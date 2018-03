Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df1b641d-8a92-48f7-8602-9395e0d0df02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kórokozók nincsenek benne, de gyógyszer illatún és ízű.","shortLead":"Kórokozók nincsenek benne, de gyógyszer illatún és ízű.","id":"20180316_Undort_kelto_asvanyvizet_hivott_vissza_a_Nebih","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df1b641d-8a92-48f7-8602-9395e0d0df02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb227e37-2308-4fca-a170-8e1ad93e27dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180316_Undort_kelto_asvanyvizet_hivott_vissza_a_Nebih","timestamp":"2018. március. 16. 10:30","title":"Undort keltő ásványvizet hívott vissza a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16446a19-213d-4bd5-af04-6b3c05992395","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Paul Polman vezérigazgató szerint döntésükbe nagy szerepe volt annak, hogy Hollandiában hamarosan eltörlik majd az osztalékadót.","shortLead":"Paul Polman vezérigazgató szerint döntésükbe nagy szerepe volt annak, hogy Hollandiában hamarosan eltörlik majd...","id":"20180315_egy_ceg_ami_nem_a_Brexit_miatt_huzza_be_a_feke_londonban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16446a19-213d-4bd5-af04-6b3c05992395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a485570-63b4-4486-ba94-ba4179cd59a1","keywords":null,"link":"/kkv/20180315_egy_ceg_ami_nem_a_Brexit_miatt_huzza_be_a_feke_londonban","timestamp":"2018. március. 15. 20:50","title":"Egy cég, ami nem a Brexit miatt húzza be a féket Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f82a53bd-2e36-4193-8953-bb7af05b0cfc","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"A Toyota és a Lexus is növeli a környezetbarát kocsik eladását a magyar piacon. ","shortLead":"A Toyota és a Lexus is növeli a környezetbarát kocsik eladását a magyar piacon. ","id":"20180316_Nagy_terve_van_Magyarorszaggal_ket_nagy_autogyartonak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f82a53bd-2e36-4193-8953-bb7af05b0cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558ed5da-3d4a-4230-8ae5-46ec8e29eba9","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180316_Nagy_terve_van_Magyarorszaggal_ket_nagy_autogyartonak","timestamp":"2018. március. 16. 09:45","title":"Optimista terve van a magyar piacon két nagy autógyártónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30ff0d60-147d-44ac-965d-86477c1d1019","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai énekesnő az American Idol egyik meghallgatásán csókolta meg az egyik jelentkezőt. A srác szemmel láthatóan félénk volt, és mint később kiderült, nem is érintette túl jól Katy Perry nyomulása.\r

","shortLead":"Az amerikai énekesnő az American Idol egyik meghallgatásán csókolta meg az egyik jelentkezőt. A srác szemmel láthatóan...","id":"20180316_katy_perry_meg_kapni_fog_ezert_a_csokert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30ff0d60-147d-44ac-965d-86477c1d1019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd16f33-1fb7-4641-8c2b-831f387be447","keywords":null,"link":"/kultura/20180316_katy_perry_meg_kapni_fog_ezert_a_csokert","timestamp":"2018. március. 16. 15:08","title":"Katy Perry még kapni fog ezért a csókért – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78449e2b-78b2-4314-95f6-74196b99e63e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A WTCC-ben az előkelő második helyen végzett magyar pilóta fekete autóját bárki megveheti, ha van rá 11 millió forintja.","shortLead":"A WTCC-ben az előkelő második helyen végzett magyar pilóta fekete autóját bárki megveheti, ha van rá 11 millió forintja.","id":"20180316_learazott_csucsverda_elado_michelisz_norbi_szupergyors_kozuti_autoja_mutatjuk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78449e2b-78b2-4314-95f6-74196b99e63e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c38235-f4f6-4081-9d04-6f2b39180a9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180316_learazott_csucsverda_elado_michelisz_norbi_szupergyors_kozuti_autoja_mutatjuk","timestamp":"2018. március. 16. 07:21","title":"Leárazott csúcsverda: eladó Michelisz Norbi szupergyors közúti autója, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fc52a0e-70b1-40e6-bcd5-953de6765370","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az űrhajósok repültetésének és sugárvédelmének, valamint a leszállásnak a technológiáját a tervek szerint a Hold-programban tökéletesítik majd.","shortLead":"Az űrhajósok repültetésének és sugárvédelmének, valamint a leszállásnak a technológiáját a tervek szerint...","id":"20180315_putyin_megerositette_hogy_jovore_indul_az_orosz_mars_misszio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fc52a0e-70b1-40e6-bcd5-953de6765370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d585758-3d2b-4e89-a82f-464daebf477a","keywords":null,"link":"/vilag/20180315_putyin_megerositette_hogy_jovore_indul_az_orosz_mars_misszio","timestamp":"2018. március. 15. 19:10","title":"Putyin megerősítette, hogy jövőre indul az orosz Mars-misszió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1133f9-8c3f-4512-8872-e919cd0c46ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A republikánus képviselők pár napja azt mondták, lezártnak tekintik a vizsgálatot az elnökválasztásba történt orosz beavatkozásról, de Robert Mueller különleges ügyész a jelek szerint egyáltalán nem.","shortLead":"A republikánus képviselők pár napja azt mondták, lezártnak tekintik a vizsgálatot az elnökválasztásba történt orosz...","id":"20180315_Mar_nem_csak_kerik_hanem_kovetelik_Trump_cegeitol_az_orosz_dokumentumokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a1133f9-8c3f-4512-8872-e919cd0c46ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1aa014c-183d-46cb-a016-7e719a111047","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180315_Mar_nem_csak_kerik_hanem_kovetelik_Trump_cegeitol_az_orosz_dokumentumokat","timestamp":"2018. március. 15. 22:03","title":"Már nem csak kérik, hanem követelik Trump cégeitől az orosz dokumentumokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4c17f8-a07b-41ec-be18-3f5439051af2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Több megyében harmadfokúra emelték a várható hófúvás miatt kiadott figyelmeztetést, emellett országszerte továbbra is első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben az eső, ónos eső, havazás, illetve hófúvás miatt.","shortLead":"Több megyében harmadfokúra emelték a várható hófúvás miatt kiadott figyelmeztetést, emellett országszerte továbbra is...","id":"20180317_Negy_megyeben_is_a_legmagasabb_foku_figyelmeztetest_adtak_hofuvas_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac4c17f8-a07b-41ec-be18-3f5439051af2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0741787f-e254-4abb-ad7e-3717aca35a74","keywords":null,"link":"/elet/20180317_Negy_megyeben_is_a_legmagasabb_foku_figyelmeztetest_adtak_hofuvas_miatt","timestamp":"2018. március. 17. 11:29","title":"Négy megyében is a legmagasabb fokú figyelmeztetést adták ki hófúvás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]