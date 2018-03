Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6c49aba-c778-4f04-b4a2-eae4767881fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Duplájára emelkedne a rezidensek által fizetendő MOK-tagdíj egy kamarai döntés értelmében, ami nem etikus a rezidensek szerint – a kamara a munkanélküliek és táppénzen lévő orvosokkal is fizettetné a hiányát értelmezésük szerint.\r

\r

","shortLead":"Duplájára emelkedne a rezidensek által fizetendő MOK-tagdíj egy kamarai döntés értelmében, ami nem etikus a rezidensek...","id":"20180320_Duhosek_a_rezidensek_az_orvosi_kamarara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6c49aba-c778-4f04-b4a2-eae4767881fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575f5e85-2a27-41ea-b6e4-3740b85779a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Duhosek_a_rezidensek_az_orvosi_kamarara","timestamp":"2018. március. 20. 16:24","title":"Dühösek a rezidensek az orvosi kamarára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5483af-a93e-4484-b6de-f7ff13e76210","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terjedelmes áttekintőben szó esik Orbán menekültellenes beidegződéséről, valamint arról, hogyan használta ki a Fidesz az európai terrortámadások nyomán kialakult félelmet és pánikot politikájuk továbbépítésére. ","shortLead":"A terjedelmes áttekintőben szó esik Orbán menekültellenes beidegződéséről, valamint arról, hogyan használta ki a Fidesz...","id":"20180320_Nem_kimeli_Orbant_a_Newsweek_a_Fidesz_sokszor_jatszott_mar_a_szavazok_felelmeivel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d5483af-a93e-4484-b6de-f7ff13e76210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83596a0-8fa8-4892-84ec-96fc19be9607","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Nem_kimeli_Orbant_a_Newsweek_a_Fidesz_sokszor_jatszott_mar_a_szavazok_felelmeivel","timestamp":"2018. március. 20. 16:32","title":"Nem kíméli Orbánt a Newsweek: \"a Fidesz sokszor játszott már a szavazók félelmeivel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1972c3bd-9456-4df9-b369-34b1c35dfab3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brian Acton, a WhatsApp egykori tulajdonosa igen erős Twitter-üzenetet tett közzé nemrég, amivel egyértelműen a Facebook elhagyása mellett teszi le a voksát.","shortLead":"Brian Acton, a WhatsApp egykori tulajdonosa igen erős Twitter-üzenetet tett közzé nemrég, amivel egyértelműen...","id":"20180321_facebook_torlese_whatsapp_brian_acton_deletefacebook","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1972c3bd-9456-4df9-b369-34b1c35dfab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d790ed7-32a7-49d3-8c6d-c73b5a5ca84a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_facebook_torlese_whatsapp_brian_acton_deletefacebook","timestamp":"2018. március. 21. 13:43","title":"Itt az idő, mindenki törölje a Facebook-fiókját – erre buzdít a WhatsApp alapítója, akit a Facebook tett milliárdossá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace36ee0-33a9-4eff-a88f-7c1b097e6c92","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden valóban úgy lesz a jövő héten bemutatkozó új telefonban, ahogy most tűnik, akkor jó eséllyel tarolni fog a készülék a következő hónapokban.","shortLead":"Ha minden valóban úgy lesz a jövő héten bemutatkozó új telefonban, ahogy most tűnik, akkor jó eséllyel tarolni fog...","id":"20180321_huawei_p20_pro_tripla_kamera_40_mp_4000_mah_akkumulator_uzemido_kiszivargott_infok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ace36ee0-33a9-4eff-a88f-7c1b097e6c92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"517d1668-2bb2-4019-bf80-ad103bc34e13","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_huawei_p20_pro_tripla_kamera_40_mp_4000_mah_akkumulator_uzemido_kiszivargott_infok","timestamp":"2018. március. 21. 09:03","title":"Ha tényleg ezt tudja majd a Huawei új telefonja, akkor rengeteg embernek tetszeni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"797aa959-b103-4050-a4ef-b872efb2d5bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 2007-ben végrehajtott légi hadművelet annyira titkos volt, hogy a pilóták is csak néhány órával előtte tudták meg, mi is lesz a célpontjuk. Az akkori miniszterelnök, Ehud Olmert támogatta a tervet, a védelmi miniszter azonban próbálta megakadályozni.","shortLead":"A 2007-ben végrehajtott légi hadművelet annyira titkos volt, hogy a pilóták is csak néhány órával előtte tudták meg, mi...","id":"20180321_Izrael_elismerte_hogy_felrobbantott_egy_epulo_atomreaktort_Sziriaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=797aa959-b103-4050-a4ef-b872efb2d5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac66db4-7b4c-49f4-a549-6129003c5991","keywords":null,"link":"/vilag/20180321_Izrael_elismerte_hogy_felrobbantott_egy_epulo_atomreaktort_Sziriaban","timestamp":"2018. március. 21. 06:43","title":"Izrael elismerte, hogy felrobbantott egy épülő atomreaktort Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cacc9b34-268c-4654-a631-cc6cfce0a0a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Mfor.hu szerint jelenleg a Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézetnél a legnagyobb a baj, csak itt 1,7 milliárd forint adósság gyűlt össze.","shortLead":"Az Mfor.hu szerint jelenleg a Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézetnél a legnagyobb a baj, csak...","id":"20180321_Ket_honap_alatt_23_milliard_forintra_hizott_a_korhazak_adossaga","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cacc9b34-268c-4654-a631-cc6cfce0a0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1015f39f-a952-46e3-ade9-6573c4dabd74","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Ket_honap_alatt_23_milliard_forintra_hizott_a_korhazak_adossaga","timestamp":"2018. március. 21. 21:30","title":"Két hónap alatt 23 milliárd forintra hízott a kórházak adóssága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2de621f-db37-4dcc-b792-2ef7dd6a655f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A londoni alsóház, valamint az Európai Parlament is magyarázatot vár Mark Zuckerbergtől, miként használhatta fel a Cambridge Analytica Facebook-profilok millióit, hogy \"politikai fegyvert\" kovácsoljon a begyűjtött felhasználói információkból.","shortLead":"A londoni alsóház, valamint az Európai Parlament is magyarázatot vár Mark Zuckerbergtől, miként használhatta fel...","id":"20180320_Zuckerberg_bajban_Az_EP_es_a_brit_parlament_is_magyarazatot_var_az_adatgyujtesi_ugyben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2de621f-db37-4dcc-b792-2ef7dd6a655f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98905903-176b-49b5-a951-be65c1b882b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_Zuckerberg_bajban_Az_EP_es_a_brit_parlament_is_magyarazatot_var_az_adatgyujtesi_ugyben","timestamp":"2018. március. 20. 18:04","title":"Zuckerberg bajban? Az EP és a brit parlament is magyarázatot vár az adatgyűjtési ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"017e1241-f794-4359-8ec9-81b3d1891590","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Házon Kívül stábja több autót is bekamerázott, hogy megmutassák, mit tapasztal az, aki az M1-esen autózik. Ebből mutatott részleteket a keddi RTL Híradó.","shortLead":"A Házon Kívül stábja több autót is bekamerázott, hogy megmutassák, mit tapasztal az, aki az M1-esen autózik. Ebből...","id":"20180320_Ugy_raz_az_M1es_hogy_inkabb_tunik_ocska_foldutnak_mint_autopalyanak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=017e1241-f794-4359-8ec9-81b3d1891590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eddfe852-b8bb-4cf1-909d-bf495dfc7f4f","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Ugy_raz_az_M1es_hogy_inkabb_tunik_ocska_foldutnak_mint_autopalyanak","timestamp":"2018. március. 20. 22:00","title":"Úgy ráz az M1-es, hogy inkább tűnik ócska földútnak, mint autópályának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]