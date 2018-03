Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8aaa69b6-d8e8-4a13-a6f3-32e0d8916cac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem olcsó ez a csillagos régi stuttgarti járgány, de igazi időutazást biztosít majd új gazdájának. ","shortLead":"Nem olcsó ez a csillagos régi stuttgarti járgány, de igazi időutazást biztosít majd új gazdájának. ","id":"20180326_patika_allapotu_zoldseges_mercire_vagyik_9_millio_forint_ez_az_alig_hasznalt_peldany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8aaa69b6-d8e8-4a13-a6f3-32e0d8916cac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94ca181-81aa-4c05-acb0-a604a2f7c47c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180326_patika_allapotu_zoldseges_mercire_vagyik_9_millio_forint_ez_az_alig_hasznalt_peldany","timestamp":"2018. március. 26. 06:41","title":"Patika állapotú zöldséges Mercire vágyik? 9 millió forint ez az alig használt példány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e85781-3701-4525-8e7e-2c21948bc9ef","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Lassan százféle szabadidő-autót lehet kapni nálunk is, ha minden változatot beleszámolunk. Ilyen elképesztő tolongásban új szereplőként érdemes lehet olyan értékek felé fordulni, melyeket mindenki ismer. Mit szólna például egy új Golfhoz, csak gólyalábon?","shortLead":"Lassan százféle szabadidő-autót lehet kapni nálunk is, ha minden változatot beleszámolunk. Ilyen elképesztő tolongásban...","id":"20180325_volkswagen_troc_teszt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2e85781-3701-4525-8e7e-2c21948bc9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc61e360-893c-46b8-b88f-94354d2b0eb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180325_volkswagen_troc_teszt","timestamp":"2018. március. 25. 08:15","title":"Volkswagen T-Roc-teszt: annyi az unalmas Golfnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A pápa virágvasárnap Rómában, az Egyesült Államokban a fegyvertartás szigorítását követelő tömegtüntetések másnapján felszólította a világ fiataljait, hogy szálljanak szembe az őket elhallgattatni kívánó felnőttekkel.","shortLead":"A pápa virágvasárnap Rómában, az Egyesült Államokban a fegyvertartás szigorítását követelő tömegtüntetések másnapján...","id":"20180325_Ferenc_papa_Ne_engedjek_a_fiatalok_hogy_elhallgattassak_oket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bab6fa-184a-40df-9ae1-308bbbddf74d","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Ferenc_papa_Ne_engedjek_a_fiatalok_hogy_elhallgattassak_oket","timestamp":"2018. március. 25. 14:14","title":"Ferenc pápa: Ne engedjék a fiatalok, hogy elhallgattassák őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c1a961-14c0-413e-ad72-0253da879dc2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jeremy Corbyn, a brit Munkáspárt vezére képtelen kezelni a párton belüli antiszemita megnyilvánulásokat. Ez azért van így, mert a politikus annyira beleragadt a maga szélsőbaloldali politikai nézeteibe, hogy ösztönszerűen ellenségesen viselkedik a fősodorban lévő zsidó szervezetekkel – áll a nagy-britanniai zsidókat tömörítő szervezetek által közzétett nyílt levélben. ","shortLead":"Jeremy Corbyn, a brit Munkáspárt vezére képtelen kezelni a párton belüli antiszemita megnyilvánulásokat. Ez azért van...","id":"20180326_Eleg_volt__antiszemitizmussal_vadoljak_Jeremy_Corbynt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99c1a961-14c0-413e-ad72-0253da879dc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061dc103-9910-40bb-8504-c5725b72a64b","keywords":null,"link":"/vilag/20180326_Eleg_volt__antiszemitizmussal_vadoljak_Jeremy_Corbynt","timestamp":"2018. március. 26. 09:00","title":"Elég volt – antiszemitizmussal vádolják Jeremy Corbynt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af54d3ea-c04f-4e47-8747-16932bca021a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Együtt a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháznál várta Orbán Viktort, de végül csak Németh Szilárd ment el átadni az intézmény frissen felújított sürgősségi osztályát.","shortLead":"Az Együtt a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháznál várta Orbán Viktort, de végül csak Németh Szilárd ment el átadni...","id":"20180326_Orvost_is_hoztal_Juhaszek_vartak_a_surgossegi_atadasara_erkezo_Orban_Viktort","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af54d3ea-c04f-4e47-8747-16932bca021a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb5d04a-c337-44c2-98e4-1c776bd7d3d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Orvost_is_hoztal_Juhaszek_vartak_a_surgossegi_atadasara_erkezo_Orban_Viktort","timestamp":"2018. március. 26. 09:54","title":"Orvost is hoztál? – Juhászék várták a sürgősségit átadó Németh Szilárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a32654f-b129-41fb-a2c1-520c52fa69a5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"201812_cdht_hotel_tihanyban_terjeszkednek_csanyiek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a32654f-b129-41fb-a2c1-520c52fa69a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcfd663-5fb2-4812-9fdf-d85fe22a72f9","keywords":null,"link":"/kkv/201812_cdht_hotel_tihanyban_terjeszkednek_csanyiek","timestamp":"2018. március. 25. 11:00","title":"Tihanyban terjeszkedik a Csányi-Hernádi-Garancsi-trió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"","category":"kkv","description":"A második legmagasabb fizetéseket garantáló diszkontlánc a műszakválasztékban is dolgozói kegyeit keresi.","shortLead":"A második legmagasabb fizetéseket garantáló diszkontlánc a műszakválasztékban is dolgozói kegyeit keresi.","id":"20180326_Megint_nagyot_guritott_a_Lidl_eleg_a_ket_ora_munka_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f71dcb4-29bc-4390-9402-d9b017fdc552","keywords":null,"link":"/kkv/20180326_Megint_nagyot_guritott_a_Lidl_eleg_a_ket_ora_munka_is","timestamp":"2018. március. 26. 13:33","title":"Megint nagyot gurított a Lidl: elég a két óra munka is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f518506-7b4f-44c7-ae0b-92e34436c22b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"...előbbre állítani az órát?","shortLead":"...előbbre állítani az órát?","id":"20180325_Uye_nem_felejtette_el","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f518506-7b4f-44c7-ae0b-92e34436c22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6e9b69-936e-414f-8ec0-e736b288d542","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Uye_nem_felejtette_el","timestamp":"2018. március. 25. 07:55","title":"Ugye nem felejtette el?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]