[{"available":true,"c_guid":"635c868e-9620-4953-bf03-952c12db9f81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csütörtöki nap nagy részében nem működött az Ügyfélkapu, emiatt több e-kormányzati szolgáltatás is elérhetetlenné vált. Ennek nyomán bukkant az Index egy újabb hibára.","shortLead":"A csütörtöki nap nagy részében nem működött az Ügyfélkapu, emiatt több e-kormányzati szolgáltatás is elérhetetlenné...","id":"20180427_a_jelszofrissitessel_is_gond_van_az_ugyfelkapun","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=635c868e-9620-4953-bf03-952c12db9f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6897d3e-a9d7-4ba3-b22a-92b5713ce077","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_a_jelszofrissitessel_is_gond_van_az_ugyfelkapun","timestamp":"2018. április. 27. 20:50","title":"A jelszófrissítéssel is gond van az Ügyfélkapun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85cf8a59-804c-4018-8e80-7af044383125","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az unió 2020-ig befejezné a Central European Utra Charging nevű projektet, ami Magyarországot is jelentős mértékben érinti.","shortLead":"Az unió 2020-ig befejezné a Central European Utra Charging nevű projektet, ami Magyarországot is jelentős mértékben...","id":"20180428_brusszel_europai_unio_elektromos_auto_toltoallomas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85cf8a59-804c-4018-8e80-7af044383125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd005a3-6092-43f4-8224-018c55b7ce98","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_brusszel_europai_unio_elektromos_auto_toltoallomas","timestamp":"2018. április. 28. 10:31","title":"Brüsszel csinált egy térképet Magyarországról is – és jó ránézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca446cc-8a94-4f8f-8591-19c4f7408884","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mai napon a munkahelyi balesetben megsérültekre és elhunytakra emlékezik a világ. Ehhez az emléknaphoz kapcsolódóan adták ki az Egyesült Államokban a legveszélyesebb munkahelyek listáját, ahova az Amazon is felkerült. ","shortLead":"A mai napon a munkahelyi balesetben megsérültekre és elhunytakra emlékezik a világ. Ehhez az emléknaphoz kapcsolódóan...","id":"20180428_alegveszelyesebb_amerikai_munkahelyek_listaja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ca446cc-8a94-4f8f-8591-19c4f7408884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32969ab-4cff-429d-91c7-43861862c84b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180428_alegveszelyesebb_amerikai_munkahelyek_listaja","timestamp":"2018. április. 28. 10:12","title":"Lehet, hogy nem is jó ott dolgozni: az Amazon is fekerült a legveszélyesebb amerikai munkahelyek listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ac0759-797c-4e88-97f5-8f7b4fa56df0","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Régóta várták a sokan ezt az új, félárú matricát, amellyel sokat lehet spórolni. ","shortLead":"Régóta várták a sokan ezt az új, félárú matricát, amellyel sokat lehet spórolni. ","id":"20180427_sztradamatirca_motoros_matrica_autopalya","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74ac0759-797c-4e88-97f5-8f7b4fa56df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab285b1-d0cf-4d59-a615-27f1ab50c965","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_sztradamatirca_motoros_matrica_autopalya","timestamp":"2018. április. 27. 12:08","title":"Itt az új sztrádamatrica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e8a8ba-872e-4602-bb0e-1d223df2206a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ideiglenesen visszaeshet a magyar sertéshús és húskészítmények exportja, és csökkenhet az élősertés felvásárlási ára is az afrikai sertéspestis következtében életbe lépett korlátozások miatt – mondta Bognár Lajos országos főállatorvos.","shortLead":"Ideiglenesen visszaeshet a magyar sertéshús és húskészítmények exportja, és csökkenhet az élősertés felvásárlási ára is...","id":"20180427_A_sertespestis_miatt_olcsobb_lesz_a_serteshus_A_felvasralasi_ara_biztosan_csokken","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70e8a8ba-872e-4602-bb0e-1d223df2206a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b59255-3af3-4815-bced-77739e83f09d","keywords":null,"link":"/kkv/20180427_A_sertespestis_miatt_olcsobb_lesz_a_serteshus_A_felvasralasi_ara_biztosan_csokken","timestamp":"2018. április. 27. 11:06","title":"A sertéspestis miatt olcsóbb lesz a sertéshús? A felvásárlási ára biztosan csökken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf70b58-ecce-496e-a2a9-ccff1d1605b3","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Még be sem fejezte az ÁSZ a Városliget Zrt. átvilágítását, máris újabbat kezd – igen furcsa, hogy a korábbi időszak vizsgálatát fél éve nem sikerül jelentésben közreadni. Az ÁSZ még rejtélyesebb módon hozzácsapta a 2016-os év vizsgálatát a korábbiakhoz. A Városliget Zrt. mindeközben a törvényességet emeli ki és követeli a projekt minden elemével kapcsolatosan a Ligetvédők és a Valton őrző-védőinek tegnapi incidense után.","shortLead":"Még be sem fejezte az ÁSZ a Városliget Zrt. átvilágítását, máris újabbat kezd – igen furcsa, hogy a korábbi időszak...","id":"20180427_Liget_Projekt_rejtelyesen_huzodnak_az_ASZvizsgalatok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cf70b58-ecce-496e-a2a9-ccff1d1605b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e5aa3a1-582d-473b-b729-f48f4f6da995","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_Liget_Projekt_rejtelyesen_huzodnak_az_ASZvizsgalatok","timestamp":"2018. április. 27. 16:43","title":"Liget Projekt: rejtélyesen húzódnak az ÁSZ-vizsgálatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0785faf5-72d7-4378-a4e4-f1af0d3d8ced","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jávor Benedek EP képviselő közérdekű adatigénylést adott be a Belügyminisztériumnak és a Miniszterelnöki Kabinetirodának, hogy kiderüljön, kik a miniszterelnök által emlegetett \"Soros zsoldosok\", ám kiderült, ilyen lista nincs. Jávor feljelentést tesz rémhírterjesztés gyanújával.","shortLead":"Jávor Benedek EP képviselő közérdekű adatigénylést adott be a Belügyminisztériumnak és a Miniszterelnöki...","id":"20180427_Pinternek_es_Lazarnak_fogalma_sincs_a_Soros_ugynokokrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0785faf5-72d7-4378-a4e4-f1af0d3d8ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d4b5892-f6a9-4888-8413-5d076b4aee22","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_Pinternek_es_Lazarnak_fogalma_sincs_a_Soros_ugynokokrol","timestamp":"2018. április. 27. 11:06","title":"Lement a szavazás, a kormány hirtelen semmit sem tud a 2000 zsoldosról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a18b05-b86a-46e0-a1cb-e99452ac5948","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik szombati kongresszusán kiderül, hogy a delegáltak milyen vezetési rendszert szeretnének a jövőben. ","shortLead":"A Jobbik szombati kongresszusán kiderül, hogy a delegáltak milyen vezetési rendszert szeretnének a jövőben. ","id":"20180428_Mar_ma_eldolhet_milyen_iranyba_megy_a_Jobbik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9a18b05-b86a-46e0-a1cb-e99452ac5948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3b73a0-b022-412b-b841-b4b2909a9eb3","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_Mar_ma_eldolhet_milyen_iranyba_megy_a_Jobbik","timestamp":"2018. április. 28. 09:47","title":"Már ma eldőlhet, milyen irányba megy a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]