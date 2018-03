Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"674556e3-c6be-4bbb-9b43-5645071ee29d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180318_meghalt_stephen_hawking_uzenete_google_terkep_torrent_film_mediaworks_kommentek_samsung_android_oreo_frissites","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=674556e3-c6be-4bbb-9b43-5645071ee29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddef5781-57b1-4133-b070-8483a5d71378","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_meghalt_stephen_hawking_uzenete_google_terkep_torrent_film_mediaworks_kommentek_samsung_android_oreo_frissites","timestamp":"2018. március. 18. 12:00","title":"Ez történt: meghalt a világ egyik legokosabb embere, de előtte üzent valamit az emberiségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92254905-fc92-43ef-a460-725d177dc924","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy autó a Porsche Cayenne, de a busz még nagyobb.","shortLead":"Nagy autó a Porsche Cayenne, de a busz még nagyobb.","id":"20180318_video_porsche_damjanich_utca","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92254905-fc92-43ef-a460-725d177dc924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23125f8-bcce-4018-9e26-320a33668800","keywords":null,"link":"/cegauto/20180318_video_porsche_damjanich_utca","timestamp":"2018. március. 18. 11:41","title":"Videó: tényleg akkor veszi észre a buszt ez a budapesti porschés, amikor telibe találja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa69cd72-57fe-4bb0-8552-1781c85960c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Választási videó sztárokkal.","shortLead":"Választási videó sztárokkal.","id":"20180317_Megtudtuk_kire_fog_szavazni_Erzsi_az_orszag_leghiresebb_macskaja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa69cd72-57fe-4bb0-8552-1781c85960c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab802fa-110c-4c36-b8ee-ac5baeabc283","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_Megtudtuk_kire_fog_szavazni_Erzsi_az_orszag_leghiresebb_macskaja","timestamp":"2018. március. 17. 19:43","title":"Megtudtuk, kire fog szavazni Erzsi, az ország leghíresebb macskája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f530f5b-7864-4239-946e-919d5a7724c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pedig aki ezt csinálja a börtönnel játszik, ha lebukik, akár egy évre is rács mögé kerülhet. Persze csak elvileg, a gyakorlat azt mutatja, hogy Magyarországon simán meg lehet úszni a nyilvánvaló óratekergetést.","shortLead":"Pedig aki ezt csinálja a börtönnel játszik, ha lebukik, akár egy évre is rács mögé kerülhet. Persze csak elvileg...","id":"20180318_oratekeres_kutyu_hasznalt_auto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f530f5b-7864-4239-946e-919d5a7724c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4cb9ec3-e15e-4843-a306-f64081ff64c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180318_oratekeres_kutyu_hasznalt_auto","timestamp":"2018. március. 18. 10:18","title":"Órapörgető kínai kütyü – ezzel tekerik 600 ezerről vissza az autók óráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc819faf-e711-4d3c-bab7-14b6dd9d6ce3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan azt gondolnák, a körforgalom a leghatékonyabb megoldás a gyors áthaladásra egy kereszteződésben, de a valóság egészen mást mutat.","shortLead":"Sokan azt gondolnák, a körforgalom a leghatékonyabb megoldás a gyors áthaladásra egy kereszteződésben, de a valóság...","id":"20180319_keresztezodes_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc819faf-e711-4d3c-bab7-14b6dd9d6ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba791bc-82ca-42e2-9bdb-9166af317afc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_keresztezodes_video","timestamp":"2018. március. 19. 08:21","title":"Íme a világ leghatékonyabb kereszteződése – és még 29 másik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce55f547-61ec-4d0c-92ea-13f52511a007","c_author":"Bedő Iván","category":"cegauto","description":"A való világban lenne érdemes ellenőrizni, melyik autó mennyit fogyaszt és mennyire szennyezi a környezetet. De ez csak javaslat, egyelőre az új típusok hatósági engedélyezése is túl elnéző.","shortLead":"A való világban lenne érdemes ellenőrizni, melyik autó mennyit fogyaszt és mennyire szennyezi a környezetet. De ez csak...","id":"201811__a_fogyasztas_es_szennyezesmeres_hibai__rde_es_pems__csaloszoftver__kipufogaskifogasok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce55f547-61ec-4d0c-92ea-13f52511a007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247341d3-dc75-4612-af84-b70bdb6724de","keywords":null,"link":"/cegauto/201811__a_fogyasztas_es_szennyezesmeres_hibai__rde_es_pems__csaloszoftver__kipufogaskifogasok","timestamp":"2018. március. 17. 15:00","title":"Van, amiben biztosan igazat állítanak az autóreklámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e61894-6e26-418c-96d3-3440c70ea741","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Valamiről megfeledkeztek a törvényhozók.","shortLead":"Valamiről megfeledkeztek a törvényhozók.","id":"20180317_Abszurd_helyzet_Lengyelorszagban_a_vasarnapi_boltzar_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2e61894-6e26-418c-96d3-3440c70ea741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4239eb59-452d-4b7a-a1a8-95c241f48226","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180317_Abszurd_helyzet_Lengyelorszagban_a_vasarnapi_boltzar_miatt","timestamp":"2018. március. 17. 14:39","title":"Abszurd helyzet Lengyelországban a vasárnapi boltzár miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbiaknál jóval többször egyezik meg az ügyfél a bankkal, vagy viszi sikerre az ügyét, ha a Pénzügyi Békéltető Testületnél tesz panaszt.","shortLead":"A korábbiaknál jóval többször egyezik meg az ügyfél a bankkal, vagy viszi sikerre az ügyét, ha a Pénzügyi Békéltető...","id":"20180319_Egyre_jobb_esellyel_indulhat_harcba_aki_panaszt_tesz_a_bankja_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7ec76c-d41b-477a-94ce-65eb60bf5d7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Egyre_jobb_esellyel_indulhat_harcba_aki_panaszt_tesz_a_bankja_ellen","timestamp":"2018. március. 19. 11:07","title":"Egyre jobb eséllyel indulhat harcba, aki panaszt tesz a bankja ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]