c5e60-beb5-4887-8b3d-ecfecac7e93c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0950bb9-f64a-4b1d-a0fc-1fc055faa6b2","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180222_Uj_gyar_akadalyozhatja_meg_a_debreceni_fiatalok_elvandorlasat","timestamp":"2018. február. 22. 09:29","title":"Új gyár akadályozhatja meg a debreceni fiatalok elvándorlását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8edcb90d-dc08-4c16-8e01-73e6c70c5577","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oroszország egyáltalán nem segíti a második világháború után elhurcolt magyarok százezreinek emlékének méltó ápolását, egyáltalán, a tisztánlátást. Orbán Viktor és kormánya pedig annyira nem köti az ebet a karóhoz, nem mer konfrontálódni.\r

\r

","shortLead":"Oroszország egyáltalán nem segíti a második világháború után elhurcolt magyarok százezreinek emlékének méltó ápolását...","id":"20180222_Ebben_az_ugyben_sem_mer_Orban_ujjat_huzni_Putyinnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8edcb90d-dc08-4c16-8e01-73e6c70c5577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a38eb9-e63e-4b01-95af-4967fbe6183b","keywords":null,"link":"/itthon/20180222_Ebben_az_ugyben_sem_mer_Orban_ujjat_huzni_Putyinnal","timestamp":"2018. február. 22. 13:45","title":"Ebben az ügyben sem mer Orbán ujjat húzni Putyinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A személyi feltételek hiányával indokolja a vezetés, hogy a sátoraljaújhelyi kórház csecsemő- és gyermekosztályán, valamint a gyermekszakrendelésen péntek reggel óta határozatlan ideig nincs ellátás. ","shortLead":"A személyi feltételek hiányával indokolja a vezetés, hogy a sátoraljaújhelyi kórház csecsemő- és gyermekosztályán...","id":"20180223_orvoshiany_satoraljaujhelyi_korhaz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7ad39d-11c8-4a80-a5aa-6cf6d010fbce","keywords":null,"link":"/itthon/20180223_orvoshiany_satoraljaujhelyi_korhaz","timestamp":"2018. február. 23. 19:30","title":"Olyan kevés az orvos, hogy osztályokat kellett bezárni a sátoraljaújhelyi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ba3b8a-7d11-4989-9cd6-01e4b079aef1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180222_Akarsz_a_rudra_meg_egy_sulyt_feltenni__Lackfi_Janos_megirta_az_eroemberek_himnuszat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6ba3b8a-7d11-4989-9cd6-01e4b079aef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0c7952-eddb-4f6d-94d4-aa2c6b2b3adb","keywords":null,"link":"/elet/20180222_Akarsz_a_rudra_meg_egy_sulyt_feltenni__Lackfi_Janos_megirta_az_eroemberek_himnuszat","timestamp":"2018. február. 22. 10:33","title":"\"Akarsz a rúdra még egy súlyt feltenni?\" – Lackfi János megírta az erőemberek himnuszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99289e84-7af7-4b9f-9f8b-d7089352f9fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz rendőrség ismét őrizetbe vette a legismertebb ellenzéki politikust, Alekszej Navalnijt. Az őrizetbe vételről maga a korrupcióellenes blogger számolt be egy Twitter-üzenetben.","shortLead":"Az orosz rendőrség ismét őrizetbe vette a legismertebb ellenzéki politikust, Alekszej Navalnijt. Az őrizetbe vételről...","id":"20180222_Jonnek_a_valasztasok__Navalnij_ismet_racs_mogott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99289e84-7af7-4b9f-9f8b-d7089352f9fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a308968d-afc3-42be-84fe-a7469657dcc5","keywords":null,"link":"/vilag/20180222_Jonnek_a_valasztasok__Navalnij_ismet_racs_mogott","timestamp":"2018. február. 22. 11:44","title":"Jönnek a választások, Navalnij ismét rács mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]