Diadalmámor és totális összeomlás - ez maradt a 2018-as parlamenti választás után, középút nem maradt senkinek. Magyarország tehát egyrészt olyan maradt, mint volt immár nyolc évig, eközben mégis egészen más lett, mint április 8-án reggel volt. A nagy kérdés most az: hogy jutottunk idáig, és mi jön most. Igyekszünk válaszokat találni.

Mint korábban megírtuk, Talpra, magyar, hív a szabadság címmel kormányellenes tüntetés szerveződik vasárnap estére a Kossuth térre, melynek szervezői között szerepel a Független Diákparlament egyik tagja, és az elmúlt hónapok diáktüntetéseinek arca, Gyetvai Viktor is.

Rékasi Zsigmond, Rékasi Károly és Détár Enikő fia ugyancsak résztvevője a szerveződő demonstrációnak, aki a Hír TV Egyenesen című műsorában azt mondta:

Ha a magyar emberek nem fognak össze a jelenlegi rendszer ellen, akkor egyre lehetetlenebb lesz majd Magyarországon élni

"Lehet, hogy mi már nem fogunk Magyarországon gyereket nevelni vagy itt leélni az életünket, pedig én nagyon szeretném, tényleg nagyon szeretném" - folytatta az aktivista.

"És a barátaimmal és az ismerőseimmel is együtt mind, és gondolom, mind, akik itt ülnek, a stúdióban vagy akár a televízió túloldalán, gondolom azért is nézik az adást, de ez egyre lehetetlenebb. És hogyha most az emberek nem állnak ki ez ellen, és tényleg most már a magyarságnak sajnos ez egy tulajdonsága, hogy nagyon sokáig tűr, és csak aztán reagál egyszer. Reagáljunk most, és ténylegesen legyen megint egy összetartó Magyarországunk."

A felvételt alább nézheti meg.

Rékasi Zsigmond legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy részt vett az év eleji diáktüntetéseken, ami után rendőrök jelentek meg nála, és mindkét számítógépét lefoglalták. Rékasi az eljárást megfélemlítésként értékelte, szerinte így próbálták megakadályozni, hogy meg tudják szervezni a február 9-i tüntetést. A rendőrségen akkor azt mondták, graffitizés miatt nyomoznak.