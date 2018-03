Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6780d526-ee35-4ecb-80ba-143f58815893","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szijjártó Péter által felügyelt Eximbanknál nagy a jövés-menés, Puskás András a Budapest Bankhoz távozott, helyére Dancsó József érkezett. Előbbit Rogán bizalmasának tartják, utóbbi a Magyar Államkincstárat vezette korábban és volt Orosháza polgármestere is. De nem ez az egyetlen változás.","shortLead":"A Szijjártó Péter által felügyelt Eximbanknál nagy a jövés-menés, Puskás András a Budapest Bankhoz távozott, helyére...","id":"20180309_Tavaly_meg_sorosozott_most_az_Eximbank_egyik_igazgatoja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6780d526-ee35-4ecb-80ba-143f58815893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eee0cae-c671-41e7-a471-5035313f1285","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Tavaly_meg_sorosozott_most_az_Eximbank_egyik_igazgatoja","timestamp":"2018. március. 09. 09:23","title":"Tavaly még sorosozott, most az Eximbank egyik igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem az amerikai elnök, hanem a dél-koreai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója tette meg, kamerák helyett a Fehér Ház autófeljáróján, sötétben és hidegben.","shortLead":"Nem az amerikai elnök, hanem a dél-koreai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója tette meg, kamerák helyett a Fehér Ház...","id":"20180309_Szokatlan_korulmenyek_kozott_jelentettek_be_Trump_es_Kim_Dzsong_Un_talalkozojat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"898c8dd8-38f4-4602-b011-1983877f42cf","keywords":null,"link":"/vilag/20180309_Szokatlan_korulmenyek_kozott_jelentettek_be_Trump_es_Kim_Dzsong_Un_talalkozojat","timestamp":"2018. március. 09. 13:48","title":"\"Szokatlan\" körülmények között jelentették be Trump és Kim Dzsong Un találkozóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57583387-89f5-4fa8-8369-ce9fa4a45b21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új üzletpolitikát követ az Apple, sorra készíti el prémiumtermékeinek olcsóbb változatát. Hamarosan „jóárasított” HomePoddal rukkolhat ki.","shortLead":"Új üzletpolitikát követ az Apple, sorra készíti el prémiumtermékeinek olcsóbb változatát. Hamarosan „jóárasított”...","id":"20180309_olcsobb_homepodot_adhat_ki_iden_az_apple","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57583387-89f5-4fa8-8369-ce9fa4a45b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e01ce56-e91c-46ac-a0d5-4da10c3886d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180309_olcsobb_homepodot_adhat_ki_iden_az_apple","timestamp":"2018. március. 09. 17:01","title":"Jóárasít az Apple: hamarosan olcsóbb HomePod érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b4cf3f4-10fb-43e2-8a66-cf14c7e2def1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem tudni, mi történt a kocsival, de hogy megbízható, az egészen biztos.","shortLead":"Nem tudni, mi történt a kocsival, de hogy megbízható, az egészen biztos.","id":"20180309_auto_baleset_autopalya_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b4cf3f4-10fb-43e2-8a66-cf14c7e2def1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507c0936-f9fd-4047-86a1-8d2ca292de7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180309_auto_baleset_autopalya_video","timestamp":"2018. március. 09. 04:01","title":"Az autó fele hiányzott, de simán elfurikáztak vele az úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328050eb-fff0-438b-9e73-d7856334a46d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök és az MSZP egykori pénztárnoka személyesen egyeztek a lap finanszírozásáról 2016 végén, Orbán nem akarta, hogy a Népszabadság bezárása után a napilap Simicska közelébe kerüljön. Azóta van pénz a Népszavánál.","shortLead":"A miniszterelnök és az MSZP egykori pénztárnoka személyesen egyeztek a lap finanszírozásáról 2016 végén, Orbán nem...","id":"20180309_Orban_hatvanpusztai_majorsagan_egyeztetett_Puch_Laszloval_a_Nepszavarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=328050eb-fff0-438b-9e73-d7856334a46d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8061285-1f30-4619-b887-9cd9fa6b41ce","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Orban_hatvanpusztai_majorsagan_egyeztetett_Puch_Laszloval_a_Nepszavarol","timestamp":"2018. március. 09. 10:34","title":"Orbán hatvanpusztai majorságán egyeztetett Puch Lászlóval a Népszaváról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5159fe2-46e5-4e28-8e99-50c03f974a19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A légi mentők aggódnak az eljárás miatt.","shortLead":"A légi mentők aggódnak az eljárás miatt.","id":"20180310_Kozbeszerzes_nelkul_venne_a_kormany_mentohelikoptereket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5159fe2-46e5-4e28-8e99-50c03f974a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3770f815-6822-4cec-af4b-b814b05673aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180310_Kozbeszerzes_nelkul_venne_a_kormany_mentohelikoptereket","timestamp":"2018. március. 10. 08:48","title":"Közbeszerzés nélkül venne a kormány mentőhelikoptereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d77d6cf1-ede2-4620-a1ba-ae25cbae28fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy személyautó Budapest XII. kerületében, a Böszörményi úton - közölte a katasztrófavédelem. A tűzoltók elfojtották a lángokat. Senki sem sérült meg az eset során. Az oltás idejére érintett szakaszon teljes szélességében lezárták a Böszörményin utat.","shortLead":"Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy személyautó Budapest XII. kerületében, a Böszörményi úton - közölte...","id":"20180310_Suru_fusttel_egett_egy_ki_egy_auto_a_Boszormenyi_uton__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d77d6cf1-ede2-4620-a1ba-ae25cbae28fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92180e4d-aff1-4d0a-beda-438eb85bb746","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180310_Suru_fusttel_egett_egy_ki_egy_auto_a_Boszormenyi_uton__video","timestamp":"2018. március. 10. 14:45","title":"Sűrű füsttel égett egy autó a Böszörményi úton - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d442b9b1-ff9e-4564-aaf9-fbf73bc1f0bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt szerint a Vona Gábort szállító mikrobusz sofőrjéről jelent meg tévesen fotó a Figyelő.hu-n, és nem egy DK-s politikusról.\r

\r

","shortLead":"Az ellenzéki párt szerint a Vona Gábort szállító mikrobusz sofőrjéről jelent meg tévesen fotó a Figyelő.hu-n, és nem...","id":"20180310_Jobbik_Adjanak_szemuveget_a_Figyelonek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d442b9b1-ff9e-4564-aaf9-fbf73bc1f0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c2d84b-6921-442c-a302-04d61b96cae3","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Jobbik_Adjanak_szemuveget_a_Figyelonek","timestamp":"2018. március. 10. 18:35","title":"Jobbik: Adjanak szemüveget a Figyelőnek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]