Diadalmámor és totális összeomlás - ez maradt a 2018-as parlamenti választás után, középút nem maradt senkinek. Magyarország tehát egyrészt olyan maradt, mint volt immár nyolc évig, eközben mégis egészen más lett, mint április 8-án reggel volt. A nagy kérdés most az: hogy jutottunk idáig, és mi jön most. Igyekszünk válaszokat találni.

Szegény, kis falvakban nagyot tarolt a Fidesz – a G7 cikke végigvett pár kistelepülést, ahol nagy részvétel mellett elsöprő Fidesz-győzelem született.

Csak pár példa:

Gadna – 263 szavazópolgár közül 217-en mentek el (82,51%-os részvétel), 211 Fideszre szavazott, az MSZP-s Gúr Nándor 2 szavazatot kapott

Rinyabesenyő – 143 választópolgár közül 93-an mentek el, 67-en szavaztak a Fideszre, 15-en a Jobbikra

Szakácsi – 88 lakos közül 69-en mentek el szavazni, ez 78,4%, 64-en a fideszes jelöltre szavaztak.

Tornanádaska – 383 lakos közül 272-en mentek el (71%-os részvétel), 266-an a Fideszre szavaztak.

Rinyabesenyő somogyi falu, a többi mind Borsod-Abaúj-Zemplén megyei.

© Reviczky Zsolt

Pár hete voltunk Gyöngyöspatán, ahol a kampányban azt tapasztaltuk, hogy a nem roma közösség inkább ellenzéki érzelmű, míg a közmédiából tájékozódó romák a Fidesz pártján voltak. A gyöngyöspatai romák nagy része mélyszegénységben él, sokuk funkcionális analfabéta, munkát nehéz találniuk, az álláshirdetőknél rasszizmust tapasztalnak. Mindnek alapvető élmény és félelem a 2011-es demonstratív szélsőjobboldali fenyegetés, járőrözés, amely erőszakba torkollott. Az erőszak elmúlt, de a sebek nem hegedtek be, a romák máig félnek, hogy visszajönnek a gárdisták. A migránsoktól viszont nagyon félnek – attól tartanak a köztévé híradásai és propagandája nyomán, hogy migránsokat költöztetnek a folyóvíz nélküli, palackos gázzal működő, nyomorúságos házakba.

A választás a következőképpen alakult a városban: 1230 választópolgárból 68,78%-os részvétel mellett Horváth László fideszes jelölt 765 szavazattal, 62 százalékot kapva nyert, Vona Gábor 436 szavazattal második lett.

Elértünk pár helyi romát, hogy megtudjuk, milyen volt a szavazási hangulat és hajlandóság. Egyikük arról beszélt, még mindig félnek attól, hogy a Jobbik visszahozza a Gárdát, ha hatalomra kerül, ezért szóba sem jöhetett, hogy rájuk szavaznak. Persze a migránsoktól is nagyon féltek a leginkább közmunkából élő romák. Ennek lehetősége, a közmunka, és a különböző munkalehetőségek miatt is álltak a Fidesz pártjára. De találkoztunk olyan véleménnyel is, hogy "Soros György mindenkit megvett, csak a Fideszt nem". A közösség örül a Fidesz kétharmados győzelmének, "a Fidesz nagyon jó párt, Orbán Viktor jól irányítja az országot".