[{"available":true,"c_guid":"be29d57d-6bf2-4e1e-90f0-0d3d46f2affc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiss Tibor Noé szerint csak magunkra számíthatunk, sem a kormánytól, sem az ellenzéktől nem várhatunk semmit, így ahhoz, hogy egyszer majd mindannyian egy normális országban éljünk, el kell kezdenünk beszélgetni egymással.","shortLead":"Kiss Tibor Noé szerint csak magunkra számíthatunk, sem a kormánytól, sem az ellenzéktől nem várhatunk semmit...","id":"20180412_Most_mar_tenyleg_csak_valami_csendes_ideologiamentes_forradalom_segithetne_rajtunk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be29d57d-6bf2-4e1e-90f0-0d3d46f2affc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"776bd922-22b6-4ff2-8dd8-0f2d4a235dc3","keywords":null,"link":"/kultura/20180412_Most_mar_tenyleg_csak_valami_csendes_ideologiamentes_forradalom_segithetne_rajtunk","timestamp":"2018. április. 12. 16:35","title":"„Most már tényleg csak valami csendes, ideológiamentes forradalom segíthetne rajtunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b2dd4bb-d003-4c7b-81a0-d6bbb5946d73","c_author":"Gáti Júlia","category":"gazdasag","description":"Tíz év után megválik a Róbert Károly Magánkórház Zrt.-től Lantos Csaba, milliárdos befektető. A széles körben \"Róbert Gida\"-ként emlegetett, 55 ágyas járó- és fekvőbeteg-intézmény évekig ráfizetéssel működött, mostanra azonban elérte az évi 2 milliárd forintos árbevételt és a 140 millió forintos adózás előtti nyereséget. ","shortLead":"Tíz év után megválik a Róbert Károly Magánkórház Zrt.-től Lantos Csaba, milliárdos befektető. A széles körben \"Róbert...","id":"20180411_Eladja_magankorhazat_a_magyar_milliardos_Robert_Gida_uj_gazdat_kap","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b2dd4bb-d003-4c7b-81a0-d6bbb5946d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e388f5b-ce6d-4092-b4f4-cb97751c2a9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_Eladja_magankorhazat_a_magyar_milliardos_Robert_Gida_uj_gazdat_kap","timestamp":"2018. április. 11. 08:16","title":"Eladja magánkórházát a magyar milliárdos, \"Róbert Gida\" új gazdát kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128a6eb2-fb23-4829-81c7-8506470856ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Róna Dániel a Corvinus Politikatudományi Intézetének egyetemi tanársegédje, aki az elmúlt hónapokban az MSZP-Párbeszédet segítette tanácsaival. Vele csinált interjút a Magyar Narancs.","shortLead":"Róna Dániel a Corvinus Politikatudományi Intézetének egyetemi tanársegédje, aki az elmúlt hónapokban...","id":"20180411_A_migranskampany_hozta_a_Fidesz_uj_szavazoit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=128a6eb2-fb23-4829-81c7-8506470856ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd408f83-6862-4f8a-b185-87410b898630","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_A_migranskampany_hozta_a_Fidesz_uj_szavazoit","timestamp":"2018. április. 11. 10:43","title":"A migránskampány hozta a Fidesz új szavazóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62fe7670-e665-4ddc-9583-d9dd7c0684a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az algériai főváros, Algír közelében történt szerdai repülőgép-katasztrófa okai továbbra sem ismertek. ","shortLead":"Az algériai főváros, Algír közelében történt szerdai repülőgép-katasztrófa okai továbbra sem ismertek. ","id":"20180411_Megjottek_elso_kepek_a_257_ember_halalat_okozo_legikatasztrofarol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62fe7670-e665-4ddc-9583-d9dd7c0684a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5948be-60b8-46e8-a5de-3e5d3e6f48a1","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_Megjottek_elso_kepek_a_257_ember_halalat_okozo_legikatasztrofarol","timestamp":"2018. április. 11. 18:16","title":"Megjöttek az első képek a 257 ember halálát okozó légikatasztrófáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f85f9a-08ce-4a83-9198-66d67edff232","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Továbbra is folyamatosan érkeznek külföldi politikai, gazdasági, sport- és társadalmi vezetőknek a választási győzelemhez gratuláló levelei Orbán Viktor hivatalába.","shortLead":"Továbbra is folyamatosan érkeznek külföldi politikai, gazdasági, sport- és társadalmi vezetőknek a választási...","id":"20180412_orban_viktor_gratulaciok_valasztasi_gyozelem","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18f85f9a-08ce-4a83-9198-66d67edff232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59534a6c-fe1b-468a-bb5c-fee1acd13cf9","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_orban_viktor_gratulaciok_valasztasi_gyozelem","timestamp":"2018. április. 12. 10:21","title":"Tovább gyűlnek a gratulációk, már a Seychelles-szigetek államfője is írt Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az állam segítségével építik meg a szállodát, amelyet Mészáros Lőrinc egyik érdekeltsége üzemeltethet.","shortLead":"Az állam segítségével építik meg a szállodát, amelyet Mészáros Lőrinc egyik érdekeltsége üzemeltethet.","id":"20180411_Nyiregyhazan_lesz_szallodaja_Meszaros_Lorincnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3b3812-40fc-4f7b-99ce-c75f52184413","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180411_Nyiregyhazan_lesz_szallodaja_Meszaros_Lorincnek","timestamp":"2018. április. 11. 13:46","title":"Nyíregyházán lesz szállodája Mészáros Lőrincnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"614fe8f9-5f5c-4fe1-b001-98ed6f04aabb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Adidas idén két új, páronként 11, a tengerből kihalászott műanyag palack felhasználásával előállított futócipőt dob piacra. A lábbelikbe ráadásul most egy NFC-chipet is beépítenek.","shortLead":"Az Adidas idén két új, páronként 11, a tengerből kihalászott műanyag palack felhasználásával előállított futócipőt dob...","id":"20180411_adidas_parley_ultraboost_x_parley_primeknit_cipo_futocipo_muanyagpalack_nfc_chip_kornyezetvedelem_sportcipo_kornyezettudatos_ruhazat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=614fe8f9-5f5c-4fe1-b001-98ed6f04aabb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1011b7-6ca3-4b17-a7e6-b2653bd8863e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_adidas_parley_ultraboost_x_parley_primeknit_cipo_futocipo_muanyagpalack_nfc_chip_kornyezetvedelem_sportcipo_kornyezettudatos_ruhazat","timestamp":"2018. április. 11. 17:03","title":"Páronként 11 db műanyag palackot halásztatott ki az Adidas az óceánból azért, hogy megcsinálja új cipőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapvető választási információkkal sincsen tisztában a magyarok jó része – derül ki abból a kutatásból, amelyet a Political Capital készített a Závecz Research közreműködésével.","shortLead":"Az alapvető választási információkkal sincsen tisztában a magyarok jó része – derül ki abból a kutatásból, amelyet...","id":"20180411_kutatas_valasztasi_informaciok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df8497e-1c11-46f7-b74d-47f868bdb3cb","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_kutatas_valasztasi_informaciok","timestamp":"2018. április. 11. 17:03","title":"Ijesztően tájékozatlanok a magyarok a választással kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]