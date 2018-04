Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6f9b55f-135c-4ae0-9e71-4940a73a8b7d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csík Zoltán igazgatósági tag távozik a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó csatorna vezetőségéből. ","shortLead":"Csík Zoltán igazgatósági tag távozik a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó csatorna vezetőségéből. ","id":"20180416_Meszaros_Lorinc_embere_otthagyja_az_Echo_TVt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6f9b55f-135c-4ae0-9e71-4940a73a8b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f84368-d49b-4db0-ac80-1fd80791b405","keywords":null,"link":"/kkv/20180416_Meszaros_Lorinc_embere_otthagyja_az_Echo_TVt","timestamp":"2018. április. 16. 16:38","title":"Mészáros Lőrinc embere otthagyja az Echo Tv-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"946d03c5-8199-4884-9c8b-59e344647cce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Konkrét számot nem közöltek, csak annyit, hogy a leépítés a menedzsmentet is érinti.","shortLead":"Konkrét számot nem közöltek, csak annyit, hogy a leépítés a menedzsmentet is érinti.","id":"20180417_csoportos_letszamleepites_a_hirtvben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=946d03c5-8199-4884-9c8b-59e344647cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7d5503-9c63-4b57-96f4-0c868c22fa2e","keywords":null,"link":"/kkv/20180417_csoportos_letszamleepites_a_hirtvben","timestamp":"2018. április. 17. 16:58","title":"Csoportos létszámleépítés a HírTV-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff98d26-d052-49a9-87da-427b74df9678","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rengetegen felháborodtak azon, hogy a Facebook felelőtlenül kezeli az adataikat. Aztán most kiderült, hiába adott ehhez új eszközöket is az oldal, az emberek többsége pár kattintásra sem hajlandó a saját érdekében.","shortLead":"Rengetegen felháborodtak azon, hogy a Facebook felelőtlenül kezeli az adataikat. Aztán most kiderült, hiába adott ehhez...","id":"20180417_facebook_felhasznalok_adatvedelmi_beallitasok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ff98d26-d052-49a9-87da-427b74df9678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ce5a2b-d1c7-4705-b781-f1412a5dccb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180417_facebook_felhasznalok_adatvedelmi_beallitasok","timestamp":"2018. április. 17. 06:03","title":"Kiderült, hogy a Facebook-felhasználók nagy részének csak a szája nagy – de hármat sem kattintana saját érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39a8e71c-aa9e-498a-b230-4f7eb761f515","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem akarnak politikai harcot vívni Magyarországgal, de a nyelvtörvényre vonatkozó követeléseket nem hajlandók teljesíteni. ","shortLead":"Nem akarnak politikai harcot vívni Magyarországgal, de a nyelvtörvényre vonatkozó követeléseket nem hajlandók...","id":"20180417_Ukrajna_uzent_Budapestnek_nem_teljesitik_az_esszerutlen_koveteleseket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39a8e71c-aa9e-498a-b230-4f7eb761f515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129db192-478e-4556-9169-67d1427a79f6","keywords":null,"link":"/vilag/20180417_Ukrajna_uzent_Budapestnek_nem_teljesitik_az_esszerutlen_koveteleseket","timestamp":"2018. április. 17. 20:21","title":"Ukrajna üzent Budapestnek: nem teljesítik az \"ésszerűtlen követeléseket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Csapadék nem várható.","shortLead":"Csapadék nem várható.","id":"20180418_ujra_a_napsutese_a_foszerep","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f08c16-14cd-4339-a225-d38a8c06c88c","keywords":null,"link":"/idojaras/20180418_ujra_a_napsutese_a_foszerep","timestamp":"2018. április. 18. 05:10","title":"Újra a napsütésé a főszerep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"792b13f6-f438-4b28-a0fd-b9b2792e7f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pécsi Kutató-Mentő és Tűzoltó Egyesület jelenlegi kocsija 43 éves, már nem elég gyors a mentésekhez. Már kiválasztották az új tűzoltóautót, de egyelőre nincs rá elég pénzük, ezért adományokat várnak.","shortLead":"A Pécsi Kutató-Mentő és Tűzoltó Egyesület jelenlegi kocsija 43 éves, már nem elég gyors a mentésekhez. Már...","id":"20180416_Uj_autora_gyujtenek_a_pecsi_onkentes_tuzoltok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=792b13f6-f438-4b28-a0fd-b9b2792e7f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f10f7d-0848-4165-aa50-ca56f4cc651a","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Uj_autora_gyujtenek_a_pecsi_onkentes_tuzoltok","timestamp":"2018. április. 16. 20:29","title":"Új autóra gyűjtenek a pécsi önkéntes tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e392bf9-ff4f-475b-864f-034e9a3d642c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A digitális platformok és a globális méretgazdaságosság mindent átalakít.","shortLead":"A digitális platformok és a globális méretgazdaságosság mindent átalakít.","id":"20180417_li_shufu_autoipar_autogyartok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e392bf9-ff4f-475b-864f-034e9a3d642c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9209c578-f23a-4a5f-a229-f57ff8950d80","keywords":null,"link":"/cegauto/20180417_li_shufu_autoipar_autogyartok","timestamp":"2018. április. 17. 09:15","title":"Egy kínai milliárdos mondja meg, mi vár az európai autómárkákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef443072-535f-4dc0-b541-6600130684d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egészségügyi vezetők arra kérik a független polgármestert, hagyja abba a hangulatkeltést.","shortLead":"Egészségügyi vezetők arra kérik a független polgármestert, hagyja abba a hangulatkeltést.","id":"20180418_Egeszsegugyi_vezetok_kerik_MarkiZayt_hagyja_abba_a_hangulatkeltest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef443072-535f-4dc0-b541-6600130684d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f72b87-c9f2-400e-837c-4db033016514","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Egeszsegugyi_vezetok_kerik_MarkiZayt_hagyja_abba_a_hangulatkeltest","timestamp":"2018. április. 18. 09:28","title":"A hódmezővásárhelyi kórház beperelte Márki-Zay Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]