Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90875416-b172-4f38-824e-b0a4636410f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lemond az Együtt elnöksége, a párt sorsáról a tagság dönt.","shortLead":"Lemond az Együtt elnöksége, a párt sorsáról a tagság dönt.","id":"20180409_Juhasz_Peter_szintiszta_lelkiismerettel_allunk_a_valasztok_ele","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90875416-b172-4f38-824e-b0a4636410f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7264f803-48f8-4c94-a1d7-cc0815e1fb32","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Juhasz_Peter_szintiszta_lelkiismerettel_allunk_a_valasztok_ele","timestamp":"2018. április. 09. 01:01","title":"Juhász Péter: \"színtiszta lelkiismerettel állunk a választók elé\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a21199-797a-4637-a6c8-a9b0cb2d5a67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lakatos Béla korábban fideszes volt és miközben ő Ács polgármestere, elindult a Momentum színeiben a választásokon. De kikapott és levonta a konzekvenciákat.","shortLead":"Lakatos Béla korábban fideszes volt és miközben ő Ács polgármestere, elindult a Momentum színeiben a választásokon. De...","id":"20180408_Lemond_Acs_polgarmestere_mert_kikapott_a_valasztason_a_Momentum_szineiben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37a21199-797a-4637-a6c8-a9b0cb2d5a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0943ebb0-cdb7-4b02-a8ea-1b66de4a29e4","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Lemond_Acs_polgarmestere_mert_kikapott_a_valasztason_a_Momentum_szineiben","timestamp":"2018. április. 08. 22:14","title":"Lemond Ács polgármestere, mert kikapott a választáson a Momentum színeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75b0e13-fe28-4b38-a494-07668a8f7e31","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Dobos Menyhért szerint nagy figyelmet fordítottak a kiegyensúlyozottságra, s az előírtakon kívül a közmédia külön időt biztosított a pártok bemutatkozására.","shortLead":"Dobos Menyhért szerint nagy figyelmet fordítottak a kiegyensúlyozottságra, s az előírtakon kívül a közmédia külön időt...","id":"20180408_A_kozmedia_vezetoje_szerint_hitelesen_es_pontosan_tajekoztattak_a_kampany_alatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b75b0e13-fe28-4b38-a494-07668a8f7e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"088e73e3-bbe1-4acd-bf8e-adc661a97619","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_A_kozmedia_vezetoje_szerint_hitelesen_es_pontosan_tajekoztattak_a_kampany_alatt","timestamp":"2018. április. 08. 13:29","title":"A közmédia vezetője szerint hitelesen és pontosan tájékoztattak a kampány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb90d9-2918-4ca7-8005-ffaa97735e10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rövid, de velős Facebook-posztban reagált az újabb Fidesz-győzelemre az LMP társelnöke, aki bár az éjjel benyújtotta a pártvezetésről szóló lemondását, azt ígérte, ettől még nem szabadulnak meg tőle Orbánék. ","shortLead":"Rövid, de velős Facebook-posztban reagált az újabb Fidesz-győzelemre az LMP társelnöke, aki bár az éjjel benyújtotta...","id":"20180409_Hadhazy_Ne_gondolja_a_Fidesz_hogy_megszabadult_tolem","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5bb90d9-2918-4ca7-8005-ffaa97735e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"339e1f2e-9dfa-4f92-8fe7-18349e24871d","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Hadhazy_Ne_gondolja_a_Fidesz_hogy_megszabadult_tolem","timestamp":"2018. április. 09. 06:22","title":"Hadházy: \"Ne gondolja a Fidesz, hogy megszabadult tőlem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb544e4-07d0-47a6-8d1d-84a6f7b0296a","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Ahogy telnek az évek Orbán Viktor alatt, úgy válik a kormányfő egyre magányosabbá a csúcson. Ez 2018-ban kiteljesedett. Most már a párt is inkább visszahúzta, mint segítette. Gergely Márton gyorselemzése.","shortLead":"Ahogy telnek az évek Orbán Viktor alatt, úgy válik a kormányfő egyre magányosabbá a csúcson. Ez 2018-ban kiteljesedett...","id":"20180410_Gergely_Marton_Nagyobb_ur_o_mint_az_Isten_Orban_lesz_a_fejedelem","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecb544e4-07d0-47a6-8d1d-84a6f7b0296a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"536065d7-50e6-4c0c-bfdc-ee099846a210","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Gergely_Marton_Nagyobb_ur_o_mint_az_Isten_Orban_lesz_a_fejedelem","timestamp":"2018. április. 09. 06:00","title":"Nagyobb úr ő, mint az Isten, Orbán lesz a fejedelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ad9a063-ffd6-4a3d-8ba7-c5371b99cbd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogy a külhoni segítőknek csak a mozgósításban lesz-e szerepe, vagy az ukrán határhoz közeli tömeges átjelentkezésekről van szó a XXI. kerületben is, egyelőre nem tudni. ","shortLead":"Hogy a külhoni segítőknek csak a mozgósításban lesz-e szerepe, vagy az ukrán határhoz közeli tömeges átjelentkezésekről...","id":"20180408_Hataron_tuli_csapatokkal_mozgosit_a_Fidesz_Csepelen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ad9a063-ffd6-4a3d-8ba7-c5371b99cbd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d67bbf-df94-4aca-9fab-922af335434b","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Hataron_tuli_csapatokkal_mozgosit_a_Fidesz_Csepelen","timestamp":"2018. április. 08. 13:12","title":"Határon túli csapatokkal mozgósít a Fidesz Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8863f1b6-646f-4234-89b0-1f5e9c475e84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azon dől el a választás, mennyire jól mobilizálják az ellenzéki pártok a szimpatizánsaikat.","shortLead":"Azon dől el a választás, mennyire jól mobilizálják az ellenzéki pártok a szimpatizánsaikat.","id":"20180407_Itt_az_uj_Medianfelmeres_billeg_a_ketharmad_egyket_valasztokerulet_donthet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8863f1b6-646f-4234-89b0-1f5e9c475e84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c15ee8-4033-4570-b561-987cdc475362","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Itt_az_uj_Medianfelmeres_billeg_a_ketharmad_egyket_valasztokerulet_donthet","timestamp":"2018. április. 07. 20:11","title":"Itt az új Medián-felmérés: billeg a kétharmad, egy-két választókerület dönthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd41d963-d83a-49d5-9189-194469ff57e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szigethalom több szavazókörében is ki kell cserélni az urnákat, mert azok állítólag nem bírják el a sok nagyméretű szavazólapot. ","shortLead":"Szigethalom több szavazókörében is ki kell cserélni az urnákat, mert azok állítólag nem bírják el a sok nagyméretű...","id":"20180408_A_nagy_reszvetel_miatt_ki_kell_cserelni_a_szigethalmi_urnakat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd41d963-d83a-49d5-9189-194469ff57e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c62c8d8-60c7-4e6a-9133-e935e4d06423","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_A_nagy_reszvetel_miatt_ki_kell_cserelni_a_szigethalmi_urnakat","timestamp":"2018. április. 08. 16:02","title":"A nagy részvétel miatt ki kell cserélni a szigethalmi urnákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]