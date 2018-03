Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a1cf615-9e87-4182-bc0f-c359767cb7b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szakemberek más módszerekkel is kísérleteznek már, de egyelőre nem tudják nélkülözni a tojásokat. A fogyasztóknak jó hír, hogy ezek nem olyan tojások, amelyekből például rántottát sütnek. ","shortLead":"A szakemberek más módszerekkel is kísérleteznek már, de egyelőre nem tudják nélkülözni a tojásokat. A fogyasztóknak jó...","id":"20180326_evi_450500_millio_tojas_nelkul_most_nem_lehetne_influenza_elleni_vedooltast_gyartani","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a1cf615-9e87-4182-bc0f-c359767cb7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec6c8669-d6e7-4d78-b21f-a78da4534e60","keywords":null,"link":"/vilag/20180326_evi_450500_millio_tojas_nelkul_most_nem_lehetne_influenza_elleni_vedooltast_gyartani","timestamp":"2018. március. 26. 17:26","title":"Évi 450-500 millió tojás nélkül most nem lehetne influenza elleni védőoltást gyártani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8fc490d-df36-4e8b-91fd-9fcb0d471a86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nevetségesen olcsó Raspberry Pi legújabb változata erősebb processzort és gyorsabb netet ígér.","shortLead":"A nevetségesen olcsó Raspberry Pi legújabb változata erősebb processzort és gyorsabb netet ígér.","id":"20180326_rapsberry_pi_3_model_b_olcso_szamitogep","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8fc490d-df36-4e8b-91fd-9fcb0d471a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d63f27a-1168-4db6-875b-3a621a50bb3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_rapsberry_pi_3_model_b_olcso_szamitogep","timestamp":"2018. március. 26. 07:02","title":"Még 13 000 forintba sem kerül ez a kis számítógép, ami most ráadásul még erősebb lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4de0d1af-ef12-4d7c-bada-5576aa7d13cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Cunard és a P&O hajózási céget is birtokló óriás, a Carnival Corporation ellen hirdettek bojkottot a nemzetközi melegszervezetek, miután a vállalat egyes hajóin megtiltották a melegházassági szertartások lebonyolítását. ","shortLead":"A Cunard és a P&O hajózási céget is birtokló óriás, a Carnival Corporation ellen hirdettek bojkottot a nemzetközi...","id":"20180326_Bojkottot_hirdettek_a_melegszervezetek_a_legnagyobb_hajozasi_ceg_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4de0d1af-ef12-4d7c-bada-5576aa7d13cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8003af2-1176-46e6-9a53-6158ae2f33e3","keywords":null,"link":"/vilag/20180326_Bojkottot_hirdettek_a_melegszervezetek_a_legnagyobb_hajozasi_ceg_ellen","timestamp":"2018. március. 26. 17:52","title":"Bojkottot hirdettek a melegszervezetek a legnagyobb hajózási cég ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ca57a5-28fd-4751-9cc0-e496adab2980","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akkor sincs baj, ha a Nissan Leaf akkumulátora már nem tud elég energiát tárolni az autónak – állítják a japánok. A Nissan szakemberei egy egészen használhatónak tűnő ötlettel álltak elő.","shortLead":"Akkor sincs baj, ha a Nissan Leaf akkumulátora már nem tud elég energiát tárolni az autónak – állítják a japánok...","id":"20180327_nissan_leaf_akkumulator_the_reborn_light","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47ca57a5-28fd-4751-9cc0-e496adab2980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3410178-fc2b-4b46-8930-e5b9f204cb80","keywords":null,"link":"/cegauto/20180327_nissan_leaf_akkumulator_the_reborn_light","timestamp":"2018. március. 27. 09:26","title":"A Nissan Leaf két élete: így lehet használni az akkumulátort, ha már nem jó az autónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27457874-fe59-4831-a0d7-5f3e76b675f2","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A Google 2018-as változtatásai jelentős hatással lesznek a rangsorolási algoritmusokra, ezáltal a webshopok forgalmára és eredményére is. A magyar webáruházak fele nincs felkészülve a változásra.","shortLead":"A Google 2018-as változtatásai jelentős hatással lesznek a rangsorolási algoritmusokra, ezáltal a webshopok forgalmára...","id":"20180326_Igy_bunteti_a_Google_a_magyar_webaruhazakat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27457874-fe59-4831-a0d7-5f3e76b675f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4e9649-b91e-42fb-a226-27c1f84f4dae","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180326_Igy_bunteti_a_Google_a_magyar_webaruhazakat","timestamp":"2018. március. 26. 13:13","title":"Így „bünteti” a Google a magyar webáruházakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edddf9d3-dc32-4601-8124-51029b7e54ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A mentőcsapat egyik tagja szerint a férfi azt hitte róluk, amikor megtalálták, hogy ők rendőrök, és azt kérdezte, mennyi bírságot fog kapni. ","shortLead":"A mentőcsapat egyik tagja szerint a férfi azt hitte róluk, amikor megtalálták, hogy ők rendőrök, és azt kérdezte...","id":"20180326_tengerparti_sziklak_kozott_talaltak_meg_egy_fotozo_magyar_turistat_del_angliaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edddf9d3-dc32-4601-8124-51029b7e54ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea85a8b0-66f5-44ca-8dc6-d849c56591c8","keywords":null,"link":"/vilag/20180326_tengerparti_sziklak_kozott_talaltak_meg_egy_fotozo_magyar_turistat_del_angliaban","timestamp":"2018. március. 26. 15:38","title":"Tilott helyre ment fotózni egy magyar turista Dél-Angliában, ki kellett menteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem kutatói olyan eljáráson dolgoznak, ami lebontaná az önvezető autók egyik legnagyobb \"korlátját\".","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem kutatói olyan eljáráson dolgoznak, ami lebontaná az önvezető autók egyik legnagyobb...","id":"20180326_onvezeto_auto_kod_vezetes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004083df-a5f4-41b7-98b5-b6122562cd9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180326_onvezeto_auto_kod_vezetes","timestamp":"2018. március. 26. 16:21","title":"Ha ez a technológiát \"beszerelik\", olyasmire lesznek képesek az önvezető autók, amire az ember sosem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef0cd4a9-3529-421b-aa04-8d3fabab8408","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A zeneipart továbbra is a streaming zeneszolgáltatások uralják, de a fizikai adathordozókon árult zenék eladása is jól teljesít.","shortLead":"A zeneipart továbbra is a streaming zeneszolgáltatások uralják, de a fizikai adathordozókon árult zenék eladása is jól...","id":"20180326_amerikai_zeneipar_digitalis_zeneletoltes_streaming_szolgaltatas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef0cd4a9-3529-421b-aa04-8d3fabab8408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0726a31-5e31-4f06-be29-cf67980c257b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_amerikai_zeneipar_digitalis_zeneletoltes_streaming_szolgaltatas","timestamp":"2018. március. 26. 16:03","title":"Ez tényleg meglepő: a bakelit- és cd-eladásokból már több pénz jön, mint a digitális letöltésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]