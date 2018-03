Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindig is konzervatív, euroszkeptikus volt a Hit Gyülekezete, ezt állítja egyik legismertebb figurája. A Népszava úgy tudja, komoly ellentétek vannak a közösségben, miután nem mindenkinek tetszik a nagy Fidesz-barátság.","shortLead":"Mindig is konzervatív, euroszkeptikus volt a Hit Gyülekezete, ezt állítja egyik legismertebb figurája. A Népszava...","id":"20180322_Hack_Peter_a_Fidesz_kovette_a_Hit_Gyulekezetet_nem_forditva","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950ed0d3-98cf-45dc-9250-140e46bde889","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Hack_Peter_a_Fidesz_kovette_a_Hit_Gyulekezetet_nem_forditva","timestamp":"2018. március. 22. 09:04","title":"Durvul a vita a Hit Gyülekezetében, de Hack Péter nem lát jobbat a korrupt Fidesznél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dc74956-b199-47c0-898c-26b761666ffe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy az öröm a Monty Phyton rajongóinak körében, hiszen a Netflix most jelentett be, hogy a Monty Phyton filmjeit felteszik a streaming szolgáltató oldalára. ","shortLead":"Nagy az öröm a Monty Phyton rajongóinak körében, hiszen a Netflix most jelentett be, hogy a Monty Phyton filmjeit...","id":"20180322_A_Monty_Phyton_klasszikusai_felkerulnek_a_Netflixre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1dc74956-b199-47c0-898c-26b761666ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1b6558-4a16-4053-873a-1a5f77e1f23a","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_A_Monty_Phyton_klasszikusai_felkerulnek_a_Netflixre","timestamp":"2018. március. 22. 12:40","title":"A Monty Phyton klasszikusai felkerülnek a Netflixre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0300b36d-29e6-4399-b774-8e6ba5c8c65f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sós Csaba, az úszók szövetségi kapitánya szerint a fiatal tehetség esélyes arra, hogy idén világcsúcsot ússzon.","shortLead":"Sós Csaba, az úszók szövetségi kapitánya szerint a fiatal tehetség esélyes arra, hogy idén világcsúcsot ússzon.","id":"20180322_michael_phelpsnel_is_gyorsabb_lehet_iden_milak_kristof","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0300b36d-29e6-4399-b774-8e6ba5c8c65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7cb5e2b-ebd3-4a2c-b120-19a4bfac1d98","keywords":null,"link":"/sport/20180322_michael_phelpsnel_is_gyorsabb_lehet_iden_milak_kristof","timestamp":"2018. március. 22. 12:58","title":"Michael Phelpsnél is gyorsabb lehet idén Milák Kristóf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc1026d-0e14-4271-97cc-927d13867050","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai részecskegyorsítóban magas energiájú röntgensugárral szkennelték be egy 10. századi zsoltár szövegét. Kiderült, korábban más állt a papíron.","shortLead":"Az amerikai részecskegyorsítóban magas energiájú röntgensugárral szkennelték be egy 10. századi zsoltár szövegét...","id":"20180323_galenosz_zsoltar_orvosi_szoveg_stanford_reszecskegyorsito","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bc1026d-0e14-4271-97cc-927d13867050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062d1ab5-c9bf-4206-ac54-bbbe179ddbfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180323_galenosz_zsoltar_orvosi_szoveg_stanford_reszecskegyorsito","timestamp":"2018. március. 23. 07:02","title":"Egy több mint 1000 éves szöveget találtak egy zsoltár mögé rejtve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebfed27-d06f-4f1d-b001-040db15890f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy úszóstégről esett a vízbe, perceket alatt kimentették.","shortLead":"Egy úszóstégről esett a vízbe, perceket alatt kimentették.","id":"20180322_A_Dunaba_esett_egy_ferfi_a_Szabadsag_hidnal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eebfed27-d06f-4f1d-b001-040db15890f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dab2281-c5da-4a9c-b53e-0b1c39945b6c","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_A_Dunaba_esett_egy_ferfi_a_Szabadsag_hidnal","timestamp":"2018. március. 22. 14:00","title":"A Dunába esett egy férfi a Szabadság hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1faf9ae-c803-4763-b0fc-61e1d171f0f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden a jobbikos Mirkóczki Ádám, szerdán pedig a momentumos Hajnal Miklós kapott lehetőséget – a választások előtt minden országos listát állító pártnak biztosítani kell ötpercnyi műsoridőt a közmédiában –, hogy beszélhessen az M1-en a programjáról.","shortLead":"Kedden a jobbikos Mirkóczki Ádám, szerdán pedig a momentumos Hajnal Miklós kapott lehetőséget – a választások előtt...","id":"20180322_hajnal_miklos_momentum_mtva","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1faf9ae-c803-4763-b0fc-61e1d171f0f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ceb18d0-a5fb-4ea1-845c-5f2881d97130","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_hajnal_miklos_momentum_mtva","timestamp":"2018. március. 22. 11:34","title":"Kérdésekkel sorozta meg Orbánt, aztán kisétált az MTVA stúdiójából a Momentum-szóvivő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e20961-3dbe-419e-9687-97efcbf47db3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából két hete használja Lázár János a közösségimédia-oldalakat, és állítása szerint nagyon meglepte, hogy \"az emberek milyen nagy hévvel és milyen nagy elánnal esnek egymásnak\" ezeken a felületeken. Éppen ezért javaslattal élt.","shortLead":"Nagyjából két hete használja Lázár János a közösségimédia-oldalakat, és állítása szerint nagyon meglepte, hogy \"az...","id":"20180322_lelevezzen_on_is_lazar_janossal_a_facebookon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78e20961-3dbe-419e-9687-97efcbf47db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39aa652c-e597-42ae-91c8-45f43c474568","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_lelevezzen_on_is_lazar_janossal_a_facebookon","timestamp":"2018. március. 22. 09:15","title":"Levelezzen ön is Lázár Jánossal a Facebookon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c491a98-e4fb-4776-b5c1-168f072734cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az androidos telefonok memóriája általában bővíthető microSD kártyával, most egy olyan Huawei telefon bukkant fel a kínai TENAA oldalon, amelyiken alapból 512 GB-nyi adat tárolható.","shortLead":"Bár az androidos telefonok memóriája általában bővíthető microSD kártyával, most egy olyan Huawei telefon bukkant fel...","id":"20180321_huawei_telefon_512_gb_memoriaval","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c491a98-e4fb-4776-b5c1-168f072734cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c65bf9e-d122-40c2-841d-1b239505a67a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_huawei_telefon_512_gb_memoriaval","timestamp":"2018. március. 22. 19:00","title":"Ebben a telefonban 512 GB tárhely lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]