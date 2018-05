Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c7f5423-1a01-4d8c-9d8b-38515fe261b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindenki Norbijának mára nemcsak egy a saját csapatával, hanem egy a családjával kapcsolatos bejelentése is jutott.","shortLead":"Mindenki Norbijának mára nemcsak egy a saját csapatával, hanem egy a családjával kapcsolatos bejelentése is jutott.","id":"20180502_michelisz_norbert_gyermek_mira_emma_wtcr_tcr_autoversenyzo_m1ra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c7f5423-1a01-4d8c-9d8b-38515fe261b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ef06ca-1f2f-47d1-a354-185a43995ca6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_michelisz_norbert_gyermek_mira_emma_wtcr_tcr_autoversenyzo_m1ra","timestamp":"2018. május. 02. 11:32","title":"Megszületett Michelisz Norbert második gyermeke: fotón a boldog apuka és lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1250467-aba2-4326-835a-e389c237e3c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki szereti a régi képeket és a helytörténetet, annak mindenképp érdemes letöltenie az alkalmazást, amelyben térképes alapon lehet böngészni a régi fotókat. Ráadásul van egy extra funkció is! ","shortLead":"Aki szereti a régi képeket és a helytörténetet, annak mindenképp érdemes letöltenie az alkalmazást, amelyben térképes...","id":"20180502_Uj_izgalmas_applikacioval_jelentkeztek_a_Fortepan_keszitoi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1250467-aba2-4326-835a-e389c237e3c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd542273-975b-47dc-b4e7-19c6659300a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_Uj_izgalmas_applikacioval_jelentkeztek_a_Fortepan_keszitoi","timestamp":"2018. május. 02. 11:46","title":"Új, izgalmas applikációval jelentkeztek a Fortepan készítői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036071b2-c23b-4c9a-818e-1a2a3ec5379b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Trump elnök legfontosabb gazdasági embereit Pekingbe küldi, hogy rávegyék a kínaiakat: exportáljanak kevesebbet Amerikába és ne kényszerítsék az amerikai cégeket arra, hogy átadják technológiájukat, ha Kínában akarnak működni.","shortLead":"Trump elnök legfontosabb gazdasági embereit Pekingbe küldi, hogy rávegyék a kínaiakat: exportáljanak kevesebbet...","id":"20180502_Mosollyal_alcazott_fogcsikorgatas_Megsem_lesz_amerikaikinai_kereskedelmi_haboru","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=036071b2-c23b-4c9a-818e-1a2a3ec5379b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77bb334b-bed7-4b1c-9be3-77c0e12ffd82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180502_Mosollyal_alcazott_fogcsikorgatas_Megsem_lesz_amerikaikinai_kereskedelmi_haboru","timestamp":"2018. május. 02. 10:50","title":"Mosollyal álcázott fogcsikorgatás: mégsem lesz amerikai-kínai kereskedelmi háború?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfebb2b4-bc17-4a8b-a903-e72087e669ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Levélben jelentette be a Baszk Haza és Szabadság (ETA) terrorszervezet, hogy döntött szervezetének teljes feloszlatásáról és működésének végleges befejezéséről – közölte az eldiario.es című internetes újság szerdán.","shortLead":"Levélben jelentette be a Baszk Haza és Szabadság (ETA) terrorszervezet, hogy döntött szervezetének teljes...","id":"20180502_eta_baszk_terrorszervezet_feloszlatas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfebb2b4-bc17-4a8b-a903-e72087e669ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4912bff-1eee-4d66-b434-d1b430f5d4ba","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_eta_baszk_terrorszervezet_feloszlatas","timestamp":"2018. május. 02. 18:34","title":"858 ember haláláért felelnek, így jelentették be, hogy nem lesz több áldozatuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373bfa91-ed79-45cd-a72a-996a279653b0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Art Paul elmondása szerint egy óra alatt rajzolta meg a világszerte ismert emblémát. ","shortLead":"Art Paul elmondása szerint egy óra alatt rajzolta meg a világszerte ismert emblémát. ","id":"20180502_Meghalt_az_ember_akinek_a_Playboynyuszit_koszonhetjuk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=373bfa91-ed79-45cd-a72a-996a279653b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f7dfe6-8a51-4cde-b37d-0312db085578","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Meghalt_az_ember_akinek_a_Playboynyuszit_koszonhetjuk","timestamp":"2018. május. 02. 12:01","title":"Meghalt az ember, akinek a Playboy-nyuszit köszönhetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef778c88-45fa-4a82-ba4e-8ff75ee2b348","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kemény alkudozás indulhat az EU-ban a 2020 utáni pénzekről, miután az Európai Bizottság a kiszivárgott hírek szerint nem szándékozik betömni a Brexit miatt keletkező lyukat.","shortLead":"Kemény alkudozás indulhat az EU-ban a 2020 utáni pénzekről, miután az Európai Bizottság a kiszivárgott hírek szerint...","id":"20180502_Tobbet_kell_fizetni_a_brusszeli_kasszaba_megis_kevesebb_penz_jon_majd","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef778c88-45fa-4a82-ba4e-8ff75ee2b348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e8e3bf-580f-406c-8b9e-a1271df830b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180502_Tobbet_kell_fizetni_a_brusszeli_kasszaba_megis_kevesebb_penz_jon_majd","timestamp":"2018. május. 02. 11:00","title":"Többet kell fizetni a brüsszeli kasszába, mégis kevesebb pénz jön majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5e0bc7-f72e-46f5-ac79-19542c5570b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs vége a piszkálódásnak: néhány napja felkerült két új videó a YouTube-ra, amely szerint mind az az App Store, mind az iPhone fotózási képessége lepipálja a konkurenseket. Persze hogy a Google Play és az androidos készülékek jutnak az eszünkbe.","shortLead":"Nincs vége a piszkálódásnak: néhány napja felkerült két új videó a YouTube-ra, amely szerint mind az az App Store, mind...","id":"20180501_youtube_uj_piszkalodo_apple_reklamok_konkurencia","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f5e0bc7-f72e-46f5-ac79-19542c5570b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eace27bc-f288-4d17-9cfe-d520aaa55dde","keywords":null,"link":"/tudomany/20180501_youtube_uj_piszkalodo_apple_reklamok_konkurencia","timestamp":"2018. május. 01. 15:03","title":"Folytatódik a reklámháború: az Apple ismét a konkurenseket fikázza rövid videóiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38e765fd-9ec3-437e-b9de-b77768ffe026","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mostani hétvégén indul a TCR Európa-kupa, melyen a M1RA két versenyautóval képviselteti magát. És most végre a második pilóta kilétét is felfedték.","shortLead":"A mostani hétvégén indul a TCR Európa-kupa, melyen a M1RA két versenyautóval képviselteti magát. És most végre...","id":"20180502_portugal_bajnok_michelisz_magyar_csapat_m1ra_tcr_europa_wtcr_hyundai_i30_versenyauto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38e765fd-9ec3-437e-b9de-b77768ffe026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b10be790-3e0f-41b9-953a-a4ea90edb45f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_portugal_bajnok_michelisz_magyar_csapat_m1ra_tcr_europa_wtcr_hyundai_i30_versenyauto","timestamp":"2018. május. 02. 09:00","title":"22 éves portugál bajnok érkezett Michelisz saját magyar csapatába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]