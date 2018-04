Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d6c015a-533c-41dd-90ab-91dfd0a83a89","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Valószínűleg a belvíz hozhatta felszínre a lépfene spóráit.","shortLead":"Valószínűleg a belvíz hozhatta felszínre a lépfene spóráit.","id":"20180405_lepfenetol_pusztult_el_sok_birka_szentesen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d6c015a-533c-41dd-90ab-91dfd0a83a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48aec8d5-822a-4a05-8d34-272b023f3dd3","keywords":null,"link":"/kkv/20180405_lepfenetol_pusztult_el_sok_birka_szentesen","timestamp":"2018. április. 05. 05:46","title":"Lépfenétől pusztult el sok birka Szentesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0669e3fc-3ff6-4790-a198-f4fcf6b07611","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pest megyében tisztul a kép.","shortLead":"Pest megyében tisztul a kép.","id":"20180406_Visszalepett_egy_LMPs_jelolt_a_DK_javara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0669e3fc-3ff6-4790-a198-f4fcf6b07611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab3798d-8a05-45bf-a4a7-3d5486682b71","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Visszalepett_egy_LMPs_jelolt_a_DK_javara","timestamp":"2018. április. 06. 11:53","title":"Kölcsönösen visszalépett egymás javára a DK és az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc23bcde-9cc6-48f2-b1c0-6f42aa11ac25","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hangrobbanás nélkül működő szuperszonikus, vagyis a hangnál gyorsabb repülőgépet készíttet a NASA. Az amerikai űrügynökség a Lockheed Martin amerikai vállalatot bízta meg a tervezéssel, építéssel és teszteléssel. ","shortLead":"Hangrobbanás nélkül működő szuperszonikus, vagyis a hangnál gyorsabb repülőgépet készíttet a NASA. Az amerikai...","id":"20180404_kulonleges_repulogepet_rendelt_a_NASA","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc23bcde-9cc6-48f2-b1c0-6f42aa11ac25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3650aa4-4387-451d-83c7-0fc6141696f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_kulonleges_repulogepet_rendelt_a_NASA","timestamp":"2018. április. 04. 17:55","title":"Különleges repülőgépet rendelt a NASA, csak csattanni fog, amikor átlépi a hangsebességet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec4f8fc0-5b90-4dc2-a31a-7ff1c4a02867","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Ha Simicska számolna azzal a lehetőséggel, hogy a saját milliárdjainak visszavételét támogatja, önmaga ellensége lenne. Ha azzal számol, hogy ezáltal kiváltja magát a gazemberek köréből, melyben vezető szerepet töltött be, kivásárolja magát a Jobbik plakátján említett lopós \"Ők\"-ből és bevásárolja magát a visszavevős \"Mi\"-be, akkor a saját érdekének megfelelően cselekszik.","shortLead":"Ha Simicska számolna azzal a lehetőséggel, hogy a saját milliárdjainak visszavételét támogatja, önmaga ellensége lenne...","id":"20180404_Revesz_Simicskat_a_bortonbe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec4f8fc0-5b90-4dc2-a31a-7ff1c4a02867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89ab341-a2b6-423a-a31f-c5f6c942085a","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Revesz_Simicskat_a_bortonbe","timestamp":"2018. április. 04. 16:10","title":"Révész: Simicskát a börtönbe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12854248-a70a-44f1-98bf-65c4820d7248","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Annyira abszurddá vált a politika, hogy a humoristákra lassan már semmi szükség – mondta a Heti Válasznak Litkai Gergely, a Dumaszínház alapítója.","shortLead":"Annyira abszurddá vált a politika, hogy a humoristákra lassan már semmi szükség – mondta a Heti Válasznak Litkai...","id":"20180405_litkai_gergely_semmilyen_kormanynak_nem_tesz_jot_ha_legitimacioja_az_ugyeskedes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12854248-a70a-44f1-98bf-65c4820d7248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3683b9b9-75f5-40dc-92cd-140b02e4458d","keywords":null,"link":"/kultura/20180405_litkai_gergely_semmilyen_kormanynak_nem_tesz_jot_ha_legitimacioja_az_ugyeskedes","timestamp":"2018. április. 05. 13:51","title":"Litkai Gergely: Semmilyen kormánynak nem tesz jót, ha legitimációja az ügyeskedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Együtt elnöke arra kéri a két ellenzéki pártot, hogy léptessék vissza a jelöltjeiket. ","shortLead":"Az Együtt elnöke arra kéri a két ellenzéki pártot, hogy léptessék vissza a jelöltjeiket. ","id":"20180406_juhasz_peter_konyorogne_is_az_lmpnek_es_a_momentumnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a55764d-8acd-4da1-b422-e54193d3043c","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_juhasz_peter_konyorogne_is_az_lmpnek_es_a_momentumnak","timestamp":"2018. április. 06. 07:34","title":"Juhász Péter könyörögne is az LMP-nek és a Momentumnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c495b71-0544-4099-90f3-a5199581c365","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felfoghatatlan következményei lehetnek a mesterséges intelligencia rohamtempójú fejlődésének: szakértői vélemények szerint hamarosan elérhetjük a szingularitást – azt az állapotot, amikor a gépek okosabbak lesznek, mint az ember – ami száz év alatt húszezer évnyi fejlődést hozhat – fogalmazott előadásában Pintér Róbert, az eNet kutatási igazgatója a SMART 2018 konferencián tartott előadásában.","shortLead":"Felfoghatatlan következményei lehetnek a mesterséges intelligencia rohamtempójú fejlődésének: szakértői vélemények...","id":"20180405_smart_2018_konferencia_mesterseges_intelligencia_munka","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c495b71-0544-4099-90f3-a5199581c365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0414d0-380d-48f5-a243-959117eb046c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180405_smart_2018_konferencia_mesterseges_intelligencia_munka","timestamp":"2018. április. 05. 23:23","title":"20 000 évnyit fejlődhetünk a következő 100 évben, és munka nélkül is lehet fizetésünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25fa04c8-80ec-4b65-8bf5-f3fd4829da70","c_author":"I.N./hvg.hu","category":"elet","description":"Új helyszínen, 160 magyar és külföldi pincészet, húsz mesterkurzus, világhírű borászok, borszakértők és borszakírók részvételével tartják a VinCE Budapest 2018 Wine Show-t április 5. és 7. között a Várkert Bazárban.







","shortLead":"Új helyszínen, 160 magyar és külföldi pincészet, húsz mesterkurzus, világhírű borászok, borszakértők és borszakírók...","id":"20180404_Borvilagos_napok_Budapesten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25fa04c8-80ec-4b65-8bf5-f3fd4829da70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b039d1ad-a35e-4efa-88a7-bd2724d26204","keywords":null,"link":"/elet/20180404_Borvilagos_napok_Budapesten","timestamp":"2018. április. 04. 16:40","title":"Borvilágos napok Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]