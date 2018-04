Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79d19a6a-2b83-42aa-bfc6-d4d85ee3d1c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezekkel az autókkal a legnagyobb csendben és lokálisan zéró károsanyag-kibocsátás mellett lehet járőrözni.","shortLead":"Ezekkel az autókkal a legnagyobb csendben és lokálisan zéró károsanyag-kibocsátás mellett lehet járőrözni.","id":"20180419_villanyauto_flotta_rendorauto_kek_villogo_szirena_elektromos_auto_villanyauto_nissan_leaf","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79d19a6a-2b83-42aa-bfc6-d4d85ee3d1c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c718d5-2d0d-470f-8333-ea56a2e355d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180419_villanyauto_flotta_rendorauto_kek_villogo_szirena_elektromos_auto_villanyauto_nissan_leaf","timestamp":"2018. április. 19. 14:29","title":"Csendben lopakodó rendőrautók: támad a kék villogós villanyautó-flotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bac5dd-02e1-48e5-b91e-895955049f6d","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Esterházy Péter írásai ma különösen szívszorítóak.","shortLead":"Esterházy Péter írásai ma különösen szívszorítóak.","id":"20180419_Nem_a_kormany_szegyene_hanem_mindnyajunke_enyem_tied_ove","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8bac5dd-02e1-48e5-b91e-895955049f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb19670-61ae-4724-ad07-0a8b235b973c","keywords":null,"link":"/kultura/20180419_Nem_a_kormany_szegyene_hanem_mindnyajunke_enyem_tied_ove","timestamp":"2018. április. 19. 10:37","title":"„Nem a kormány szégyene, hanem mindnyájunké, enyém, tied, övé”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e2e5f6-ce4f-4574-b25a-bb78a8b8a732","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vernon James Manlapaz tapasztalt grafikus hírében áll, tudományát pedig mások előtt is szívesen mutogatja. ","shortLead":"Vernon James Manlapaz tapasztalt grafikus hírében áll, tudományát pedig mások előtt is szívesen mutogatja. ","id":"20180417_Mintha_valosag_lenne_elkepeszto_amit_ez_a_3Dgrafikus_muvel_az_Instagramon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0e2e5f6-ce4f-4574-b25a-bb78a8b8a732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35e066a-08b9-4621-84f1-6ad3f0f8b0ad","keywords":null,"link":"/elet/20180417_Mintha_valosag_lenne_elkepeszto_amit_ez_a_3Dgrafikus_muvel_az_Instagramon","timestamp":"2018. április. 17. 19:56","title":"Mintha valóság lenne: elképesztő, amit ez a 3D-grafikus művel az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a963430-e03c-418f-b6a0-1ef08b6ca560","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjtörvényben vannak olyan előírások, amelyekhez érdemes a nyugdíjazás előtt állóknak igazodniuk, ha több pénzt szeretnének. Ezeket mutatta be az Adózóna.","shortLead":"A nyugdíjtörvényben vannak olyan előírások, amelyekhez érdemes a nyugdíjazás előtt állóknak igazodniuk, ha több pénzt...","id":"20180419_Erdekli_mennyi_lesz_a_nyugdija_Mutatjuk_hogy_szamolhatja_ki","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a963430-e03c-418f-b6a0-1ef08b6ca560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb48cb92-b528-464f-aeaa-4ba35872ab5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Erdekli_mennyi_lesz_a_nyugdija_Mutatjuk_hogy_szamolhatja_ki","timestamp":"2018. április. 19. 10:27","title":"Érdekli, mennyi lesz a nyugdíja? Mutatjuk, hogy számolhatja ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b12c4356-7155-4913-b3d1-20c3f6bad440","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A baszk autonóm kormány egyelőre \"spekulációnak\" tartja a terrorszervezet feloszlatásáról információt.","shortLead":"A baszk autonóm kormány egyelőre \"spekulációnak\" tartja a terrorszervezet feloszlatásáról információt.","id":"20180419_Feloszlatja_magat_a_legendas_terrorszervezet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b12c4356-7155-4913-b3d1-20c3f6bad440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b97288eb-80c9-4d2b-8019-4268da363da6","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_Feloszlatja_magat_a_legendas_terrorszervezet","timestamp":"2018. április. 19. 13:22","title":"Feloszlatja magát a legendás terrorszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e980e9c-7919-4fa8-9e9f-d573f51f54e7","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"gazdasag","description":"Mosolycsekkel jutalmazzák a kórházi dolgozókat, erről döntött Hódmezővásárhely, ahol lakossági fórumot tartottak az egészségügyről. A kórházvezetők nem jöttek el, szerintük a fórum Márki-Zay Péter gyűlöletkampányának a része. Felvetődött, hogy a tao-pénzek felét adják az egészségügyi intézményeknek, de még a vizitdíj újbóli bevezetése is szóba jött.","shortLead":"Mosolycsekkel jutalmazzák a kórházi dolgozókat, erről döntött Hódmezővásárhely, ahol lakossági fórumot tartottak...","id":"20180419_markizay_peter_hodmezovasarhely_korhaz_egeszsegugy","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e980e9c-7919-4fa8-9e9f-d573f51f54e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be0e93c-f2d1-4fc8-9427-1ecdbdd03f6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_markizay_peter_hodmezovasarhely_korhaz_egeszsegugy","timestamp":"2018. április. 19. 10:50","title":"Márki-Zay Péter szembesül a vásárhelyi egészségüggyel: mosolycsekk, vizitdíj, per","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027c0a83-e404-427e-850a-c0572edff5a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 25 éves Zaja Kitty 300 kilométert tett meg az északi sarkkörön.","shortLead":"A 25 éves Zaja Kitty 300 kilométert tett meg az északi sarkkörön.","id":"20180418_Kutyaszanon_szelte_at_a_sarkvideket_a_magyar_lany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=027c0a83-e404-427e-850a-c0572edff5a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d68ce9a3-85f5-4ff7-a265-cb67080b4506","keywords":null,"link":"/elet/20180418_Kutyaszanon_szelte_at_a_sarkvideket_a_magyar_lany","timestamp":"2018. április. 18. 15:09","title":"Kutyaszánon szelte át a sarkvidéket a magyar lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad49355-172b-49c5-8104-8010b06e4514","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Társaság a Szabadságjogokért az utóbbi hetekben több eljárásban is elérte, hogy igazat adjanak a választópolgároknak a választási szervek a választási eljárás törvényességével kapcsolatos kifogásaik miatt. A TASZ kimondatta, hogy a pákozdi polgármester jogellenesen kampányolt a kormánypártok ellen, hogy jogsértő volt, amikor a visszalépett jelölteket nem húzták le a szavazólapról, és hogy a hivatalos választási honlap hiányos tartalma is sértette a választási jogszabályokat – írják közleményükben.","shortLead":"A Társaság a Szabadságjogokért az utóbbi hetekben több eljárásban is elérte, hogy igazat adjanak a választópolgároknak...","id":"20180418_Valasztasi_torvenyserteseket_leplezett_le_a_TASZ","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ad49355-172b-49c5-8104-8010b06e4514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153f2bd4-5817-4cbc-b252-dd9ef0cb3652","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Valasztasi_torvenyserteseket_leplezett_le_a_TASZ","timestamp":"2018. április. 18. 12:34","title":"Választási törvénysértéseket leplezett le a TASZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]