Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"321ea99c-15a4-4928-b2f0-258a635f10e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több jel utalt arra a választás előtt, hogy a rezsibiztos Németh Szilárd 2014-ben elbukott választókerületébe határon túlról importálhat szavazókat a Fidesz. A gyanú beigazolódott: csepeli szavazókörök delegáltjainak tucatjai számoltak be a hvg.hu-nak turistaként viselkedő, magyarul sok esetben nem is tudó, tolmácsra szoruló szavazókról. A körzetet mellesleg így sem tudta visszahódítani együttes riválisától a Fidesz alelnöke. ","shortLead":"Több jel utalt arra a választás előtt, hogy a rezsibiztos Németh Szilárd 2014-ben elbukott választókerületébe határon...","id":"20180412_csepel_hataron_tuli_szavazok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=321ea99c-15a4-4928-b2f0-258a635f10e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8f9b0c-affc-4d6b-b907-fe04d7c00950","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_csepel_hataron_tuli_szavazok","timestamp":"2018. április. 12. 06:30","title":"Csepelen is határon túli voksturistákkal próbálhatta bebiztosítani magát a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2071388-5866-4d1e-b2e6-0e314624b09b","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Fantasztikus hírünk van a zenekedvelő grafomán olvasóinknak! Mostantól híres dalszerzők, például John Lennon vagy Leonard Cohen gyöngybetűit használhatjuk a szövegszerkesztőnkben, ha letöltjük a zenészeknek tulajdonított betűtípusokat. Mielőtt azonban hozzá látna cohenizáló kisregényéhez, töltse ki az alábbi, rövid kvízünket!","shortLead":"Fantasztikus hírünk van a zenekedvelő grafomán olvasóinknak! Mostantól híres dalszerzők, például John Lennon vagy...","id":"20180410_Felismeri_a_legendas_zeneszek_kezirasat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2071388-5866-4d1e-b2e6-0e314624b09b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24fa2377-8277-4c4a-9f4a-3d0ca4456838","keywords":null,"link":"/elet/20180410_Felismeri_a_legendas_zeneszek_kezirasat","timestamp":"2018. április. 10. 14:42","title":"Felismeri a legendás zenészek kézírását?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Már nem létezik az a törvényes politikai rend, amelyet demokratáknak el kell fogadniuk és tiszteletben kell tartaniuk. Ahhoz, hogy demokratikus rendben élhessünk, a jelenlegit fel kell borítani. Vélemény.","shortLead":"Már nem létezik az a törvényes politikai rend, amelyet demokratáknak el kell fogadniuk és tiszteletben kell tartaniuk...","id":"20180411_Revesz_Kell_aki_folkel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d08cdf9-7488-4579-9290-e5a844a27fc8","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Revesz_Kell_aki_folkel","timestamp":"2018. április. 11. 17:10","title":"Révész: Kell, aki fölkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2081d319-7661-4144-a010-dd3a6ddfd968","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok és szövetségesei megtorló légicsapásokat terveznek az Aszad-rezsim ellen a dúmai, valószínűleg vegyifegyver-támadás miatt. Az Eurocontrol nem nevezte meg, mely országoktól ered a potenciális rakétafenyegetés.","shortLead":"Az Egyesült Államok és szövetségesei megtorló légicsapásokat terveznek az Aszad-rezsim ellen a dúmai, valószínűleg...","id":"20180411_figyelmeztetest_adott_ki_az_eurocontrol_a_sziria_ellen_tervezett_legicsapasok_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2081d319-7661-4144-a010-dd3a6ddfd968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d807e10-5a14-4050-bf38-5d6bf7b63e93","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_figyelmeztetest_adott_ki_az_eurocontrol_a_sziria_ellen_tervezett_legicsapasok_miatt","timestamp":"2018. április. 11. 05:40","title":"Figyelmeztetést adott ki az Eurocontrol a Szíria ellen tervezett légicsapások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21934833-e5cb-4a80-9253-51c0d0acebd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabálytalanságokat tárt fel és 250 ezer euró visszafizetését indítványozta a csalás elleni hivatal a pártirodává alakult fehérgyarmati oktatási központ ügyében.","shortLead":"Szabálytalanságokat tárt fel és 250 ezer euró visszafizetését indítványozta a csalás elleni hivatal a pártirodává...","id":"20180412_Negyedmillio_eurot_kerne_vissza_az_OLAF_a_Fideszirodava_valtozott_latogatokozpont_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21934833-e5cb-4a80-9253-51c0d0acebd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1a2d7c-6aa5-460a-b2a7-ae8381d406b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Negyedmillio_eurot_kerne_vissza_az_OLAF_a_Fideszirodava_valtozott_latogatokozpont_miatt","timestamp":"2018. április. 12. 10:31","title":"Negyedmillió eurót kérne vissza az OLAF a Fidesz-irodává változott látogatóközpont miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5cdfb07-885a-47bf-bf02-5af6f6e9c8d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A népegészségügyi termékadó és a magas áfa miatt közelítőleg sem tudnak olyan feltételeket biztosítani a gyártók, mint amit külföldön kapnak a dolgozók.","shortLead":"A népegészségügyi termékadó és a magas áfa miatt közelítőleg sem tudnak olyan feltételeket biztosítani a gyártók, mint...","id":"20180411_Keseru_szajiz__vegre_magara_talalt_a_hazai_edessegipar_erre_elmegy_a_munkaero","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5cdfb07-885a-47bf-bf02-5af6f6e9c8d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f45fc0-e47a-4e4e-8ebd-efbcd6675360","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_Keseru_szajiz__vegre_magara_talalt_a_hazai_edessegipar_erre_elmegy_a_munkaero","timestamp":"2018. április. 11. 10:47","title":"Keserű szájíz – végre magára talált a hazai édesipar, erre elmegy a munkaerő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5819e6d9-d4c5-457b-ab72-dc0d22f6db50","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egészítsen ki tíz verset!","shortLead":"Egészítsen ki tíz verset!","id":"20180411_Ej_mi_a_ko__tenyleg_ismeri_a_magyar_verseket_Kviz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5819e6d9-d4c5-457b-ab72-dc0d22f6db50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92732dc-fd74-4763-8b48-24e81f82c2f5","keywords":null,"link":"/elet/20180411_Ej_mi_a_ko__tenyleg_ismeri_a_magyar_verseket_Kviz","timestamp":"2018. április. 11. 15:45","title":"Ej, mi a kő! – avagy mennyire ismeri a magyar verseket? Kvíz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nagyobb kihívásra vágyóknak kedvező új fejlődési rendszert és eddig nem látott gyakorlatokat is hoz a Duolingo eddigi talán legnagyobb, várhatóan jövőre érkező frissítése. ","shortLead":"A nagyobb kihívásra vágyóknak kedvező új fejlődési rendszert és eddig nem látott gyakorlatokat is hoz a Duolingo eddigi...","id":"20180411_duolingo_ingyenes_nyelvtanulas_mobilrol_hallott_szovegertes_idegen_nyelven","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d2101d-71ec-4074-905c-1ba14a2887a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_duolingo_ingyenes_nyelvtanulas_mobilrol_hallott_szovegertes_idegen_nyelven","timestamp":"2018. április. 11. 10:03","title":"Nagyot változik a Duolingo, még komolyabb szinten tanulhat teljesen ingyen nyelveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]