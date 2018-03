Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f9f5384-0cd7-4d73-a953-f3e1ab88b719","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Március 12-től kezdődik az autópálya felújítása, több szakaszon is.","shortLead":"Március 12-től kezdődik az autópálya felújítása, több szakaszon is.","id":"20180307_Hamarosan_vege_lehet_a_horrorsztradazasnak_felujitjak_az_M1est","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f9f5384-0cd7-4d73-a953-f3e1ab88b719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116e68cb-b0b9-4bfd-bff5-07d6afa0ec20","keywords":null,"link":"/cegauto/20180307_Hamarosan_vege_lehet_a_horrorsztradazasnak_felujitjak_az_M1est","timestamp":"2018. március. 07. 09:52","title":"Hamarosan vége lehet a horrorsztrádázásnak, felújítják az M1-est","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de5ab39-89b5-4f90-9c9b-236c5f33abad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európában a Huawei nyújtotta be 2017-ben a legtöbb új szabadalmat, ezzel a vállalat az első kínai cég lett, amely valaha az európai lista élén végzett. ","shortLead":"Európában a Huawei nyújtotta be 2017-ben a legtöbb új szabadalmat, ezzel a vállalat az első kínai cég lett, amely...","id":"20180308_europai_szabadalmi_hivatal_epo_huawei_legtobb_szabadalom","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2de5ab39-89b5-4f90-9c9b-236c5f33abad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3374e259-751d-4eac-b275-b6f3f8e07e42","keywords":null,"link":"/tudomany/20180308_europai_szabadalmi_hivatal_epo_huawei_legtobb_szabadalom","timestamp":"2018. március. 08. 14:03","title":"A kínaiak már a spájzban vannak: már egy kínai vállalat áll elő a legtöbb új ötlettel Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd51d1e-2b2b-4022-bf06-ddb6060bd41b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hírügynökség szó szerinti fordítást közölt a videóról, amit időközben töröltek a miniszter Facebook oldaláról.","shortLead":"A hírügynökség szó szerinti fordítást közölt a videóról, amit időközben töröltek a miniszter Facebook oldaláról.","id":"20180307_Lazar_Janos_elkesett_a_becsi_videoja_mar_uton_van_a_vilaghir_fele","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecd51d1e-2b2b-4022-bf06-ddb6060bd41b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca1eea4-fb9a-45fa-91c4-102ca4f2a801","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_Lazar_Janos_elkesett_a_becsi_videoja_mar_uton_van_a_vilaghir_fele","timestamp":"2018. március. 07. 10:41","title":"Lázár János bécsi videója az AP-nek is feltűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847755cd-768f-4561-a619-d867db1a4893","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Infarktus okozta a Vasas legendájának korábbi rosszullétét. ","shortLead":"Infarktus okozta a Vasas legendájának korábbi rosszullétét. ","id":"20180308_Infarktusa_volt_Meszoly_Kalmannak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=847755cd-768f-4561-a619-d867db1a4893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61437293-203e-481a-8445-a6952e8ebf7b","keywords":null,"link":"/sport/20180308_Infarktusa_volt_Meszoly_Kalmannak","timestamp":"2018. március. 08. 14:04","title":"Infarktusa volt Mészöly Kálmánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5bd2d9c-3640-4809-96d9-b9d6059bade7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 29,4 milliárd forintot szán a kormány arra, hogy a választás előtt Erzsébet-utalványt küldjön a nyugdíjasoknak.","shortLead":"Összesen 29,4 milliárd forintot szán a kormány arra, hogy a választás előtt Erzsébet-utalványt küldjön a nyugdíjasoknak.","id":"20180308_Kozel_30_milliard_forintba_kerul_a_nyugdijasok_ajandek_Erzsebetutalvanya","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5bd2d9c-3640-4809-96d9-b9d6059bade7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef48ac0c-ef01-409e-b0fd-138feba1f023","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180308_Kozel_30_milliard_forintba_kerul_a_nyugdijasok_ajandek_Erzsebetutalvanya","timestamp":"2018. március. 08. 10:59","title":"Közel 30 milliárd forintba kerül a nyugdíjasok ajándék Erzsébet-utalványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a16e4f-979c-4082-9851-225a8d080461","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem bízta másra, a Facebook-oldalán közölte, hogy téli rezsicsökkentésről döntött a kormány.","shortLead":"Nem bízta másra, a Facebook-oldalán közölte, hogy téli rezsicsökkentésről döntött a kormány.","id":"20180307_Ujabb_rezsicsokkentest_jelentett_be_Orban_Viktor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76a16e4f-979c-4082-9851-225a8d080461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47820d18-f347-4410-8f6e-8b98301e1932","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_Ujabb_rezsicsokkentest_jelentett_be_Orban_Viktor","timestamp":"2018. március. 07. 14:00","title":"Orbán újabb kampánymondása: minden család 12 ezret jóváírhat a gázszámlából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c6322f-40ac-4794-bd6b-950e59f9b704","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A támogatást igénylő nő azt mondta, hogy azért költöztek a vendégházba, mert a sajátjuk leégett. Az ügyészség szerint ez nem volt igaz, albérletbe adták ki ugyanis a lakást.","shortLead":"A támogatást igénylő nő azt mondta, hogy azért költöztek a vendégházba, mert a sajátjuk leégett. Az ügyészség szerint...","id":"20180306_vendeghazra_adott_tamogatassal_ugyeskedtek_nograd_megyeben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66c6322f-40ac-4794-bd6b-950e59f9b704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"290842da-6c4f-4547-9111-ffc1d198c1eb","keywords":null,"link":"/kkv/20180306_vendeghazra_adott_tamogatassal_ugyeskedtek_nograd_megyeben","timestamp":"2018. március. 06. 20:25","title":"Vendégházra adott támogatással ügyeskedtek Nógrád megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a20ce2-84c9-46bd-aa68-0cd1b321d56e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Listákat nézegettünk.","shortLead":"Listákat nézegettünk.","id":"20180307_Lazar_a_vilag_egyik_legelhetobb_varosat_szidja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5a20ce2-84c9-46bd-aa68-0cd1b321d56e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b2fa9d-c224-417c-a1a9-bf0dabfd5abc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180307_Lazar_a_vilag_egyik_legelhetobb_varosat_szidja","timestamp":"2018. március. 07. 17:44","title":"Lázár a világ egyik legélhetőbb városát szidja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]