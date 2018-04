Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3472948b-7395-4b70-b491-2a374a813594","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szavazásra várók hármas sorokban körbeállják a háztömböt, ahol a szavazóhelyiség van.","shortLead":"A szavazásra várók hármas sorokban körbeállják a háztömböt, ahol a szavazóhelyiség van.","id":"20180408_Video_A_Bocskai_uton_orakat_kell_varni_a_szavazasra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3472948b-7395-4b70-b491-2a374a813594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ac25554-19fd-425b-8349-ea27f4707b7f","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Video_A_Bocskai_uton_orakat_kell_varni_a_szavazasra","timestamp":"2018. április. 08. 19:02","title":"Videó: A Bocskai úton órákat kell várni a szavazásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d8328f-3a90-4b89-8241-ae5a0804068d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választók több mint 13 százaléka ment el voksolni reggel 9-ig.","shortLead":"A választók több mint 13 százaléka ment el voksolni reggel 9-ig.","id":"20180408_Itt_a_legujabb_reszveteli_adat_ujabb_rekord","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9d8328f-3a90-4b89-8241-ae5a0804068d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5099c15e-43a4-4f60-afa6-ee0c415ed4e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Itt_a_legujabb_reszveteli_adat_ujabb_rekord","timestamp":"2018. április. 08. 09:46","title":"Itt a legújabb részvételi adat, újabb rekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8f6694-05e8-4ab5-b061-c65273cd5d3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s politikus az utolsó percben lépett vissza Hadházy Ákos javára Szekszárdon.","shortLead":"Az MSZP-s politikus az utolsó percben lépett vissza Hadházy Ákos javára Szekszárdon.","id":"20180408_Hadhazy_Sok_helyen_nem_huztak_le_a_visszalepett_Harangozo_Tamas_nevet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b8f6694-05e8-4ab5-b061-c65273cd5d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d01acb7-d1ee-4a85-ace3-981ef1cfec68","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Hadhazy_Sok_helyen_nem_huztak_le_a_visszalepett_Harangozo_Tamas_nevet","timestamp":"2018. április. 08. 12:53","title":"Hadházy: Sok helyen nem húzták le a visszalépett Harangozó Tamás nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129b0db0-d2d9-4db4-8d9d-4d5710f02951","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy vita volt, és nem az történt, amit a kormánypárti tagok szerettek volna.","shortLead":"Nagy vita volt, és nem az történt, amit a kormánypárti tagok szerettek volna.","id":"20180408_Picit_serult_boritekkal_sem_fogadjak_el_a_levelszavazatokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=129b0db0-d2d9-4db4-8d9d-4d5710f02951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24e6929-8b29-4d85-8131-0fc87ef3c36c","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Picit_serult_boritekkal_sem_fogadjak_el_a_levelszavazatokat","timestamp":"2018. április. 08. 17:57","title":"Picit sérült borítékkal sem fogadják el a levélszavazatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e4dcc3-688c-40cc-883f-ff4d770b796a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Észak-Rajna-Vesztfáliában található Münster óvárosában teraszon ülő emberek közé hajtott egy kisteherautó szombat délután. A jó idő miatt tele volt a környék. Három ember meghalt és sokan megsérültek. A támadó valószínűleg egy pszichés gondokkal küszködő német férfi volt, aki a helyszínen lelőtte magát.","shortLead":"Az Észak-Rajna-Vesztfáliában található Münster óvárosában teraszon ülő emberek közé hajtott egy kisteherautó szombat...","id":"20180407_tomegbe_hajtott_egy_auto_munsterben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44e4dcc3-688c-40cc-883f-ff4d770b796a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ef93d37-a86f-4c20-9e28-5de9a10aa51e","keywords":null,"link":"/vilag/20180407_tomegbe_hajtott_egy_auto_munsterben","timestamp":"2018. április. 07. 17:01","title":"Tömegbe hajtott egy kisteherautó Münsterben, egy labilis német férfi vezette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51506608-7b0e-4c95-9cc1-42b6e1391d58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180408_facebook_kamuprofilok_torlese_madarhatarozo_zacher_gabor_fuggoseg_intel_i9_laptopok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51506608-7b0e-4c95-9cc1-42b6e1391d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc38ae3-82f1-47e0-87d5-0d08e5e4a016","keywords":null,"link":"/tudomany/20180408_facebook_kamuprofilok_torlese_madarhatarozo_zacher_gabor_fuggoseg_intel_i9_laptopok","timestamp":"2018. április. 08. 12:00","title":"Ez történt: tömeges törlésbe kezdett a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240768eb-6346-4dd5-b663-1a66a9217b1e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szavazási levélcsomagokat csak személyesen lehet átvenni.","shortLead":"A szavazási levélcsomagokat csak személyesen lehet átvenni.","id":"20180407_","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=240768eb-6346-4dd5-b663-1a66a9217b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a739a748-b07d-4028-8e1f-4ac820b15360","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_","timestamp":"2018. április. 07. 08:12","title":"Ma lehet utoljára átvenni a szavazási levélcsomagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2018-as választásokra való részvételre buzdítja hazai felhasználóit ma a Google és a Facebook is. Ez utóbbi tehetett be a Nemzeti Választási Iroda oldalának is.","shortLead":"A 2018-as választásokra való részvételre buzdítja hazai felhasználóit ma a Google és a Facebook is. Ez utóbbi tehetett...","id":"20180408_valasztas_2018_as_valasztasok_google_facebook","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123eec8e-9053-4763-931d-a009301ee564","keywords":null,"link":"/tudomany/20180408_valasztas_2018_as_valasztasok_google_facebook","timestamp":"2018. április. 08. 10:08","title":"Felkelt az ország, leállt a választás oldala – alighanem a Facebook miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]