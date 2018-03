Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"855dff93-2499-447d-bbe2-8e6ad95e9ff3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyar embernek nincs 1300 milliárd forintja, márpedig egy állítólagos közjegyzői okirat szerint ekkora összegnek a kezelésével bízta meg valaki Kósa Lajost. Az okirat hitelességét nem tudjuk bizonyítani, Kósa Lajos viszont nem cáfolja, hogy létezik az irat. Összegyűjtöttük, mit érdemes tudni az ügyről.","shortLead":"Magyar embernek nincs 1300 milliárd forintja, márpedig egy állítólagos közjegyzői okirat szerint ekkora összegnek...","id":"20180313_kosa_lajos_allitolagos_1300_milliardos_megbizasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=855dff93-2499-447d-bbe2-8e6ad95e9ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c09326-971f-478c-ad50-6d420fad6c0e","keywords":null,"link":"/kkv/20180313_kosa_lajos_allitolagos_1300_milliardos_megbizasa","timestamp":"2018. március. 13. 17:01","title":"Német örökösnő vagy csengeri háztartásbeli a Kósa Lajost megkörnyékező rejtélyes eurómilliárdos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97877da0-42e7-43a2-abec-8a3efe8161a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb munkaszüneti nap közeledik, ekkor pedig sok vállalkozásnál kell figyelni néhány ilyenkor alkalmazandó szabályra.","shortLead":"Újabb munkaszüneti nap közeledik, ekkor pedig sok vállalkozásnál kell figyelni néhány ilyenkor alkalmazandó szabályra.","id":"20180313_Nem_esik_jol_marcius_15en_is_dolgozni_de_tobb_penz_jar_erte","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97877da0-42e7-43a2-abec-8a3efe8161a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01225d75-18c5-49de-ab60-f2944ecfb9c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180313_Nem_esik_jol_marcius_15en_is_dolgozni_de_tobb_penz_jar_erte","timestamp":"2018. március. 13. 16:20","title":"Nem esik jól március 15-én is dolgozni, de több pénz jár érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b6f1292-074e-4375-8aa5-8c59476e4643","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180313_Grammydijas_zenesz_is_fellep_a_gitarfesztivalon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b6f1292-074e-4375-8aa5-8c59476e4643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d5c7d59-a1ec-40b3-92eb-b9efdf9dcdfd","keywords":null,"link":"/kultura/20180313_Grammydijas_zenesz_is_fellep_a_gitarfesztivalon","timestamp":"2018. március. 13. 13:46","title":"Grammy-díjas zenész is fellép a gitárfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed233211-9eca-4796-aa61-ef9dfd12d138","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Ez az országos átlag.","shortLead":"Ez az országos átlag.","id":"20180312_Egy_kutatas_szerint_on_is_390_ezer_forintot_kap_evente_cafeteriaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed233211-9eca-4796-aa61-ef9dfd12d138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c82a1d-99a9-40a3-bb72-a02c459c4078","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180312_Egy_kutatas_szerint_on_is_390_ezer_forintot_kap_evente_cafeteriaban","timestamp":"2018. március. 12. 10:42","title":"Egy kutatás szerint ön is 390 ezer forintot kap évente cafeteriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b970232b-5f82-463d-8216-7b8768955f78","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új neveket jelentett be a Sziget Fesztivál.\r

\r

","shortLead":"Új neveket jelentett be a Sziget Fesztivál.\r

\r

","id":"20180313_Igazi_nagyagyu_Lana_Del_Rey_a_Szigeten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b970232b-5f82-463d-8216-7b8768955f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a76d7e-8161-4ec6-8d20-61cfbd1dc51f","keywords":null,"link":"/kultura/20180313_Igazi_nagyagyu_Lana_Del_Rey_a_Szigeten","timestamp":"2018. március. 13. 16:24","title":"Egy újabb nagyágyú, Lana Del Rey a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d87b53-f200-4d4a-8d39-9b4026f9966a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Pusztán sémákat és tabukat döntögetek” – mondja magáról a népszerű író, blogger, akit közelgő szalonestje előtt terápiáról, az írás gyógyító hatásáról kérdeztünk. Öt kérdés - öt válasz.","shortLead":"„Pusztán sémákat és tabukat döntögetek” – mondja magáról a népszerű író, blogger, akit közelgő szalonestje előtt...","id":"20180313_Bihari_Viktoria_A_humor_az_evolucio_elsosegelydoboza","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95d87b53-f200-4d4a-8d39-9b4026f9966a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49df45d-f6af-4065-aa04-c50a27312a11","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180313_Bihari_Viktoria_A_humor_az_evolucio_elsosegelydoboza","timestamp":"2018. március. 13. 12:15","title":"Bihari Viktória: „A humor az evolúció elsősegélydoboza”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51e2360-8787-44f2-b2a8-55b8eb0641d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még eltűnése napján megfojtották azt a nyolcéves spanyol kisfiút, akinek keresése egész Spanyolországot megmozgatta. A gyilkos korábban is ölhetett gyermeket. ","shortLead":"Még eltűnése napján megfojtották azt a nyolcéves spanyol kisfiút, akinek keresése egész Spanyolországot megmozgatta.","id":"20180313_Spanyol_kisgyermek_tragediaja__az_apa_baratnoje_gyilkolt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c51e2360-8787-44f2-b2a8-55b8eb0641d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c5b08f-a42c-40fb-a95f-87bf642e8e2b","keywords":null,"link":"/vilag/20180313_Spanyol_kisgyermek_tragediaja__az_apa_baratnoje_gyilkolt","timestamp":"2018. március. 13. 13:15","title":"Spanyol kisgyermek tragédiája: az apa barátnője lehet a bűnös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8695a708-8292-4399-b967-cb0789a9c66d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Milliókat fertőzött meg a Fortnite Battle Royal című lövöldözős program, amely hamarosan mobilokon is játszható lesz. Ráadásul nem egyszerű átiratról van szó, az alkalmazást úgy készítik el, hogy egy közös platform alá terelnek mindenkit, így a játékot telefonról indítók például a PC-sek táborával is találkozhatnak majd.","shortLead":"Milliókat fertőzött meg a Fortnite Battle Royal című lövöldözős program, amely hamarosan mobilokon is játszható lesz...","id":"20180313_fortnite_ios_jatek_megjelenes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8695a708-8292-4399-b967-cb0789a9c66d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642fafea-86bf-4772-9bf8-dae17fe0bdf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180313_fortnite_ios_jatek_megjelenes","timestamp":"2018. március. 13. 10:03","title":"Már regisztrálhat: napokon belül telefonokra is kiadják a játékot, ami gépen már milliókat megbabonázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]