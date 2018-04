Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2a4d9c1-c176-4385-9e52-69f7686575d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A technológia gyors fejlődése miatt egyre biztosabbá válik, hogy nagyon sok területen felesleges lesz az emberi közreműködés, hiszen a robotok szinte mindent megoldanak majd helyettünk. Akár azt is, ha egy IKEA-s bútort kell összerakni.","shortLead":"A technológia gyors fejlődése miatt egyre biztosabbá válik, hogy nagyon sok területen felesleges lesz az emberi...","id":"20180425_robot_ikea_butor_osszeszereles_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2a4d9c1-c176-4385-9e52-69f7686575d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f634a9e9-fd74-4fcc-9dbf-7fb79b13cc11","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_robot_ikea_butor_osszeszereles_video","timestamp":"2018. április. 25. 12:03","title":"Imádja az IKEA-t, de utálja összeszerelni a bútorokat? Itt a robot, ami 20 perc alatt végez – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d714cb5-4a25-4745-b8be-cff57918c767","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A település fideszes polgármesterét hiába kereste az ügyben az RTL Híradó, nem akart nyilatkozni. ","shortLead":"A település fideszes polgármesterét hiába kereste az ügyben az RTL Híradó, nem akart nyilatkozni. ","id":"20180423_el_kellett_bontani_az_engedely_nelkul_epitett_onkormanyzati_kecskefarm_egy_reszet_pocsajon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d714cb5-4a25-4745-b8be-cff57918c767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae60321-3a41-475c-9942-31a591676a47","keywords":null,"link":"/kkv/20180423_el_kellett_bontani_az_engedely_nelkul_epitett_onkormanyzati_kecskefarm_egy_reszet_pocsajon","timestamp":"2018. április. 23. 20:15","title":"El kellett bontani az engedély nélkül épített önkormányzati kecskefarm egy részét Pocsajon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f81ea46-e8cd-4812-80bb-9ad3c7af3464","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nevet vált Magyarország első mobilvécé-szolgáltatója.","shortLead":"Nevet vált Magyarország első mobilvécé-szolgáltatója.","id":"20180424_Nincs_tobbe_Toi_Toi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f81ea46-e8cd-4812-80bb-9ad3c7af3464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea953489-b864-4f32-b9c4-3d3f8d760171","keywords":null,"link":"/kkv/20180424_Nincs_tobbe_Toi_Toi","timestamp":"2018. április. 24. 17:57","title":"Nincs többé Toi Toi, van helyette yoo!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c20b3e1-297d-4df6-8c18-4ef7ef4cbf5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Putnoki Zsolt tanárok és szülők szerint többször is megütött roma gyerekeket az általa vezetett XIII. kerületi iskolában. ","shortLead":"Putnoki Zsolt tanárok és szülők szerint többször is megütött roma gyerekeket az általa vezetett XIII. kerületi...","id":"20180424_Gyermekbantalmazasi_ugybe_keveredett_a_fideszes_polgarmesterbol_lett_iskolaigazgato","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c20b3e1-297d-4df6-8c18-4ef7ef4cbf5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b527aafc-d847-4483-b356-3b932ba3bdb1","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Gyermekbantalmazasi_ugybe_keveredett_a_fideszes_polgarmesterbol_lett_iskolaigazgato","timestamp":"2018. április. 24. 12:11","title":"Gyermekbántalmazási ügybe keveredett a fideszes polgármesterből lett iskolaigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d408dd-5456-4dab-b8da-fa0a364a496c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meghosszabbított határidővel várja a magyar startupok jelentkezését a Viber tulajdonosa által hirdetett. Rakuten Accelerator program.","shortLead":"Meghosszabbított határidővel várja a magyar startupok jelentkezését a Viber tulajdonosa által hirdetett. Rakuten...","id":"20180423_rakuten_accelerator_program_viber_uzenetkuldes_startup_palyazat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36d408dd-5456-4dab-b8da-fa0a364a496c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5c57d0b-dc00-4cab-ba70-b217b43b9607","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_rakuten_accelerator_program_viber_uzenetkuldes_startup_palyazat","timestamp":"2018. április. 23. 23:03","title":"Még 4 napja van, hogy jelentkezzen, ha van működő ötlete a Viberhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712042f0-1f2a-46f8-a0d6-5ea8f2617878","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Így májustól összesen négy desztináció lesz közvetlenül elérhető Ferihegyről az USA-ban. ","shortLead":"Így májustól összesen négy desztináció lesz közvetlenül elérhető Ferihegyről az USA-ban. ","id":"20180424_ferihegy_philadelphia_new_york_chicago","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=712042f0-1f2a-46f8-a0d6-5ea8f2617878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1d69cc-828f-48ff-aa24-9a5da9e1f25c","keywords":null,"link":"/kkv/20180424_ferihegy_philadelphia_new_york_chicago","timestamp":"2018. április. 24. 18:51","title":"Már csak két hét, és három újabb amerikai városba repülhetünk Ferihegyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc35b2dd-a5b2-4afc-ac5f-0c2cc07819cb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Alakul a parlament is.","shortLead":"Alakul a parlament is.","id":"20180425_Kover_Laszlo_maradhat_a_hazelnok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc35b2dd-a5b2-4afc-ac5f-0c2cc07819cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ded03ef-1529-44a7-8171-c358ff162263","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Kover_Laszlo_maradhat_a_hazelnok","timestamp":"2018. április. 25. 16:44","title":"Kövér László maradhat a házelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8cd667-6dde-4834-ae69-cff93dbe4646","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hetvenéves korában elhunyt Henri Michel, aki szövetségi kapitányként 1986-ban világbajnoki bronzérmes lett a francia labdarúgó-válogatottal, 1984-ben pedig Los Angelesben olimpiát nyert a nemzeti csapattal.","shortLead":"Hetvenéves korában elhunyt Henri Michel, aki szövetségi kapitányként 1986-ban világbajnoki bronzérmes lett a francia...","id":"20180424_elhunyt_henri_michel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed8cd667-6dde-4834-ae69-cff93dbe4646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284a9812-848f-4f34-9d7a-c2dc8696d1ab","keywords":null,"link":"/sport/20180424_elhunyt_henri_michel","timestamp":"2018. április. 24. 17:25","title":"Elhunyt a legendás francia fociedző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]