[{"available":true,"c_guid":"476ab002-276b-4bb0-a4f3-538b8386cd85","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Iroda (NVI) keddtől ellenőrzi a beérkezett levélszavazatok választót azonosító nyilatkozatait. Eddig csaknem háromezer levélszavazatot adtak le, ebből 818-at külképviseleteken; 2070 szavazatot levélben juttattak vissza az NVI-hez.\r

","shortLead":"A Nemzeti Választási Iroda (NVI) keddtől ellenőrzi a beérkezett levélszavazatok választót azonosító nyilatkozatait...","id":"20180402_Az_NVI_keddtol_ellenorzi_a_beerkezett_levelszavazatokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=476ab002-276b-4bb0-a4f3-538b8386cd85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f741e065-b4c8-4fd4-813d-fa02a8d243b9","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Az_NVI_keddtol_ellenorzi_a_beerkezett_levelszavazatokat","timestamp":"2018. április. 02. 13:58","title":"Az NVI keddtől ellenőrzi a beérkezett levélszavazatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"605494f4-a98d-4f77-b688-0bff7d662f07","c_author":"","category":"vilag","description":"Közel negyed századon át kereste elveszett gyermekét egy kínai család, s végül a hagyományos és modern módszerek keresztezésével sikerült újraegyesíteni a famíliát. ","shortLead":"Közel negyed századon át kereste elveszett gyermekét egy kínai család, s végül a hagyományos és modern módszerek...","id":"20180403_24_ev_utan_kerult_meg_a_gyerek_Kinaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=605494f4-a98d-4f77-b688-0bff7d662f07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3188654e-bc91-480f-b104-aa3f97843225","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_24_ev_utan_kerult_meg_a_gyerek_Kinaban","timestamp":"2018. április. 03. 13:51","title":"24 év után került meg a gyerek Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4b9a68-c2fd-4dea-8d83-cde3a147cef4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nukleáris háború kirobbanásakor tehet jó szolgálatot az amerikai légierő Doomsday, vagyis Végítélet nevű repülőgépe, mely speciális felszereltségének hála akár napokig is képes a levegőben maradni, és onnan ellentámadást indítani a mindenkori elnök parancsára. A különleges gépet nemrég a CNN újságírói is megnézhették.","shortLead":"Egy nukleáris háború kirobbanásakor tehet jó szolgálatot az amerikai légierő Doomsday, vagyis Végítélet nevű...","id":"20180403_atomhaboru_doomsday_repulogep_interkontinentalis_raketa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e4b9a68-c2fd-4dea-8d83-cde3a147cef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de9781c8-905e-4583-b6fd-9597d0e3bb29","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_atomhaboru_doomsday_repulogep_interkontinentalis_raketa","timestamp":"2018. április. 03. 20:03","title":"Nézze meg belülről: ez az a repülőgép, amit Végítéletnek hívnak, innen indíthatják az atomháborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mintegy 32 ezer afrikai menekült közül 16 ezret nyugati országok vettek volna át, további 16 ezer, menedékjogért folyamodó bevándorló pedig oltalmazotti státuszt kapott volna, és még legalább öt évig Izraelben maradhatott volna. Most nem tudni, mi lesz velük. ","shortLead":"Mintegy 32 ezer afrikai menekült közül 16 ezret nyugati országok vettek volna át, további 16 ezer, menedékjogért...","id":"20180403_Izrael_felmondta_az_ENSZszel_kotott_menekultmegallapodast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f6100b-25b5-4b44-bb21-5c2068024d58","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_Izrael_felmondta_az_ENSZszel_kotott_menekultmegallapodast","timestamp":"2018. április. 03. 15:55","title":"Izrael felmondta az ENSZ-szel kötött menekültmegállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f7b395-1de5-48aa-8bfd-6bb1c85d9950","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elnökválasztást tartanak ősszel Grúziában, és ha minden igaz, a grúz, majd ukrán állampolgárságától is megfosztott Szaakasvili is ringbe akar szállni. ","shortLead":"Elnökválasztást tartanak ősszel Grúziában, és ha minden igaz, a grúz, majd ukrán állampolgárságától is megfosztott...","id":"20180403_szaakasvili_nem_adja_fel_most_gruziaba_akar_visszaterni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7f7b395-1de5-48aa-8bfd-6bb1c85d9950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2139ba46-7e97-4f60-9815-6478cc17da27","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_szaakasvili_nem_adja_fel_most_gruziaba_akar_visszaterni","timestamp":"2018. április. 03. 15:19","title":"Szaakasvili nem adja fel, most Grúziába akar visszatérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef6fcb3-dbc1-46ed-88a0-dd4cd3dc36d0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megtekintésükhöz csak egy kiterjesztett valóság-appot kell letölteni.","shortLead":"A megtekintésükhöz csak egy kiterjesztett valóság-appot kell letölteni.","id":"20180403_Virtualis_divatbemutatokkal_szorja_tele_uzleteit_a_Zara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ef6fcb3-dbc1-46ed-88a0-dd4cd3dc36d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33dca34-5582-47fd-bef5-551ec2694a43","keywords":null,"link":"/kkv/20180403_Virtualis_divatbemutatokkal_szorja_tele_uzleteit_a_Zara","timestamp":"2018. április. 03. 14:14","title":"Virtuális divatbemutatókkal szórja tele üzleteit a Zara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a41626d7-f0f7-4ed9-85e1-860c56531294","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tíz éve a légitársaságok közül elsőként az Emirates engedélyezte, hogy az utasok repülés közben is kezdeményezhessenek és fogadhassanak telefonhívást, valamint szöveges üzenetet küldhessenek a mobiltelefonjukról. ","shortLead":"Tíz éve a légitársaságok közül elsőként az Emirates engedélyezte, hogy az utasok repülés közben is kezdeményezhessenek...","id":"20180403_emirates_fedelzeti_telefonalas_a_repulon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a41626d7-f0f7-4ed9-85e1-860c56531294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64df3066-5601-4c6b-80b4-8e4df84ca5b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_emirates_fedelzeti_telefonalas_a_repulon","timestamp":"2018. április. 03. 06:03","title":"Volt, aki 3 óra 50 percen át telefonált – miközben a repülőgépen ült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7d0f43f-1600-48eb-a78f-aad3a97d233c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első hírek szerint súlyos sérültjei is vannak a duisburgi Stadtbahnon kedden délután történt balesetnek. A 903-as vonalon rohant egymásba két szerelvény, egyelőre nem tudni, miért.","shortLead":"Az első hírek szerint súlyos sérültjei is vannak a duisburgi Stadtbahnon kedden délután történt balesetnek. A 903-as...","id":"20180403_csattant_ket_szerelveny_a_duisburgi_stadtbahnon_sokan_megserultek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7d0f43f-1600-48eb-a78f-aad3a97d233c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73d0f20-c275-46b8-8a77-331f8680ba39","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_csattant_ket_szerelveny_a_duisburgi_stadtbahnon_sokan_megserultek","timestamp":"2018. április. 03. 17:38","title":"Csattant két szerelvény a duisburgi Stadtbahnon, sokan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]